Макфол предположил, как Россия может уничтожить НАТО
Экс-посол США в России Макфол: Путин хочет уничтожить НАТО
НЬЮ-ЙОРК, 8 сен - РИА Новости. Экс-посол США в РФ Майкл Макфол пофантазировал о двух связанных с Россией пугающих его сценариях, которые, по его мнению, могут произойти в Европе, назвав потенциально опасные точки - Эстонию и Черногорию.
Как полагает Макфол, президент РФ Владимир Путин "хочет уничтожения НАТО". Как отметил бывший дипломат, российский президент не считает, что НАТО соответствует интересам России.
"Он бы предпочел развивать двусторонние отношения с каждой страной в НАТО. И в значительной степени он так же относится к ЕС", - сказал Макфол в ходе круглого стола, посвященного отношениям Вашингтона с Пекином и Москвой.
По его мнению, российские власти в качестве инструмента развала НАТО поддерживают скорее политические движения внутри государств, "нежели конфликты между странами" в альянсе.
"И я думаю, он достиг определенного успеха в этом. В особенности в Венгрии он добивается успеха", - отметил Макфол.
"Вот, что случится, возможно. Первый сценарий: например, драка в (эстонском - ред.) городе на границе между Россией и Эстонией между этническими русскими и этническими эстонцами. Молодые люди иногда дерутся. Допустим, этнического русского убивают. И Путин решает послать спецназ, чтобы наказать их. Они убивают группу этнических эстонцев и возвращаются домой. Они не остаются, они возвращаются к себе. Будем ли мы вступать в войну с Россией из-за этого", - пофантазировал Макфол.
"Нарушение суверенитета. Какой будет дискуссия в Риме, какой будет дискуссия в Берлине, какой будет дискуссия здесь, в Вашингтоне? Я не знаю наверняка", - заявил экс-посол.
Как признался Макфол, на случай, если такой сценарий реализуется, союзничество в НАТО не кажется ему таким крепким, каким оно должно быть.
"Второй сценарий, который меня пугает: что, если будет переворот и пророссийские силы захватят власть в месте типа Черногории. Что мы будем делать, если это произойдет? Это два сценария, которые меня пугают", - добавил он.