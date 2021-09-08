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Россия предложила Швейцарии пересмотреть налоговое соглашение
Россия предложила Швейцарии пересмотреть налоговое соглашение - РИА Новости, 08.09.2021
Россия предложила Швейцарии пересмотреть налоговое соглашение
Минфин РФ направил Швейцарии предложение о пересмотре налогового соглашения, переговоры пройдут в октябре, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T16:35
2021-09-08T16:35
экономика
в мире
швейцария
владимир путин
алексей сазанов
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Минфин РФ направил Швейцарии предложение о пересмотре налогового соглашения, переговоры пройдут в октябре, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов."Швейцарским коллегам мы направили свое предложение о пересмотре соглашения. (Ответ - ред.) получили, что они готовы вступить с нами в переговоры. В октябре состоятся переговоры", - сказал он журналистам в кулуарах Московского финансового форума.Президент России Владимир Путин в 2020 году поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом, что требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения. Так, в мае текущего года президент подписал закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами.Изменения пока затронули четыре страны - Кипр, Мальту, Люксембург (налоговые соглашения пересмотрены) и Нидерланды. Сазанов называл в очереди на пересмотр еще три юрисдикции - Гонконг, Сингапур и Швейцарию.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.
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экономика, в мире, швейцария, владимир путин, алексей сазанов, россия
16:35 08.09.2021
 
Россия предложила Швейцарии пересмотреть налоговое соглашение

Минфин направил Швейцарии предложение о пересмотре налогового соглашения

© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© Fotolia / Mikael Lever
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Минфин РФ направил Швейцарии предложение о пересмотре налогового соглашения, переговоры пройдут в октябре, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.
"Швейцарским коллегам мы направили свое предложение о пересмотре соглашения. (Ответ - ред.) получили, что они готовы вступить с нами в переговоры. В октябре состоятся переговоры", - сказал он журналистам в кулуарах Московского финансового форума.
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Изменения пока затронули четыре страны - Кипр, Мальту, Люксембург (налоговые соглашения пересмотрены) и Нидерланды. Сазанов называл в очереди на пересмотр еще три юрисдикции - Гонконг, Сингапур и Швейцарию.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.
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