https://ria.ru/20210908/mchs-1749167161.html
Стали известны подробности гибели главы МЧС
Стали известны подробности гибели главы МЧС - РИА Новости, 08.09.2021
Стали известны подробности гибели главы МЧС
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян рассказала подробности трагической гибели главы МЧС России Евгения Зиничева. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T13:07
2021-09-08T13:07
2021-09-08T13:27
происшествия
маргарита симоньян
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений зиничев
погиб глава мчс зиничев
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян рассказала подробности трагической гибели главы МЧС России Евгения Зиничева."Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно - никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень. Погиб как спасатель. Земля пухом", - написала она в Telegram-канале.МЧС ранее сообщило, что Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека. Зиничеву было 55 лет.
https://ria.ru/20210908/zinichev-1749164598.html
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происшествия, маргарита симоньян, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, погиб глава мчс зиничев
13:07 08.09.2021 (обновлено: 13:27 08.09.2021)
Стали известны подробности гибели главы МЧС
Главред RT Симоньян: глава МЧС погиб, пытаясь спасти сорвавшегося в воду оператора