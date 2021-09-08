https://ria.ru/20210908/nalog-1749119661.html

В Минфине рассказали об ожиданиях от введения цифрового налога

В Минфине рассказали об ожиданиях от введения цифрового налога - РИА Новости, 08.09.2021

В Минфине рассказали об ожиданиях от введения цифрового налога

Минфин оценивает доходы бюджета РФ от введения наднационального цифрового налога в десятки миллиардов рублей ежегодно, сообщил замминистра финансов Алексей... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T10:08

2021-09-08T10:08

2021-09-08T10:08

экономика

технологии

министерство финансов рф (минфин россии)

алексей сазанов

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Минфин оценивает доходы бюджета РФ от введения наднационального цифрового налога в десятки миллиардов рублей ежегодно, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов на сессии "Новые векторы развития налогового регулирования в современном мире" в рамках Московского финансового форума."По нашим скромным прикидкам это будут десятки миллиардов рублей, если нам повезет, ежегодно", - сказал он, отвечая на вопрос, сколько получит Россия от введения наднационального цифрового налога.Ранее 130 стран поддержали реформу международной налоговой системы в рамках Организации экономического сотрудничества и развития. Эта договоренность должна обеспечить порядок, при котором крупные транснациональные корпорации платят налоги там, где они извлекают прибыль, независимо от того, присутствуют ли физически эти компании на рынке той страны, откуда идет прибыль.Этот план призван обеспечить более справедливое распределение налогов между странами. Он включает налог на прибыль в размере минимум 15% на корпорации, в том числе цифровые компании. Ожидается, что все технические детали плана и схему его реализации утвердят к ноябрю 2021 года.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.

https://ria.ru/20210902/mintsifry-1748337883.html

https://ria.ru/20210210/nalog-1596773581.html

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экономика, технологии, министерство финансов рф (минфин россии), алексей сазанов, россия