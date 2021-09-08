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Макфол предположил, как Россия может уничтожить НАТО
Макфол предположил, как Россия может уничтожить НАТО - РИА Новости, 08.09.2021
Макфол предположил, как Россия может уничтожить НАТО
Экс-посол США в РФ Майкл Макфол пофантазировал о двух связанных с Россией пугающих его сценариях, которые, по его мнению, могут произойти в Европе, назвав... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T03:32
2021-09-08T03:32
в мире
сша
нью-йорк (город)
эстония
черногория
владимир путин
нато
майкл макфол
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НЬЮ-ЙОРК, 8 сен - РИА Новости. Экс-посол США в РФ Майкл Макфол пофантазировал о двух связанных с Россией пугающих его сценариях, которые, по его мнению, могут произойти в Европе, назвав потенциально опасные точки - Эстонию и Черногорию.Как полагает Макфол, президент РФ Владимир Путин "хочет уничтожения НАТО". Как отметил бывший дипломат, российский президент не считает, что НАТО соответствует интересам России.По его мнению, российские власти в качестве инструмента развала НАТО поддерживают скорее политические движения внутри государств, "нежели конфликты между странами" в альянсе."И я думаю, он достиг определенного успеха в этом. В особенности в Венгрии он добивается успеха", - отметил Макфол.Он признался, что его беспокоит "поистине слабое НАТО" - "не просто страны Балтии - но Балканы". "Хочу отметить два моих худших сценария. Русские танки не будут въезжать в Таллин. Этого не будет", - указал экс-посол."Вот, что случится, возможно. Первый сценарий: например, драка в (эстонском - ред.) городе на границе между Россией и Эстонией между этническими русскими и этническими эстонцами. Молодые люди иногда дерутся. Допустим, этнического русского убивают. И Путин решает послать спецназ, чтобы наказать их. Они убивают группу этнических эстонцев и возвращаются домой. Они не остаются, они возвращаются к себе. Будем ли мы вступать в войну с Россией из-за этого", - пофантазировал Макфол."Нарушение суверенитета. Какой будет дискуссия в Риме, какой будет дискуссия в Берлине, какой будет дискуссия здесь, в Вашингтоне? Я не знаю наверняка", - заявил экс-посол.Как признался Макфол, на случай, если такой сценарий реализуется, союзничество в НАТО не кажется ему таким крепким, каким оно должно быть."Второй сценарий, который меня пугает: что, если будет переворот и пророссийские силы захватят власть в месте типа Черногории. Что мы будем делать, если это произойдет? Это два сценария, которые меня пугают", - добавил он.
https://ria.ru/20210908/mcfaul-1749094223.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), эстония, черногория, владимир путин, нато, майкл макфол, россия
03:32 08.09.2021
 
Макфол предположил, как Россия может уничтожить НАТО

Экс-посол США в России Макфол: Путин хочет уничтожить НАТО

© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкПосол США в России Майкл Макфол
Посол США в России Майкл Макфол - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Валерий Левитин
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НЬЮ-ЙОРК, 8 сен - РИА Новости. Экс-посол США в РФ Майкл Макфол пофантазировал о двух связанных с Россией пугающих его сценариях, которые, по его мнению, могут произойти в Европе, назвав потенциально опасные точки - Эстонию и Черногорию.
Как полагает Макфол, президент РФ Владимир Путин "хочет уничтожения НАТО". Как отметил бывший дипломат, российский президент не считает, что НАТО соответствует интересам России.
"Он бы предпочел развивать двусторонние отношения с каждой страной в НАТО. И в значительной степени он так же относится к ЕС", - сказал Макфол в ходе круглого стола, посвященного отношениям Вашингтона с Пекином и Москвой.
По его мнению, российские власти в качестве инструмента развала НАТО поддерживают скорее политические движения внутри государств, "нежели конфликты между странами" в альянсе.
"И я думаю, он достиг определенного успеха в этом. В особенности в Венгрии он добивается успеха", - отметил Макфол.
Он признался, что его беспокоит "поистине слабое НАТО" - "не просто страны Балтии - но Балканы". "Хочу отметить два моих худших сценария. Русские танки не будут въезжать в Таллин. Этого не будет", - указал экс-посол.
Посол США в России Майкл Макфол - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
00:59
Экс-посол США Макфол спрогнозировал будущее российской политики
"Вот, что случится, возможно. Первый сценарий: например, драка в (эстонском - ред.) городе на границе между Россией и Эстонией между этническими русскими и этническими эстонцами. Молодые люди иногда дерутся. Допустим, этнического русского убивают. И Путин решает послать спецназ, чтобы наказать их. Они убивают группу этнических эстонцев и возвращаются домой. Они не остаются, они возвращаются к себе. Будем ли мы вступать в войну с Россией из-за этого", - пофантазировал Макфол.
"Нарушение суверенитета. Какой будет дискуссия в Риме, какой будет дискуссия в Берлине, какой будет дискуссия здесь, в Вашингтоне? Я не знаю наверняка", - заявил экс-посол.
Как признался Макфол, на случай, если такой сценарий реализуется, союзничество в НАТО не кажется ему таким крепким, каким оно должно быть.
"Второй сценарий, который меня пугает: что, если будет переворот и пророссийские силы захватят власть в месте типа Черногории. Что мы будем делать, если это произойдет? Это два сценария, которые меня пугают", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
03:23
Макфол рассказал о сторонниках идей Путина в США
 
В миреСШАНью-Йорк (город)ЭстонияЧерногорияВладимир ПутинНАТОМайкл МакфолРоссия
 
 
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