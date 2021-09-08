https://ria.ru/20210908/nalog-1749134556.html
Глава ФНС предсказал появление глобальных налогов
Глава ФНС предсказал появление глобальных налогов - РИА Новости, 08.09.2021
Глава ФНС предсказал появление глобальных налогов
Введение глобальных налогов влечет за собой определенные риски и ставит вопрос о наднациональном администрировании, заявил глава ФНС России Даниил Егоров. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T11:18
2021-09-08T11:18
2021-09-08T14:10
экономика
технологии
федеральная налоговая служба (фнс россии)
оэср
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Введение глобальных налогов влечет за собой определенные риски и ставит вопрос о наднациональном администрировании, заявил глава ФНС России Даниил Егоров.Участники сессии Мосфинфорума обсуждали планы Организации экономического сотрудничества и развития ввести общемировую минимальную ставку для транснациональных корпораций. Егоров назвал их логичным ответом на существование таких компаний, но напомнил о необходимости регулирования этого процесса."Нужно посмотреть, в каком состоянии мы находимся и какие принципы мы положим, чтобы заниматься этим администрированием адекватно, не по политическим веяниям, а исходя из требований", — подчеркнул он.Глава ФНС напомнил, что речь идет о создании системы, которая затронет интересы сразу множества стран, и у ее разработчиков не будет возможности провести эксперимент, чтобы увидеть все риски, поэтому их важно тщательно оценить заранее.В частности, по его словам, необходимо решить вопрос налогового стимулирования. "Если всем везде все одинаково и ставка одинакова, как привлекать производство? Как определить, какие льготы допустимы?" — спросил Егоров.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума — 2021.
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экономика, технологии, федеральная налоговая служба (фнс россии), оэср
11:18 08.09.2021 (обновлено: 14:10 08.09.2021)
Глава ФНС предсказал появление глобальных налогов
Глава ФНС Егоров предсказал появление глобальной налоговой службы
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.
Введение глобальных налогов влечет за собой определенные риски и ставит вопрос о наднациональном администрировании, заявил глава ФНС
России Даниил Егоров.
Участники сессии Мосфинфорума обсуждали планы Организации экономического сотрудничества и развития ввести общемировую минимальную ставку для транснациональных корпораций. Егоров назвал их логичным ответом на существование таких компаний, но напомнил о необходимости регулирования этого процесса.
"Нужно посмотреть, в каком состоянии мы находимся и какие принципы мы положим, чтобы заниматься этим администрированием адекватно, не по политическим веяниям, а исходя из требований", — подчеркнул он.
Глава ФНС напомнил, что речь идет о создании системы, которая затронет интересы сразу множества стран, и у ее разработчиков не будет возможности провести эксперимент, чтобы увидеть все риски, поэтому их важно тщательно оценить заранее.
В частности, по его словам, необходимо решить вопрос налогового стимулирования. "Если всем везде все одинаково и ставка одинакова, как привлекать производство? Как определить, какие льготы допустимы?" — спросил Егоров.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума — 2021.