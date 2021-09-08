https://ria.ru/20210908/mchs-1749167161.html

Стали известны подробности гибели главы МЧС

Стали известны подробности гибели главы МЧС - РИА Новости, 08.09.2021

Стали известны подробности гибели главы МЧС

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян рассказала подробности трагической гибели главы МЧС России Евгения Зиничева. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T13:07

2021-09-08T13:07

2021-09-08T13:27

происшествия

маргарита симоньян

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

евгений зиничев

погиб глава мчс зиничев

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян рассказала подробности трагической гибели главы МЧС России Евгения Зиничева."Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно - никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень. Погиб как спасатель. Земля пухом", - написала она в Telegram-канале.МЧС ранее сообщило, что Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека. Зиничеву было 55 лет.

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749164598.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, маргарита симоньян, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, погиб глава мчс зиничев