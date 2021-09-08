https://ria.ru/20210908/moskva-1749228840.html

Москва вошла в список лучших городов мира

Москва вошла в список лучших городов мира - РИА Новости, 08.09.2021

Москва вошла в список лучших городов мира

Британский журнал TimeOut опубликовал список самых лучших городов мира, в который вошла Москва. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T17:35

2021-09-08T17:35

2021-09-08T18:33

в мире

москва

урбанистика

россия

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Британский журнал TimeOut опубликовал список самых лучших городов мира, в который вошла Москва.В опросе приняли участие около 27 тысяч человек.Российская столица заняла в рейтинге 34-е место. В исследовании отметили ее динамичное развитие, музеи, рестораны высшего класса, а также необыкновенную современную архитектуру. Кроме того, участники опроса оценили культурную составляющую города, несмотря на отсутствие "духа общности" из-за пандемии коронавируса.Лидерами стали Сан-Франциско, Амстердам и Манчестер.Американский город, который занял первое место, отличается прогрессивностью, большим количеством комфортных парков и аккуратными парковками. Среди преимуществ Амстердама респонденты назвали его статус "экологически сознательного мегаполиса", а Манчестер оценили за культурные, ночные мероприятия и "дух общности".Ранее Москва улучшила свои позиции в международном рейтинге Cost of Living, который оценивает города по стоимости проживания. В российской столице она, по мнению участников опроса, находится на одном уровне с Будапештом (Венгрия) и Монтерреем (Мексика), в Европе соседние с Москвой позиции также занимают Варшава, Белград. Кроме того, в перечне от Boston Consulting Group Москва заняла третье место среди 16 самых привлекательных городов, уступив только Нью-Йорку и Лондону.

https://ria.ru/20210902/puteshestviya-1748194212.html

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в мире, москва, урбанистика, россия