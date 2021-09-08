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Экс-посол США Макфол спрогнозировал будущее российской политики
Экс-посол США Макфол спрогнозировал будущее российской политики - РИА Новости, 08.09.2021
Экс-посол США Макфол спрогнозировал будущее российской политики
Экс-посол США в РФ Майкл Макфол выразил мнение, что после эпохи правления Владимира Путина в России нынешнюю власть сменит "нечто фундаментально новое". РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T00:59
2021-09-08T00:59
2021-09-08T00:59
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владимир путин
михаил горбачев
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НЬЮ-ЙОРК, 8 сен – РИА Новости. Экс-посол США в РФ Майкл Макфол выразил мнение, что после эпохи правления Владимира Путина в России нынешнюю власть сменит "нечто фундаментально новое"."Я знаю историю России достаточно хорошо, я знаю советскую историю достаточно хорошо. И суть в том, что после десятилетий правления одного лидера обычно бывает реакция. После Сталина было антисталинское движение при Хрущеве. После 20 лет Брежнева был Михаил Горбачев. Это была реакция на 20 лет стагнации при Леониде Брежневе. И Путин, конечно, - реакция на ельцинизм", - указал бывший посол.
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в мире, сша, владимир путин, михаил горбачев, леонид брежнев, майкл макфол, россия, нью-йорк (город)
Экс-посол США Макфол спрогнозировал будущее российской политики
Экс-посол США Макфол: власть в России после Путина кардинально поменяется