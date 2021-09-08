https://ria.ru/20210908/matvenko-1749171304.html

Матвиенко назвала отказ БДИПЧ ОБСЕ направить наблюдателей самоуправством

Матвиенко назвала отказ БДИПЧ ОБСЕ направить наблюдателей самоуправством - РИА Новости, 08.09.2021

Матвиенко назвала отказ БДИПЧ ОБСЕ направить наблюдателей самоуправством

Решение БДИПЧ ОБСЕ направить в Россию наблюдателей на выборы в Госдуму принято по абсолютно надуманным причинам и является "самоуправством", заявила спикер... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T13:29

2021-09-08T13:29

2021-09-08T13:29

в мире

бюро по демократическим институтам и правам человека

госдума рф

совет федерации рф

валентина матвиенко

выборы в государственную думу

элла памфилова

маргарета седерфельт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732960280_0:6:2708:1529_1920x0_80_0_0_91f1a2396122e6e56849aa908bd199f2.jpg

ВЕНА, 8 сен - РИА Новости. Решение БДИПЧ ОБСЕ направить в Россию наблюдателей на выборы в Госдуму принято по абсолютно надуманным причинам и является "самоуправством", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Ранее ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии БДИПЧ, не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации."Мы с большим сожалением это решение констатируем. У нас не всегда были простые отношения, но они продолжались, у нас продолжался диалог, и мы считаем, что этот отказ участвовать абсолютно по надуманным причинам, считаем это просто самоуправством Бюро", - сказала она на встрече с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельт.Спикер Совфеда подчеркнула, что решение России ограничить число наблюдателей было принято в отношении всех международных организаций, а на только БДИПЧ ОБСЕ, и продиктовано оно сложной эпидемиологической обстановкой из-за пандемии коронавируса.Матвиенко также затронула вопрос неоднократных нарушений регламента на сессиях ПА ОБСЕ в отношении России."Считаем категорически неприемлемым принятие политических резолюций. Необходимо покончить с практикой использования Ассамблеи для выдвижения беспочвенных обвинений, предвзятых резолюций против отдельных стран", - заявила она.По её словам, такие действия часто приводят к невозможности для российских парламентариев участия в заседаниях, ставят под вопрос саму целесообразность их работы в формате ПА ОБСЕ."Мы призываем, очень просим вас все-таки обеспечить подлинно демократический характер работы ПА ОБСЕ и принятия резолюций, решений строго в соответствии с правилами и регламентом. В противном случае делегация Федерального собрания РФ вынуждена будет пересмотреть свое отношение к ПА ОБСЕ", - заключила глава Совфеда.В свою очередь Седерфельт выразила сожаление в связи с тем, что представители ОБСЕ не будут присутствовать в качестве наблюдателей на выборах в Госдуму.Глава ПА ОБСЕ выразила надежду на то, что на следующих парламентских выборах в Госдуму представители БДИПЧ ОБСЕ будут принимать участие в наблюдении за ходом голосования.Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов ранее говорил, что Россия сожалеет в связи с решением ОБСЕ. По его словам, БДИПЧ ОБСЕ "самоустранилось от участия в наблюдении" за выборами в РФ, и их оценки "в целом вряд ли будут заслуживать внимания и приниматься в расчет". Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что огорчена решением. Выборы в Госдуму получат международную оценку и без наблюдателей от БДИПЧ, Бюро не является решающей организацией в плане оценки выборов, отмечал ранее в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210906/morozov-1748936963.html

https://ria.ru/20210831/nablyudateli-1747953917.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, совет федерации рф, валентина матвиенко, выборы в государственную думу, элла памфилова, маргарета седерфельт, россия