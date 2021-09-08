https://ria.ru/20210908/moskva-1749257588.html

Собянин рассказал о росте населения в Москве

Собянин рассказал о росте населения в Москве - РИА Новости, 08.09.2021

Собянин рассказал о росте населения в Москве

Москва прирастает каждые 10 лет в среднем на миллион человек, так как в столице меньше смертность и больше рождаемость, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T21:19

2021-09-08T21:19

2021-09-08T21:19

общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Москва прирастает каждые 10 лет в среднем на миллион человек, так как в столице меньше смертность и больше рождаемость, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью сайту "Комсомольская правда"."Москва прирастает, хотим мы этого или не хотим, каждые 10 лет в среднем на миллион человек. Кажется, что это большой прирост, но и количество жителей у нас большое. И этот прирост не весь миграционный. В последние годы большая часть – это естественный прирост, москвичи, которые рождаются в Москве, наше подрастающее поколение. В столице меньше смертность и больше рождаемость", — сообщил Собянин.

https://ria.ru/20210908/sobyanin-1749252170.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, сергей собянин