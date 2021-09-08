https://ria.ru/20210908/moskva-1749257588.html
Собянин рассказал о росте населения в Москве
Собянин рассказал о росте населения в Москве - РИА Новости, 08.09.2021
Собянин рассказал о росте населения в Москве
Москва прирастает каждые 10 лет в среднем на миллион человек, так как в столице меньше смертность и больше рождаемость, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T21:19
2021-09-08T21:19
2021-09-08T21:19
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Москва прирастает каждые 10 лет в среднем на миллион человек, так как в столице меньше смертность и больше рождаемость, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью сайту "Комсомольская правда"."Москва прирастает, хотим мы этого или не хотим, каждые 10 лет в среднем на миллион человек. Кажется, что это большой прирост, но и количество жителей у нас большое. И этот прирост не весь миграционный. В последние годы большая часть – это естественный прирост, москвичи, которые рождаются в Москве, наше подрастающее поколение. В столице меньше смертность и больше рождаемость", — сообщил Собянин.
https://ria.ru/20210908/sobyanin-1749252170.html
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общество, москва, сергей собянин
Собянин рассказал о росте населения в Москве
Мэр Собянин: Москва прирастает каждые десять лет в среднем на миллион человек