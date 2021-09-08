https://ria.ru/20210908/nalogi-1749215538.html

Россия предложила Швейцарии пересмотреть налоговое соглашение

Россия предложила Швейцарии пересмотреть налоговое соглашение - РИА Новости, 08.09.2021

Россия предложила Швейцарии пересмотреть налоговое соглашение

Минфин РФ направил Швейцарии предложение о пересмотре налогового соглашения, переговоры пройдут в октябре, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T16:35

2021-09-08T16:35

2021-09-08T16:35

экономика

в мире

швейцария

владимир путин

алексей сазанов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/92344/84/923448446_0:424:4692:3063_1920x0_80_0_0_f8e158219296440d91893aa67c6a3361.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Минфин РФ направил Швейцарии предложение о пересмотре налогового соглашения, переговоры пройдут в октябре, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов."Швейцарским коллегам мы направили свое предложение о пересмотре соглашения. (Ответ - ред.) получили, что они готовы вступить с нами в переговоры. В октябре состоятся переговоры", - сказал он журналистам в кулуарах Московского финансового форума.Президент России Владимир Путин в 2020 году поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом, что требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения. Так, в мае текущего года президент подписал закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами.Изменения пока затронули четыре страны - Кипр, Мальту, Люксембург (налоговые соглашения пересмотрены) и Нидерланды. Сазанов называл в очереди на пересмотр еще три юрисдикции - Гонконг, Сингапур и Швейцарию.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.

https://ria.ru/20210908/nalog-1749119661.html

https://ria.ru/20210908/shokolad-1749102919.html

швейцария

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, в мире, швейцария, владимир путин, алексей сазанов, россия