https://ria.ru/20210908/mototsiklist-1749265291.html
Мотоциклист, сбивший пешеходов в Сочи, пришел в полицию с повинной
Мотоциклист, сбивший пешеходов в Сочи, пришел в полицию с повинной - РИА Новости, 08.09.2021
Мотоциклист, сбивший пешеходов в Сочи, пришел в полицию с повинной
Полиция проводит проверку в отношении мотоциклиста, который сбил пешеходов и ребенка в Сочи, после чего скрылся с места ДТП, а потом объявился сам, сообщил РИА... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T22:39
2021-09-08T22:39
2021-09-08T22:40
происшествия
сочи
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СОЧИ, 8 сен - РИА Новости. Полиция проводит проверку в отношении мотоциклиста, который сбил пешеходов и ребенка в Сочи, после чего скрылся с места ДТП, а потом объявился сам, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УВД города Сочи Андрей Кошелев. Ранее сообщалось, что 8 сентября в Адлерском районе Сочи мотоциклист сбил пешеходов и пятилетнего ребёнка, скрывшись с места ДТП."Сейчас проводится проверка, мы его установили, к вечеру сами бы нашли, но он пришёл с повинной", - сказал Кошелев.Он добавил, что по окончании проверки по этой аварии будет проведено заключение о вреде здоровью, а после примут процессуальное решение.
https://ria.ru/20210907/moskva-1749077412.html
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происшествия, сочи
22:39 08.09.2021 (обновлено: 22:40 08.09.2021)
Мотоциклист, сбивший пешеходов в Сочи, пришел в полицию с повинной
Полиция проводит проверку в отношении мотоциклиста, сбившего пешеходов и ребенка в Сочи