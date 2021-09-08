https://ria.ru/20210908/motorola-1749150895.html
Motorola показала беспроводную зарядку, которая не требует контакта
Motorola показала беспроводную зарядку, которая не требует контакта - РИА Новости, 08.09.2021
Motorola показала беспроводную зарядку, которая не требует контакта
Компания Motorola анонсировала выход своей беспроводной зарядки для смартфонов и других устройств. Об этом сообщает Gizmochina. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T12:13
2021-09-08T12:13
2021-09-08T13:49
наука
технологии
motorola, inc.
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Компания Motorola анонсировала выход своей беспроводной зарядки для смартфонов и других устройств. Об этом сообщает Gizmochina.Если на ранних этапах разработки технология носила название One Hyper, то теперь она официально именуется Motorola Air Charging. Прототип может одновременного заряжать четыре гаджета, которые находятся на расстоянии до трех метров, охват луча составляет сто градусов.Станция получила 1600 антенн, которые регулярно сканируют помещение на наличие совместимых устройств. В Motorola заявляют, что питание может идти даже через препятствия, такие как бумага и кожа. Но из соображений безопасности встроенная технология биологического мониторинга прекращает передачу энергии, когда фиксирует между зарядкой и смартфоном человека или животное.В компании пока не раскрывают сроки коммерческого запуска, но отмечают, что уже близки к этому.
https://ria.ru/20200926/zaryadka-1577207821.html
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технологии, motorola, inc.
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.
Компания Motorola
анонсировала выход своей беспроводной зарядки для смартфонов и других устройств. Об этом сообщает
Gizmochina.
Если на ранних этапах разработки технология носила название One Hyper, то теперь она официально именуется Motorola Air Charging. Прототип может одновременного заряжать четыре гаджета, которые находятся на расстоянии до трех метров, охват луча составляет сто градусов.
Станция получила 1600 антенн, которые регулярно сканируют помещение на наличие совместимых устройств. В Motorola заявляют, что питание может идти даже через препятствия, такие как бумага и кожа. Но из соображений безопасности встроенная технология биологического мониторинга прекращает передачу энергии, когда фиксирует между зарядкой и смартфоном человека или животное.
В компании пока не раскрывают сроки коммерческого запуска, но отмечают, что уже близки к этому.