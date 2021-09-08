https://ria.ru/20210908/nalog-1749214791.html

Глава ФНС рассказал, как будет работать глобальный цифровой налог

Глава ФНС рассказал, как будет работать глобальный цифровой налог - РИА Новости, 08.09.2021

Глава ФНС рассказал, как будет работать глобальный цифровой налог

Страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с 2013 года обсуждают введение так называемого цифрового налога, который будут платить... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T16:32

2021-09-08T16:32

2021-09-08T16:32

экономика

технологии

федеральная налоговая служба (фнс россии)

оэср

даниил егоров

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с 2013 года обсуждают введение так называемого цифрового налога, который будут платить транснациональные корпорации, при этом он коснется не только цифровых компаний, рассказал глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров."Речь идет о том, что с 2013 года, когда был объявлен так называемый план BEPS (план мероприятий ОЭСР по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения), страны озаботились тем, что есть компании, и прежде всего их взор был обращен на компании цифровые, которые извлекали супердоходы с мирового присутствия, при этом там фактически не находясь, а просто предоставляя сервисы", – сказал Егоров в интервью телеканалу "Россия 24"."Эволюция представлений о компаниях привела к тому, что теперь это касается всех компаний, а не только цифровых, с оборотом более 20 миллиардов евро в год, за исключением компаний, которые добывают ресурсы, и компаний банковского сектора. Поэтому уже цифровым этот налог можно назвать только исторически", - добавил глава ФНС.По его словам, главная задача этого налога – справедливое обложение корпораций, которые физически не присутствуют в странах, но оказывают там свои услуги или продают товары и получают прибыль. Предполагается, что налоговая база в этом случае будет определяться исходя из размеров рынка. "Нет ничего лучше и понятнее, чем налоговая база с рынка, то есть потребителей, которые там находятся", - пояснил Егоров.По его словам, налогообложение планируется выстроить таким образом, чтобы глобальные корпорации могли оставить себе только 10% прибыли. "Все, что превышает прибыль больше, чем 10%, уходит, распределяется между странами присутствия", – сказал он.Сейчас, по словам Егорова, страны "большой двадцатки" ищут справедливый способ распределения этих доходов, и Россия серьезно вовлечена в эту дискуссию. "Как только будет выработано, каким образом происходит это распределение между странами, тогда и заработают механизмы изъятия", - заявил он.

https://ria.ru/20210908/nalog-1749119661.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, федеральная налоговая служба (фнс россии), оэср, даниил егоров, россия