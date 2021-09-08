Глава МЧС Зиничев погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника
Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС Арктической зоны и спасая жизнь человека, сообщили в МЧС.
Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС Арктической зоны и спасая жизнь человека, сообщили в МЧС.
Зиничев погиб, бросившись вслед за оператором, который поскользнулся и сорвался с выступа в воду.
Зиничев погиб, бросившись вслед за оператором, который поскользнулся и сорвался с выступа в воду.
"Никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень. Погиб как спасатель", — написала в Telegram главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
"Никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень. Погиб как спасатель", — написала в Telegram главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
Зиничев возглавлял Министерство по чрезвычайным ситуациям с 2018 года.
Зиничев возглавлял Министерство по чрезвычайным ситуациям с 2018 года.
В декабре 2020 года ему присвоили звание генерала армии.
В декабре 2020 года ему присвоили звание генерала армии.
Владимиру Путину доложили о гибели Евгения Зиничева, сообщил пресс-секретарь главы государства.
Владимиру Путину доложили о гибели Евгения Зиничева, сообщил пресс-секретарь главы государства.
Российские политики и общественные деятели выражают соболезнования в связи с трагической гибелью министра.
Российские политики и общественные деятели выражают соболезнования в связи с трагической гибелью министра.
"Он был очень скромным, очень ответственным, на любом участке, который ему поручали, он вел себя очень достойно", — сказал о Зиничеве первый замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров.
"Он был очень скромным, очень ответственным, на любом участке, который ему поручали, он вел себя очень достойно", — сказал о Зиничеве первый замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров.
"Евгений Николаевич был настоящим профессионалом, талантливым руководителем, честным, надежным и очень ответственным человеком", — отметил глава фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.
"Евгений Николаевич был настоящим профессионалом, талантливым руководителем, честным, надежным и очень ответственным человеком", — отметил глава фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал трагическую гибель главы МЧС, бывшего врио губернатора региона Евгения Зиничева утратой не только для тех, кто его знал.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал трагическую гибель главы МЧС, бывшего врио губернатора региона Евгения Зиничева утратой не только для тех, кто его знал.
Смерть Евгения Зиничева — это огромная потеря для МЧС и всей страны, убежден секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Смерть Евгения Зиничева — это огромная потеря для МЧС и всей страны, убежден секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС Арктической зоны и спасая жизнь человека, сообщили в МЧС.
Зиничев погиб, бросившись вслед за оператором, который поскользнулся и сорвался с выступа в воду.
"Никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень. Погиб как спасатель", — написала в Telegram главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
Зиничев возглавлял Министерство по чрезвычайным ситуациям с 2018 года.
В декабре 2020 года ему присвоили звание генерала армии.
Владимиру Путину доложили о гибели Евгения Зиничева, сообщил пресс-секретарь главы государства.
Российские политики и общественные деятели выражают соболезнования в связи с трагической гибелью министра.
"Он был очень скромным, очень ответственным, на любом участке, который ему поручали, он вел себя очень достойно", — сказал о Зиничеве первый замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров.
"Евгений Николаевич был настоящим профессионалом, талантливым руководителем, честным, надежным и очень ответственным человеком", — отметил глава фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал трагическую гибель главы МЧС, бывшего врио губернатора региона Евгения Зиничева утратой не только для тех, кто его знал.
Смерть Евгения Зиничева — это огромная потеря для МЧС и всей страны, убежден секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.