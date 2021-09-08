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Экс-посол США Макфол спрогнозировал будущее российской политики
Экс-посол США Макфол спрогнозировал будущее российской политики - РИА Новости, 08.09.2021
Экс-посол США Макфол спрогнозировал будущее российской политики
Экс-посол США в РФ Майкл Макфол выразил мнение, что после эпохи правления Владимира Путина в России нынешнюю власть сменит "нечто фундаментально новое". РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T00:59
2021-09-08T00:59
в мире
сша
владимир путин
михаил горбачев
леонид брежнев
майкл макфол
россия
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НЬЮ-ЙОРК, 8 сен – РИА Новости. Экс-посол США в РФ Майкл Макфол выразил мнение, что после эпохи правления Владимира Путина в России нынешнюю власть сменит "нечто фундаментально новое"."Я знаю историю России достаточно хорошо, я знаю советскую историю достаточно хорошо. И суть в том, что после десятилетий правления одного лидера обычно бывает реакция. После Сталина было антисталинское движение при Хрущеве. После 20 лет Брежнева был Михаил Горбачев. Это была реакция на 20 лет стагнации при Леониде Брежневе. И Путин, конечно, - реакция на ельцинизм", - указал бывший посол.
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в мире, сша, владимир путин, михаил горбачев, леонид брежнев, майкл макфол, россия, нью-йорк (город)
00:59 08.09.2021
 
Экс-посол США Макфол спрогнозировал будущее российской политики

Экс-посол США Макфол: власть в России после Путина кардинально поменяется

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПосол США в России Майкл Макфол
Посол США в России Майкл Макфол - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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НЬЮ-ЙОРК, 8 сен – РИА Новости. Экс-посол США в РФ Майкл Макфол выразил мнение, что после эпохи правления Владимира Путина в России нынешнюю власть сменит "нечто фундаментально новое".

"Я не знаю будущего. Но что является более радикальным прогнозом? То, что через 20 лет правления Путина в основном будет действовать та же политическая система или то, что спустя 20 лет правления Путина ее заменит что-то фундаментально новое? Я думаю, что первый прогноз - это радикальный прогноз. Второй я считаю более ожидаемым", - сказал Макфол в ходе виртуального мероприятия, посвященного отношениям между США, Китаем и Россией.

"Я знаю историю России достаточно хорошо, я знаю советскую историю достаточно хорошо. И суть в том, что после десятилетий правления одного лидера обычно бывает реакция. После Сталина было антисталинское движение при Хрущеве. После 20 лет Брежнева был Михаил Горбачев. Это была реакция на 20 лет стагнации при Леониде Брежневе. И Путин, конечно, - реакция на ельцинизм", - указал бывший посол.
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В миреСШАВладимир ПутинМихаил ГорбачевЛеонид БрежневМайкл МакфолРоссияНью-Йорк (город)
 
 
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