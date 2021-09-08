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Стали известны подробности гибели главы МЧС
Стали известны подробности гибели главы МЧС - РИА Новости, 08.09.2021
Стали известны подробности гибели главы МЧС
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян рассказала подробности трагической гибели главы МЧС России Евгения Зиничева. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T13:07
2021-09-08T13:27
происшествия
маргарита симоньян
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений зиничев
погиб глава мчс зиничев
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян рассказала подробности трагической гибели главы МЧС России Евгения Зиничева."Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно - никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень. Погиб как спасатель. Земля пухом", - написала она в Telegram-канале.МЧС ранее сообщило, что Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека. Зиничеву было 55 лет.
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происшествия, маргарита симоньян, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, погиб глава мчс зиничев
13:07 08.09.2021 (обновлено: 13:27 08.09.2021)
 
Стали известны подробности гибели главы МЧС

Главред RT Симоньян: глава МЧС погиб, пытаясь спасти сорвавшегося в воду оператора

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян рассказала подробности трагической гибели главы МЧС России Евгения Зиничева.
"Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно - никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень. Погиб как спасатель. Земля пухом", - написала она в Telegram-канале.
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 12:55
Биография Евгения Зиничева
МЧС ранее сообщило, что Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека. Зиничеву было 55 лет.
 
ПроисшествияМаргарита СимоньянМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Евгений ЗиничевПогиб глава МЧС Зиничев
 
 
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