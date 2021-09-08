https://ria.ru/20210908/media-1749198046.html

В России стартовала программа по подготовке практиков в сфере новых медиа

В России стартовала программа по подготовке практиков в сфере новых медиа - РИА Новости, 08.09.2021

В России стартовала программа по подготовке практиков в сфере новых медиа

Первая программа "Мастерская новых медиа" по подготовке специалистов-практиков в сфере новых медиа стартовала в России, сообщили в пресс-службе мастерской... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T15:13

2021-09-08T15:13

2021-09-08T15:13

общество

технологии

маргарита симоньян

арам габрелянов

институт развития интернета

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568421496_0:66:960:606_1920x0_80_0_0_cf037045061e503763f7dc5d2472a88e.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Первая программа "Мастерская новых медиа" по подготовке специалистов-практиков в сфере новых медиа стартовала в России, сообщили в пресс-службе мастерской управления "Сенеж"."Это первая в России комплексная практико-ориентированная программа для специалистов в сфере новых медиа, где в формате мастерских слушатели будут учиться создавать контент у гуру российских медиа - Арама Габрелянова, Маргариты Симоньян и Владимира Соловьева… Слушателями первого потока стали более 70 участников из 36 регионов России", - говорится в сообщении.Программа организована АНО "Диалог" – оператор цифрового диалога между властью и обществом – и президентская платформа "Россия – страна возможностей" на базе мастерской управления "Сенеж", добавили в пресс-службе.Слушателями первого потока программы стали победители конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций", победители и участники конкурса для перспективных блогеров "ТопБЛОГ" платформы "Россия – страна возможностей", активные блогеры и представители медиасферы, которые работают и развиваются в направлении digital.Отмечается, что программа состоит из четырех очных пятидневных образовательных модулей, выстроенных по принципу работы театральной мастерской. В ней предусмотрена межмодульная работа – выполнение практических заданий, отработка навыков освещения событий и информационных поводов, поиск интересных тем и героев.Кроме этого, во время обучения слушатели будут работать над собственными проектами, которые представят в рамках конкурсного отбора АНО "Институт развития интернета". Наиболее интересные проекты смогут претендовать на финансовую и экспертную поддержку преподавателей и менторов программы.

https://ria.ru/20210514/obrazovanie-1732272432.html

https://ria.ru/20210423/zhurnalistika-1729615063.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, маргарита симоньян, арам габрелянов, институт развития интернета, россия