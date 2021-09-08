https://ria.ru/20210908/mcfaul-1749098824.html

Макфол предположил, как Россия может уничтожить НАТО

Макфол предположил, как Россия может уничтожить НАТО - РИА Новости, 08.09.2021

Макфол предположил, как Россия может уничтожить НАТО

Экс-посол США в РФ Майкл Макфол пофантазировал о двух связанных с Россией пугающих его сценариях, которые, по его мнению, могут произойти в Европе, назвав... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T03:32

2021-09-08T03:32

2021-09-08T03:32

в мире

сша

нью-йорк (город)

эстония

черногория

владимир путин

нато

майкл макфол

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НЬЮ-ЙОРК, 8 сен - РИА Новости. Экс-посол США в РФ Майкл Макфол пофантазировал о двух связанных с Россией пугающих его сценариях, которые, по его мнению, могут произойти в Европе, назвав потенциально опасные точки - Эстонию и Черногорию.Как полагает Макфол, президент РФ Владимир Путин "хочет уничтожения НАТО". Как отметил бывший дипломат, российский президент не считает, что НАТО соответствует интересам России.По его мнению, российские власти в качестве инструмента развала НАТО поддерживают скорее политические движения внутри государств, "нежели конфликты между странами" в альянсе."И я думаю, он достиг определенного успеха в этом. В особенности в Венгрии он добивается успеха", - отметил Макфол.Он признался, что его беспокоит "поистине слабое НАТО" - "не просто страны Балтии - но Балканы". "Хочу отметить два моих худших сценария. Русские танки не будут въезжать в Таллин. Этого не будет", - указал экс-посол."Вот, что случится, возможно. Первый сценарий: например, драка в (эстонском - ред.) городе на границе между Россией и Эстонией между этническими русскими и этническими эстонцами. Молодые люди иногда дерутся. Допустим, этнического русского убивают. И Путин решает послать спецназ, чтобы наказать их. Они убивают группу этнических эстонцев и возвращаются домой. Они не остаются, они возвращаются к себе. Будем ли мы вступать в войну с Россией из-за этого", - пофантазировал Макфол."Нарушение суверенитета. Какой будет дискуссия в Риме, какой будет дискуссия в Берлине, какой будет дискуссия здесь, в Вашингтоне? Я не знаю наверняка", - заявил экс-посол.Как признался Макфол, на случай, если такой сценарий реализуется, союзничество в НАТО не кажется ему таким крепким, каким оно должно быть."Второй сценарий, который меня пугает: что, если будет переворот и пророссийские силы захватят власть в месте типа Черногории. Что мы будем делать, если это произойдет? Это два сценария, которые меня пугают", - добавил он.

https://ria.ru/20210908/mcfaul-1749094223.html

https://ria.ru/20210908/mcfaul-1749098637.html

сша

нью-йорк (город)

эстония

черногория

россия

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в мире, сша, нью-йорк (город), эстония, черногория, владимир путин, нато, майкл макфол, россия