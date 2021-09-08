17:35 08.09.2021 (обновлено: 18:33 08.09.2021)
Москва вошла в список лучших городов мира
Журнал TimeOut назвал Москву одним из лучших городов мира по качеству жизни и удобству
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВид на Кремль с Патриаршего моста в новогоднюю ночь
В опросе приняли участие около 27 тысяч человек.
Российская столица заняла в рейтинге 34-е место. В исследовании отметили ее динамичное развитие, музеи, рестораны высшего класса, а также необыкновенную современную архитектуру. Кроме того, участники опроса оценили культурную составляющую города, несмотря на отсутствие "духа общности" из-за пандемии коронавируса.
"Московское метро — одно из самых красивых и эффективных систем общественного транспорта в Европе," — говорится в публикации.
Лидерами стали Сан-Франциско, Амстердам и Манчестер.
Американский город, который занял первое место, отличается прогрессивностью, большим количеством комфортных парков и аккуратными парковками. Среди преимуществ Амстердама респонденты назвали его статус "экологически сознательного мегаполиса", а Манчестер оценили за культурные, ночные мероприятия и "дух общности".
Ранее Москва улучшила свои позиции в международном рейтинге Cost of Living, который оценивает города по стоимости проживания. В российской столице она, по мнению участников опроса, находится на одном уровне с Будапештом (Венгрия) и Монтерреем (Мексика), в Европе соседние с Москвой позиции также занимают Варшава, Белград. Кроме того, в перечне от Boston Consulting Group Москва заняла третье место среди 16 самых привлекательных городов, уступив только Нью-Йорку и Лондону.
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