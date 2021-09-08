https://ria.ru/20210908/muzey-1749216234.html

Предметы казачьего быта представят в тематическом музее

Предметы казачьего быта представят в тематическом музее - РИА Новости, 08.09.2021

Предметы казачьего быта представят в тематическом музее

Музей истории российского казачества будет создан в штабе Всероссийского казачьего общества (ВсКО). В нем собрано уже более двух сотен экспонатов со всей... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T16:39

2021-09-08T16:39

2021-09-08T16:39

российское казачество

кубанское казачье войско

николай долуда

россия

российское казачество

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Музей истории российского казачества будет создан в штабе Всероссийского казачьего общества (ВсКО). В нем собрано уже более двух сотен экспонатов со всей России, сообщила пресс-служба ВсКО.Одним из самых ценных приобретений музея стал список иконы Августовской Божией Матери начала XX века, переданный Волжским казачьим войском. Эта версия иконы датируется 12 ноября 1915 года.Еще один уникальный экспонат – предметы экипировки первого летчика-казака, Георгиевского кавалера Вячеслава Ткачева. Их в музей передал Майкопский отдел Кубанского казачьего войска. Ставропольцы в свою очередь собирают для экспозиции предметы быта терских казаков, а Сенгилеевское хуторское казачье общество – вещи конца XIX века.Вещами казачьего быта уже поделились Волжское, Кубанское, Донское, Центральное, Терское, Оренбургское, Енисейское и Черноморское войска. По словам заместителя начальника отдела по патриотическому воспитанию, развитию казачьего образования и традиционной казачьей культуры ВсКО Владимира Еремеева, в планах музея – собрать образцы, посвященные истории каждого из двенадцати реестровых войск.Он добавил, что сейчас музейную экспозицию можно разделить на такие тематические группы, как предметы военной истории, предметы казачьего быта, церковная утварь, награды казачества конца XIX – середины XX века, а также геральдические знаки современных казачьих войск России."История казачества неотделима от истории Отечества. Казачество внесло немалую лепту в прирастание Российской империи новыми землями, в борьбу России с Османской империей, с Наполеоном, нацистской Германией. Центральный музей российского казачества станет символом величия единой истории России", — подчеркнул атаман Всероссийского казачьего общества, казачий генерал Николай Долуда.

https://ria.ru/20210527/biblioteka-1734491901.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубанское казачье войско, николай долуда, россия, российское казачество