https://ria.ru/20210908/mh17-1749242362.html

ЕСПЧ назначил заседание по жалобе против России по MH17

ЕСПЧ назначил заседание по жалобе против России по MH17 - РИА Новости, 08.09.2021

ЕСПЧ назначил заседание по жалобе против России по MH17

Заседание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по объединенной жалобе Нидерландов и Украины против РФ в связи с крушением рейса MH17 на востоке Украины... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T18:50

2021-09-08T18:50

2021-09-08T18:52

в мире

киев

малайзия

дмитрий песков

николай винниченко

генеральная прокуратура рф

европейский суд по правам человека (еспч)

бук (зенитный ракетный комплекс)

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АМСТЕРДАМ, 8 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Заседание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по объединенной жалобе Нидерландов и Украины против РФ в связи с крушением рейса MH17 на востоке Украины пройдёт 24 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. Ранее Россия в своей жалобе против Украины в ЕСПЧ заявила об ответственности Киева за крушение рейса.Ранее замминистра юстиции Украины – уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина заявлял, что заседание суда по объединённым жалобам Нидерландов и Украины против России по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе в 2014 году должно пройти 15 сентября. По словам Лишины, к сентябрю должен был состояться обмен представлениями между Нидерландами и РФ по МН17, а также должны были быть получены ответы всех участников, включая третьи стороны (правительство Канады и Human Rights Law Centre - University of Nottingham), на дополнительные вопросы ЕСПЧ.В пресс-службе суда вопросы РИА Новости о проделанной за это время работе оставили без ответа."Вопрос о рейсе MH17 является одним из предметов дела Украины и Нидерландов против России, который находится на рассмотрении Большой палаты. Большая плата проведет заседание по этому делу 24 ноября 2021 года", - сказали в пресс-службе.Ранее Украина подала пять исков в ЕСПЧ против РФ, они касаются Крыма и Донбасса. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми, подчеркивая, что не является стороной конфликта в Донбассе. В июле 2020 года Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing. МИД России расценил подачу жалобы как еще один удар по российско-нидерландским отношениям. Впоследствии все эти жалобы были объединены.Россия 22 июля этого года подала в ЕСПЧ первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. В частности, в этой жалобе РФ вменяет Киеву крушение рейса MH17 вследствие незакрытия украинскими властями воздушного пространства, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры РФ. Суд зарегистрировал жалобу, но пока не приступил к ее рассмотрению.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, из которых 192 – граждане Нидерландов, 44 – Малайзии, 27 - Австралии, 12 индонезийцев, 10 британцев, четверо бельгийцев, четверо немцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один – Новой Зеландии. Все они погибли.Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

https://ria.ru/20210722/mh17-1742332276.html

https://ria.ru/20210908/mh17-1749164187.html

https://ria.ru/20210610/mh17-1736442341.html

https://ria.ru/20210728/svideteli-1743126256.html

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