Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210908/nalog-1749134556.html
Глава ФНС предсказал появление глобальных налогов
Глава ФНС предсказал появление глобальных налогов - РИА Новости, 08.09.2021
Глава ФНС предсказал появление глобальных налогов
Введение глобальных налогов влечет за собой определенные риски и ставит вопрос о наднациональном администрировании, заявил глава ФНС России Даниил Егоров. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T11:18
2021-09-08T14:10
экономика
технологии
федеральная налоговая служба (фнс россии)
оэср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585340585_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1007450e16d7524e81c19d54c65ee0db.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Введение глобальных налогов влечет за собой определенные риски и ставит вопрос о наднациональном администрировании, заявил глава ФНС России Даниил Егоров.Участники сессии Мосфинфорума обсуждали планы Организации экономического сотрудничества и развития ввести общемировую минимальную ставку для транснациональных корпораций. Егоров назвал их логичным ответом на существование таких компаний, но напомнил о необходимости регулирования этого процесса."Нужно посмотреть, в каком состоянии мы находимся и какие принципы мы положим, чтобы заниматься этим администрированием адекватно, не по политическим веяниям, а исходя из требований", — подчеркнул он.Глава ФНС напомнил, что речь идет о создании системы, которая затронет интересы сразу множества стран, и у ее разработчиков не будет возможности провести эксперимент, чтобы увидеть все риски, поэтому их важно тщательно оценить заранее.В частности, по его словам, необходимо решить вопрос налогового стимулирования. "Если всем везде все одинаково и ставка одинакова, как привлекать производство? Как определить, какие льготы допустимы?" — спросил Егоров.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума — 2021.
https://ria.ru/20210908/nalog-1749119661.html
https://ria.ru/20210810/platezh-1745244209.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585340585_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fa7d9133476ccec5d3dfcda5778f4b1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, технологии, федеральная налоговая служба (фнс россии), оэср
11:18 08.09.2021 (обновлено: 14:10 08.09.2021)
 
Глава ФНС предсказал появление глобальных налогов

Глава ФНС Егоров предсказал появление глобальной налоговой службы

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Введение глобальных налогов влечет за собой определенные риски и ставит вопрос о наднациональном администрировании, заявил глава ФНС России Даниил Егоров.
Участники сессии Мосфинфорума обсуждали планы Организации экономического сотрудничества и развития ввести общемировую минимальную ставку для транснациональных корпораций. Егоров назвал их логичным ответом на существование таких компаний, но напомнил о необходимости регулирования этого процесса.
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 10:08
В Минфине рассказали об ожиданиях от введения цифрового налога
"Нужно посмотреть, в каком состоянии мы находимся и какие принципы мы положим, чтобы заниматься этим администрированием адекватно, не по политическим веяниям, а исходя из требований", — подчеркнул он.
Глава ФНС напомнил, что речь идет о создании системы, которая затронет интересы сразу множества стран, и у ее разработчиков не будет возможности провести эксперимент, чтобы увидеть все риски, поэтому их важно тщательно оценить заранее.
В частности, по его словам, необходимо решить вопрос налогового стимулирования. "Если всем везде все одинаково и ставка одинакова, как привлекать производство? Как определить, какие льготы допустимы?" — спросил Егоров.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума — 2021.
Монеты и конверты с логотипом ФНС РФ - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 18:04
ФНС перечислила плюсы единого налогового платежа для бизнеса
 
ЭкономикаТехнологииФедеральная налоговая служба (ФНС России)ОЭСР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:07В МИД перечислили новые вызовы и угрозы терроризма
05:18Пушков ответил на слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС
05:18Двух агрессивных медведей застрелили в Елизовском районе Камчатки
05:12ЦПВС: боевики в сирийском Дераа сдали оружие правительственным силам
05:04Мощный тайфун "Чансу" надвигается на Японию
04:49СМИ: теракты 2001 года в США навсегда изменили жизнь в стране
04:37"Ростелеком" выяснил, кто виновен в утечках данных российского бизнеса
04:33Глава Пентагона отложил визит в Саудовскую Аравию
04:22Аэропорт Владивостока обслужил свыше 36 тысяч пассажиров в дни работы ВЭФ
04:15Сопротивление заявило о контроле над 65 процентами территории Панджшера
04:13Врач предупредила об опасности бабьего лета
04:07Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году
03:55Кинолог рассказал, как не превратить щенка в пугливую и агрессивную собаку
03:46Источник: Россия начнет экспортировать ракету-убийцу командных пунктов
03:35Дворкович оценил шансы на появление универсального лекарства от COVID-19
03:34Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей, посвященной коренному населению
03:26На Украине умерших начали хоронить на огородах из-за COVID-19
03:24Космонавты установят контейнер с российской почвой в открытом космосе
03:18Эксперт научил, как быть, если на вас повесили долг, который вы не брали
03:17Комиссия стран-участниц МКС: станция сможет работать после 2024 года
Лента новостейМолния