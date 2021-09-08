https://ria.ru/20210908/melnik-1749224574.html
Сергей Жигунов рассказал о погибшем режиссере Александре Мельнике
Сергей Жигунов рассказал о погибшем режиссере Александре Мельнике - РИА Новости, 08.09.2021
Сергей Жигунов рассказал о погибшем режиссере Александре Мельнике
Кинорежиссер Александр Мельник, погибший в Норильске вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым, никогда не боялся трудностей, он делал по-настоящему запоминающееся РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T17:14
2021-09-08T17:14
2021-09-08T17:14
культура
сергей жигунов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений зиничев
новости культуры
погиб глава мчс зиничев
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Кинорежиссер Александр Мельник, погибший в Норильске вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым, никогда не боялся трудностей, он делал по-настоящему запоминающееся кино, рассказал РИА Новости актер, кинорежиссер и продюсер Сергей Жигунов, который снимался в картине Мельника "Новая земля".Мельник погиб в среду в Норильске, куда он прибыл, чтобы выбрать локацию для съемок своего нового документального фильма о развитии Арктики и Северного морского пути, сообщила пресс-служба МЧС."Саша был очень скромным и хорошим человеком. Он очень искренне любил кино, всегда пытался сделать яркие большие картины, и делал их. Мельник все время существовал в активном режиме, ставил перед собой трудноисполнимые задачи, но тем не менее справлялся с ними, достигая поставленной цели. Его работы несомненно останутся в истории отечественного кинематографа, потому что он занимался крупными проектами, осуществление которых сопоставимо с настоящим подвигом", — сказал РИА Новости Жигунов.Александр Мельник являлся известным кинорежиссером и сценаристом. После службы в армии он ушел работать в СМИ. Работал корреспондентом в Молдавии, с 2006 года начал снимать фильмы. Его работы – известные фильмы "Новая Земля" и "Территория".
https://ria.ru/20210908/melnik-1749180714.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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сергей жигунов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, новости культуры, погиб глава мчс зиничев
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Кинорежиссер Александр Мельник, погибший в Норильске вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым, никогда не боялся трудностей, он делал по-настоящему запоминающееся кино, рассказал РИА Новости актер, кинорежиссер и продюсер Сергей Жигунов, который снимался в картине Мельника "Новая земля".
Мельник погиб в среду в Норильске, куда он прибыл, чтобы выбрать локацию для съемок своего нового документального фильма о развитии Арктики и Северного морского пути, сообщила пресс-служба МЧС.
"Саша был очень скромным и хорошим человеком. Он очень искренне любил кино, всегда пытался сделать яркие большие картины, и делал их. Мельник все время существовал в активном режиме, ставил перед собой трудноисполнимые задачи, но тем не менее справлялся с ними, достигая поставленной цели. Его работы несомненно останутся в истории отечественного кинематографа, потому что он занимался крупными проектами, осуществление которых сопоставимо с настоящим подвигом", — сказал РИА Новости Жигунов.
Александр Мельник являлся известным кинорежиссером и сценаристом. После службы в армии он ушел работать в СМИ. Работал корреспондентом в Молдавии, с 2006 года начал снимать фильмы. Его работы – известные фильмы "Новая Земля" и "Территория".