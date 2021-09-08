https://ria.ru/20210908/mcfaul-1749094223.html

Экс-посол США Макфол спрогнозировал будущее российской политики

Экс-посол США Макфол спрогнозировал будущее российской политики - РИА Новости, 08.09.2021

Экс-посол США Макфол спрогнозировал будущее российской политики

Экс-посол США в РФ Майкл Макфол выразил мнение, что после эпохи правления Владимира Путина в России нынешнюю власть сменит "нечто фундаментально новое". РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T00:59

2021-09-08T00:59

2021-09-08T00:59

в мире

сша

владимир путин

михаил горбачев

леонид брежнев

майкл макфол

россия

нью-йорк (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152508/34/1525083472_0:117:2840:1715_1920x0_80_0_0_d7732b35713a9991f4b6c5842a707487.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 8 сен – РИА Новости. Экс-посол США в РФ Майкл Макфол выразил мнение, что после эпохи правления Владимира Путина в России нынешнюю власть сменит "нечто фундаментально новое"."Я знаю историю России достаточно хорошо, я знаю советскую историю достаточно хорошо. И суть в том, что после десятилетий правления одного лидера обычно бывает реакция. После Сталина было антисталинское движение при Хрущеве. После 20 лет Брежнева был Михаил Горбачев. Это была реакция на 20 лет стагнации при Леониде Брежневе. И Путин, конечно, - реакция на ельцинизм", - указал бывший посол.

https://ria.ru/20210907/vrediteli-1748923768.html

сша

россия

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, владимир путин, михаил горбачев, леонид брежнев, майкл макфол, россия, нью-йорк (город)