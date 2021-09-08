В России стартовала программа по подготовке практиков в сфере новых медиа
В России стартовала первая программа по подготовке практиков в сфере новых медиа
© Фото : Мастерская управления «Сенеж»/Yaroslav PavlovМастерская управления "Сенеж" на территории городского округа Солнечногорск Московской области
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Первая программа "Мастерская новых медиа" по подготовке специалистов-практиков в сфере новых медиа стартовала в России, сообщили в пресс-службе мастерской управления "Сенеж".
"Это первая в России комплексная практико-ориентированная программа для специалистов в сфере новых медиа, где в формате мастерских слушатели будут учиться создавать контент у гуру российских медиа - Арама Габрелянова, Маргариты Симоньян и Владимира Соловьева… Слушателями первого потока стали более 70 участников из 36 регионов России", - говорится в сообщении.
Программа организована АНО "Диалог" – оператор цифрового диалога между властью и обществом – и президентская платформа "Россия – страна возможностей" на базе мастерской управления "Сенеж", добавили в пресс-службе.
Слушателями первого потока программы стали победители конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций", победители и участники конкурса для перспективных блогеров "ТопБЛОГ" платформы "Россия – страна возможностей", активные блогеры и представители медиасферы, которые работают и развиваются в направлении digital.
"Новые медиа – это люди, которые при принятии решения о публикации анализируют информацию, умеют отделить зерна от плевел, понять, где информация соответствует действительности или наоборот подается в определенном тенденциозном ключе и может быть воспринята как манипулятивная, что кто-то хочет через СМИ повлиять на чье-то решение. Мы заинтересованы сделать все и создадим все возможности, чтобы "Мастерская новых медиа" состоялась, и ждем от вас объективной информации", – приводит пресс-служба обращение заместителя руководителя аппарата правительства РФ Леонида Левина к слушателям.
Отмечается, что программа состоит из четырех очных пятидневных образовательных модулей, выстроенных по принципу работы театральной мастерской. В ней предусмотрена межмодульная работа – выполнение практических заданий, отработка навыков освещения событий и информационных поводов, поиск интересных тем и героев.
Кроме этого, во время обучения слушатели будут работать над собственными проектами, которые представят в рамках конкурсного отбора АНО "Институт развития интернета". Наиболее интересные проекты смогут претендовать на финансовую и экспертную поддержку преподавателей и менторов программы.
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