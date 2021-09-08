https://ria.ru/20210908/melnik-1749180714.html

Глава МЧС Зиничев погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника

Глава МЧС Зиничев погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника - РИА Новости, 08.09.2021

Глава МЧС Зиничев погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T14:01

2021-09-08T14:01

2021-09-08T14:35

евгений зиничев

погиб глава мчс зиничев

норильск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.Ведомство информирует, что Мельник находился на межведомственных учениях МЧС России и прибыл в Норильск для выбора места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути.МЧС также сообщает, что Мельник - известный российский кинорежиссер, сценарист, член гильдии кинорежиссеров России. Он известен по фильмам "Новая Земля" (2008) и "Территория" (2015). Лауреат премии "Ника", член Академии кинематографических искусств "Ника". Мельник многие годы сотрудничал с МЧС России.В свою очередь, в Telegram-канале телеканала RT со ссылкой на корреспондента Семена Сендерова, который находится в Норильске, несколькими минутами ранее отмечалось, что Зиничев "находился на скале рядом со своим оператором"."Мы приехали в составе группы журналистов, которые освещают учения МЧС. Всё это время мы присутствовали рядом с главой МЧС Евгением Зиничевым на большинстве учений. Сегодня Зиничев принимал участие в смотре практики МЧС по эвакуации из горящего госпиталя: там показывали 14 способов эвакуации. По последним данным, он находился на скале рядом со своим оператором — и оператор сорвался. Зиничев героически попытался его спасти, но, к сожалению, он ударился о камень и не выжил", - сказал корреспондент телеканала.

норильск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений зиничев, погиб глава мчс зиничев, норильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)