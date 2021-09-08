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Российское казачество
https://ria.ru/20210908/muzey-1749216234.html
Предметы казачьего быта представят в тематическом музее
Предметы казачьего быта представят в тематическом музее - РИА Новости, 08.09.2021
Предметы казачьего быта представят в тематическом музее
Музей истории российского казачества будет создан в штабе Всероссийского казачьего общества (ВсКО). В нем собрано уже более двух сотен экспонатов со всей... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T16:39
2021-09-08T16:39
российское казачество
кубанское казачье войско
николай долуда
россия
российское казачество
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Музей истории российского казачества будет создан в штабе Всероссийского казачьего общества (ВсКО). В нем собрано уже более двух сотен экспонатов со всей России, сообщила пресс-служба ВсКО.Одним из самых ценных приобретений музея стал список иконы Августовской Божией Матери начала XX века, переданный Волжским казачьим войском. Эта версия иконы датируется 12 ноября 1915 года.Еще один уникальный экспонат – предметы экипировки первого летчика-казака, Георгиевского кавалера Вячеслава Ткачева. Их в музей передал Майкопский отдел Кубанского казачьего войска. Ставропольцы в свою очередь собирают для экспозиции предметы быта терских казаков, а Сенгилеевское хуторское казачье общество – вещи конца XIX века.Вещами казачьего быта уже поделились Волжское, Кубанское, Донское, Центральное, Терское, Оренбургское, Енисейское и Черноморское войска. По словам заместителя начальника отдела по патриотическому воспитанию, развитию казачьего образования и традиционной казачьей культуры ВсКО Владимира Еремеева, в планах музея – собрать образцы, посвященные истории каждого из двенадцати реестровых войск.Он добавил, что сейчас музейную экспозицию можно разделить на такие тематические группы, как предметы военной истории, предметы казачьего быта, церковная утварь, награды казачества конца XIX – середины XX века, а также геральдические знаки современных казачьих войск России."История казачества неотделима от истории Отечества. Казачество внесло немалую лепту в прирастание Российской империи новыми землями, в борьбу России с Османской империей, с Наполеоном, нацистской Германией. Центральный музей российского казачества станет символом величия единой истории России", — подчеркнул атаман Всероссийского казачьего общества, казачий генерал Николай Долуда.
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кубанское казачье войско, николай долуда, россия, российское казачество
16:39 08.09.2021
 

Предметы казачьего быта представят в тематическом музее

© Пресс-служба Всероссийского казачьего обществаЭкспозиция Музея истории российского казачества
Экспозиция Музея истории российского казачества
© Пресс-служба Всероссийского казачьего общества
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Музей истории российского казачества будет создан в штабе Всероссийского казачьего общества (ВсКО). В нем собрано уже более двух сотен экспонатов со всей России, сообщила пресс-служба ВсКО.
Одним из самых ценных приобретений музея стал список иконы Августовской Божией Матери начала XX века, переданный Волжским казачьим войском. Эта версия иконы датируется 12 ноября 1915 года.
Еще один уникальный экспонат – предметы экипировки первого летчика-казака, Георгиевского кавалера Вячеслава Ткачева. Их в музей передал Майкопский отдел Кубанского казачьего войска. Ставропольцы в свою очередь собирают для экспозиции предметы быта терских казаков, а Сенгилеевское хуторское казачье общество – вещи конца XIX века.
© Пресс-служба Всероссийского казачьего обществаПредметы экспозиции Музея истории российского казачества
Предметы экспозиции Музея истории российского казачества
© Пресс-служба Всероссийского казачьего общества
Предметы экспозиции Музея истории российского казачества
Вещами казачьего быта уже поделились Волжское, Кубанское, Донское, Центральное, Терское, Оренбургское, Енисейское и Черноморское войска. По словам заместителя начальника отдела по патриотическому воспитанию, развитию казачьего образования и традиционной казачьей культуры ВсКО Владимира Еремеева, в планах музея – собрать образцы, посвященные истории каждого из двенадцати реестровых войск.
Он добавил, что сейчас музейную экспозицию можно разделить на такие тематические группы, как предметы военной истории, предметы казачьего быта, церковная утварь, награды казачества конца XIX – середины XX века, а также геральдические знаки современных казачьих войск России.
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"История казачества неотделима от истории Отечества. Казачество внесло немалую лепту в прирастание Российской империи новыми землями, в борьбу России с Османской империей, с Наполеоном, нацистской Германией. Центральный музей российского казачества станет символом величия единой истории России", — подчеркнул атаман Всероссийского казачьего общества, казачий генерал Николай Долуда.
 
Российское казачествоКубанское казачье войскоНиколай ДолудаРоссияРоссийское казачество
 
 
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