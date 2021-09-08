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Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20210908/mashiny-1749133219.html
В Хабаровский край поступила партия новых машин для поликлиник и школ
В Хабаровский край поступила партия новых машин для поликлиник и школ - РИА Новости, 08.09.2021
В Хабаровский край поступила партия новых машин для поликлиник и школ
Автопарки районных поликлиник и школ в отдаленных поселках Хабаровского края пополнятся новым транспортом, врио губернатора региона провел в среду приемку 53... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T11:11
2021-09-08T11:11
хабаровский край
общество
бикинский район
хабаровск
ульяновский автомобильный завод (уаз)
михаил мишустин
россия
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ХАБАРОВСК, 8 сен - РИА Новости. Автопарки районных поликлиник и школ в отдаленных поселках Хабаровского края пополнятся новым транспортом, врио губернатора региона провел в среду приемку 53 машин, сообщает правительство края."По поручению Михаила Дегтярева была закуплена очередная партия школьных автобусов и автомобилей разной вместимости, а также автомобили для участковых врачей. Всего из Хабаровска в районы направили сегодня 53 единицы новой техники", - сообщает региональное правительство.Уточняется, что с площади имени Ленина, где проходила приемка автомобилей, в разные населенные пункты края стартовали 13 школьных автобусов ПАЗ, новые модели "УАЗ-Патриот" – для образовательных учреждений и районных поликлиник, 12 новых автомобилей "Газель УАЗ". Из них 28 автомобилей "УАЗ-Патриот" распределят по районным поликлиникам. Несколько машин для участковых врачей останется в Хабаровске."Это не все поставки транспорта, будут новые партии. Таким образом мы продолжаем техническое переоснащение наших учреждений, используя все источники. Машины, которые сегодня получили, приобретены и в рамках участия в национальном проекте, и по линии министерства просвещения РФ. Что касается дополнительного транспорта для участковых врачей, мы его приобрели на часть средств из 2 миллиардов рублей, которые поступили в регион в качестве финансовой помощи после визита в Хабаровский край премьер-министра России Михаила Мишустина", – сказал на церемонии Дегтярев.По информации краевого правительства, запросы на школьные автобусы поступили из Охотского, Верхнебуреинского и Бикинского районов. Автобусы ПАЗ имеют дополнительную ступень для детей младшего школьного возраста. Весь транспорт адаптирован для работы в сложных климатических условиях. Например, транспорт, на котором уже в этом году будут возить детей в сельские школы, имеет двойное остекление и дополнительную печь. Машины для медиков также укомплектованы в "северном" варианте."Это не скорая помощь. Транспорт необходим и участковым врачам. Зачастую в деревнях добираться до больных приходится своим ходом. А в сельской местности это может быть и несколько километров. Новые машины отправляем практически во все районы. До конца года будут также поставки 32 автомобилей скорой помощи", – отметил зампред краевого правительства по соцвопросам Евгений Никонов.Ранее сообщалось, что за счет перераспределения средств краевого бюджета и привлечения денег по линии федерального центра, врио губернатора удалось дать импульс обновления материально-технической базы школ, детских садов, больниц и поликлиник. Дегтярев посодействовал выделению из федерального бюджета 8 миллиардов рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения. Часть этих средств будет потрачено на строительство новых больниц, поликлиник и ФАП, часть на закупку новой дорогостоящей медицинской техники и оборудования, часть – на приобретение автотранспорта для нужд краевого здравоохранения.
https://ria.ru/20210907/khabarovsk-1748994058.html
https://ria.ru/20210903/deti-1748535331.html
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общество, бикинский район, хабаровск, ульяновский автомобильный завод (уаз), михаил мишустин, россия
11:11 08.09.2021
 
В Хабаровский край поступила партия новых машин для поликлиник и школ

В Хабаровский край поступила партия новых машин для поликлиник и школ в далеких поселках

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкШкольный автобус
Школьный автобус - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ХАБАРОВСК, 8 сен - РИА Новости. Автопарки районных поликлиник и школ в отдаленных поселках Хабаровского края пополнятся новым транспортом, врио губернатора региона провел в среду приемку 53 машин, сообщает правительство края.
"По поручению Михаила Дегтярева была закуплена очередная партия школьных автобусов и автомобилей разной вместимости, а также автомобили для участковых врачей. Всего из Хабаровска в районы направили сегодня 53 единицы новой техники", - сообщает региональное правительство.
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Уточняется, что с площади имени Ленина, где проходила приемка автомобилей, в разные населенные пункты края стартовали 13 школьных автобусов ПАЗ, новые модели "УАЗ-Патриот" – для образовательных учреждений и районных поликлиник, 12 новых автомобилей "Газель УАЗ". Из них 28 автомобилей "УАЗ-Патриот" распределят по районным поликлиникам. Несколько машин для участковых врачей останется в Хабаровске.
"Это не все поставки транспорта, будут новые партии. Таким образом мы продолжаем техническое переоснащение наших учреждений, используя все источники. Машины, которые сегодня получили, приобретены и в рамках участия в национальном проекте, и по линии министерства просвещения РФ. Что касается дополнительного транспорта для участковых врачей, мы его приобрели на часть средств из 2 миллиардов рублей, которые поступили в регион в качестве финансовой помощи после визита в Хабаровский край премьер-министра России Михаила Мишустина", – сказал на церемонии Дегтярев.
По информации краевого правительства, запросы на школьные автобусы поступили из Охотского, Верхнебуреинского и Бикинского районов. Автобусы ПАЗ имеют дополнительную ступень для детей младшего школьного возраста. Весь транспорт адаптирован для работы в сложных климатических условиях. Например, транспорт, на котором уже в этом году будут возить детей в сельские школы, имеет двойное остекление и дополнительную печь. Машины для медиков также укомплектованы в "северном" варианте.
"Это не скорая помощь. Транспорт необходим и участковым врачам. Зачастую в деревнях добираться до больных приходится своим ходом. А в сельской местности это может быть и несколько километров. Новые машины отправляем практически во все районы. До конца года будут также поставки 32 автомобилей скорой помощи", – отметил зампред краевого правительства по соцвопросам Евгений Никонов.
Ранее сообщалось, что за счет перераспределения средств краевого бюджета и привлечения денег по линии федерального центра, врио губернатора удалось дать импульс обновления материально-технической базы школ, детских садов, больниц и поликлиник. Дегтярев посодействовал выделению из федерального бюджета 8 миллиардов рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения. Часть этих средств будет потрачено на строительство новых больниц, поликлиник и ФАП, часть на закупку новой дорогостоящей медицинской техники и оборудования, часть – на приобретение автотранспорта для нужд краевого здравоохранения.
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Хабаровский крайОбществоБикинский районХабаровскУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Михаил МишустинРоссия
 
 
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