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Матвиенко назвала отказ БДИПЧ ОБСЕ направить наблюдателей самоуправством
Матвиенко назвала отказ БДИПЧ ОБСЕ направить наблюдателей самоуправством - РИА Новости, 08.09.2021
Матвиенко назвала отказ БДИПЧ ОБСЕ направить наблюдателей самоуправством
Решение БДИПЧ ОБСЕ направить в Россию наблюдателей на выборы в Госдуму принято по абсолютно надуманным причинам и является "самоуправством", заявила спикер... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T13:29
2021-09-08T13:29
в мире
бюро по демократическим институтам и правам человека
госдума рф
совет федерации рф
валентина матвиенко
выборы в государственную думу
элла памфилова
маргарета седерфельт
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ВЕНА, 8 сен - РИА Новости. Решение БДИПЧ ОБСЕ направить в Россию наблюдателей на выборы в Госдуму принято по абсолютно надуманным причинам и является "самоуправством", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Ранее ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии БДИПЧ, не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации."Мы с большим сожалением это решение констатируем. У нас не всегда были простые отношения, но они продолжались, у нас продолжался диалог, и мы считаем, что этот отказ участвовать абсолютно по надуманным причинам, считаем это просто самоуправством Бюро", - сказала она на встрече с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельт.Спикер Совфеда подчеркнула, что решение России ограничить число наблюдателей было принято в отношении всех международных организаций, а на только БДИПЧ ОБСЕ, и продиктовано оно сложной эпидемиологической обстановкой из-за пандемии коронавируса.Матвиенко также затронула вопрос неоднократных нарушений регламента на сессиях ПА ОБСЕ в отношении России."Считаем категорически неприемлемым принятие политических резолюций. Необходимо покончить с практикой использования Ассамблеи для выдвижения беспочвенных обвинений, предвзятых резолюций против отдельных стран", - заявила она.По её словам, такие действия часто приводят к невозможности для российских парламентариев участия в заседаниях, ставят под вопрос саму целесообразность их работы в формате ПА ОБСЕ."Мы призываем, очень просим вас все-таки обеспечить подлинно демократический характер работы ПА ОБСЕ и принятия резолюций, решений строго в соответствии с правилами и регламентом. В противном случае делегация Федерального собрания РФ вынуждена будет пересмотреть свое отношение к ПА ОБСЕ", - заключила глава Совфеда.В свою очередь Седерфельт выразила сожаление в связи с тем, что представители ОБСЕ не будут присутствовать в качестве наблюдателей на выборах в Госдуму.Глава ПА ОБСЕ выразила надежду на то, что на следующих парламентских выборах в Госдуму представители БДИПЧ ОБСЕ будут принимать участие в наблюдении за ходом голосования.Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов ранее говорил, что Россия сожалеет в связи с решением ОБСЕ. По его словам, БДИПЧ ОБСЕ "самоустранилось от участия в наблюдении" за выборами в РФ, и их оценки "в целом вряд ли будут заслуживать внимания и приниматься в расчет". Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что огорчена решением. Выборы в Госдуму получат международную оценку и без наблюдателей от БДИПЧ, Бюро не является решающей организацией в плане оценки выборов, отмечал ранее в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210906/morozov-1748936963.html
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в мире, бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, совет федерации рф, валентина матвиенко, выборы в государственную думу, элла памфилова, маргарета седерфельт, россия
13:29 08.09.2021
 
Матвиенко назвала отказ БДИПЧ ОБСЕ направить наблюдателей самоуправством

Спикер Совфеда Матвиенко назвала отказ ОБСЕ направить наблюдателей в Россию самоуправством

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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ВЕНА, 8 сен - РИА Новости. Решение БДИПЧ ОБСЕ направить в Россию наблюдателей на выборы в Госдуму принято по абсолютно надуманным причинам и является "самоуправством", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Ранее ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии БДИПЧ, не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации.
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"Мы с большим сожалением это решение констатируем. У нас не всегда были простые отношения, но они продолжались, у нас продолжался диалог, и мы считаем, что этот отказ участвовать абсолютно по надуманным причинам, считаем это просто самоуправством Бюро", - сказала она на встрече с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельт.
Спикер Совфеда подчеркнула, что решение России ограничить число наблюдателей было принято в отношении всех международных организаций, а на только БДИПЧ ОБСЕ, и продиктовано оно сложной эпидемиологической обстановкой из-за пандемии коронавируса.
Матвиенко также затронула вопрос неоднократных нарушений регламента на сессиях ПА ОБСЕ в отношении России.
"Считаем категорически неприемлемым принятие политических резолюций. Необходимо покончить с практикой использования Ассамблеи для выдвижения беспочвенных обвинений, предвзятых резолюций против отдельных стран", - заявила она.
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По её словам, такие действия часто приводят к невозможности для российских парламентариев участия в заседаниях, ставят под вопрос саму целесообразность их работы в формате ПА ОБСЕ.
"Мы призываем, очень просим вас все-таки обеспечить подлинно демократический характер работы ПА ОБСЕ и принятия резолюций, решений строго в соответствии с правилами и регламентом. В противном случае делегация Федерального собрания РФ вынуждена будет пересмотреть свое отношение к ПА ОБСЕ", - заключила глава Совфеда.
В свою очередь Седерфельт выразила сожаление в связи с тем, что представители ОБСЕ не будут присутствовать в качестве наблюдателей на выборах в Госдуму.
"Раньше мы направляли наших наблюдателей и в Россию, но на этот раз этого, к сожалению, не получится. Мы обсуждали этот вопрос с представителями России, но, к сожалению, мы не смогли прийти к обоюдному согласию. У России есть озабоченность, связанная с безопасностью, у нас вопросы с методологией. Мы очень разочарованы таким исходом", - сказала она.
Глава ПА ОБСЕ выразила надежду на то, что на следующих парламентских выборах в Госдуму представители БДИПЧ ОБСЕ будут принимать участие в наблюдении за ходом голосования.
Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов ранее говорил, что Россия сожалеет в связи с решением ОБСЕ. По его словам, БДИПЧ ОБСЕ "самоустранилось от участия в наблюдении" за выборами в РФ, и их оценки "в целом вряд ли будут заслуживать внимания и приниматься в расчет". Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что огорчена решением. Выборы в Госдуму получат международную оценку и без наблюдателей от БДИПЧ, Бюро не является решающей организацией в плане оценки выборов, отмечал ранее в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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В миреБюро по демократическим институтам и правам человекаГосдума РФСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоВыборы в Государственную думуЭлла ПамфиловаМаргарета СедерфельтРоссия
 
 
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