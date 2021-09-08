https://ria.ru/20210908/mototsiklist-1749265291.html

Мотоциклист, сбивший пешеходов в Сочи, пришел в полицию с повинной

Мотоциклист, сбивший пешеходов в Сочи, пришел в полицию с повинной - РИА Новости, 08.09.2021

Мотоциклист, сбивший пешеходов в Сочи, пришел в полицию с повинной

Полиция проводит проверку в отношении мотоциклиста, который сбил пешеходов и ребенка в Сочи, после чего скрылся с места ДТП, а потом объявился сам, сообщил РИА... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T22:39

2021-09-08T22:39

2021-09-08T22:40

происшествия

сочи

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СОЧИ, 8 сен - РИА Новости. Полиция проводит проверку в отношении мотоциклиста, который сбил пешеходов и ребенка в Сочи, после чего скрылся с места ДТП, а потом объявился сам, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УВД города Сочи Андрей Кошелев. Ранее сообщалось, что 8 сентября в Адлерском районе Сочи мотоциклист сбил пешеходов и пятилетнего ребёнка, скрывшись с места ДТП."Сейчас проводится проверка, мы его установили, к вечеру сами бы нашли, но он пришёл с повинной", - сказал Кошелев.Он добавил, что по окончании проверки по этой аварии будет проведено заключение о вреде здоровью, а после примут процессуальное решение.

https://ria.ru/20210907/moskva-1749077412.html

сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сочи