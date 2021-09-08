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https://ria.ru/20210908/mh17-1749242362.html
ЕСПЧ назначил заседание по жалобе против России по MH17
ЕСПЧ назначил заседание по жалобе против России по MH17 - РИА Новости, 08.09.2021
ЕСПЧ назначил заседание по жалобе против России по MH17
Заседание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по объединенной жалобе Нидерландов и Украины против РФ в связи с крушением рейса MH17 на востоке Украины... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T18:50
2021-09-08T18:52
в мире
киев
малайзия
дмитрий песков
николай винниченко
генеральная прокуратура рф
европейский суд по правам человека (еспч)
бук (зенитный ракетный комплекс)
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АМСТЕРДАМ, 8 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Заседание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по объединенной жалобе Нидерландов и Украины против РФ в связи с крушением рейса MH17 на востоке Украины пройдёт 24 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. Ранее Россия в своей жалобе против Украины в ЕСПЧ заявила об ответственности Киева за крушение рейса.Ранее замминистра юстиции Украины – уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина заявлял, что заседание суда по объединённым жалобам Нидерландов и Украины против России по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе в 2014 году должно пройти 15 сентября. По словам Лишины, к сентябрю должен был состояться обмен представлениями между Нидерландами и РФ по МН17, а также должны были быть получены ответы всех участников, включая третьи стороны (правительство Канады и Human Rights Law Centre - University of Nottingham), на дополнительные вопросы ЕСПЧ.В пресс-службе суда вопросы РИА Новости о проделанной за это время работе оставили без ответа."Вопрос о рейсе MH17 является одним из предметов дела Украины и Нидерландов против России, который находится на рассмотрении Большой палаты. Большая плата проведет заседание по этому делу 24 ноября 2021 года", - сказали в пресс-службе.Ранее Украина подала пять исков в ЕСПЧ против РФ, они касаются Крыма и Донбасса. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми, подчеркивая, что не является стороной конфликта в Донбассе. В июле 2020 года Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing. МИД России расценил подачу жалобы как еще один удар по российско-нидерландским отношениям. Впоследствии все эти жалобы были объединены.Россия 22 июля этого года подала в ЕСПЧ первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. В частности, в этой жалобе РФ вменяет Киеву крушение рейса MH17 вследствие незакрытия украинскими властями воздушного пространства, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры РФ. Суд зарегистрировал жалобу, но пока не приступил к ее рассмотрению.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, из которых 192 – граждане Нидерландов, 44 – Малайзии, 27 - Австралии, 12 индонезийцев, 10 британцев, четверо бельгийцев, четверо немцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один – Новой Зеландии. Все они погибли.Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
https://ria.ru/20210722/mh17-1742332276.html
https://ria.ru/20210908/mh17-1749164187.html
https://ria.ru/20210610/mh17-1736442341.html
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в мире, киев, малайзия, дмитрий песков, николай винниченко, генеральная прокуратура рф, европейский суд по правам человека (еспч), бук (зенитный ракетный комплекс), mh17. расследование, анастасия иванова, россия
18:50 08.09.2021 (обновлено: 18:52 08.09.2021)
 
ЕСПЧ назначил заседание по жалобе против России по MH17

Заседание ЕСПЧ по жалобе Нидерландов и Украины против России по MH17 пройдет 24 ноября

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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АМСТЕРДАМ, 8 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Заседание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по объединенной жалобе Нидерландов и Украины против РФ в связи с крушением рейса MH17 на востоке Украины пройдёт 24 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. Ранее Россия в своей жалобе против Украины в ЕСПЧ заявила об ответственности Киева за крушение рейса.
Ранее замминистра юстиции Украины – уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина заявлял, что заседание суда по объединённым жалобам Нидерландов и Украины против России по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе в 2014 году должно пройти 15 сентября. По словам Лишины, к сентябрю должен был состояться обмен представлениями между Нидерландами и РФ по МН17, а также должны были быть получены ответы всех участников, включая третьи стороны (правительство Канады и Human Rights Law Centre - University of Nottingham), на дополнительные вопросы ЕСПЧ.
В пресс-службе суда вопросы РИА Новости о проделанной за это время работе оставили без ответа.
"Вопрос о рейсе MH17 является одним из предметов дела Украины и Нидерландов против России, который находится на рассмотрении Большой палаты. Большая плата проведет заседание по этому делу 24 ноября 2021 года", - сказали в пресс-службе.
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 10:47
Россия обвинила Украину в крушении MH17
Ранее Украина подала пять исков в ЕСПЧ против РФ, они касаются Крыма и Донбасса. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми, подчеркивая, что не является стороной конфликта в Донбассе. В июле 2020 года Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing. МИД России расценил подачу жалобы как еще один удар по российско-нидерландским отношениям. Впоследствии все эти жалобы были объединены.
Россия 22 июля этого года подала в ЕСПЧ первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. В частности, в этой жалобе РФ вменяет Киеву крушение рейса MH17 вследствие незакрытия украинскими властями воздушного пространства, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры РФ. Суд зарегистрировал жалобу, но пока не приступил к ее рассмотрению.
Судебный процесс по делу о крушении самолета рейса MH17 в Бадхеведорпе - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 12:54
Гаагский суд может учесть показания умершего свидетеля по делу MH17
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, из которых 192 – граждане Нидерландов, 44 – Малайзии, 27 - Австралии, 12 индонезийцев, 10 британцев, четверо бельгийцев, четверо немцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один – Новой Зеландии. Все они погибли.
Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
Владимир Цемах - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 12:43
Свидетель по делу MH17 заявил, что никогда не видел ЗРК "Бук" в Донбассе
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Председательствующий судья Хендрик Стинхейс осматривает обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 08:00
Голландцы нашли "ценных свидетелей по делу "Боинга": кот уже убит
 
В миреКиевМалайзияДмитрий ПесковНиколай ВинниченкоГенеральная прокуратура РФЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Бук (зенитный ракетный комплекс)MH17. РасследованиеАнастасия ИвановаРоссия
 
 
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