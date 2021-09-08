https://ria.ru/20210908/markirovka-1749110143.html

Одежду ремесленного производства освободили от обязательной маркировки

Одежду ремесленного производства освободили от обязательной маркировки - РИА Новости, 08.09.2021

Одежду ремесленного производства освободили от обязательной маркировки

Правительство РФ по просьбе представителей бизнеса освободило от обязательной маркировки одежду ремесленного производства, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T09:04

2021-09-08T09:04

2021-09-08T09:04

экономика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Правительство РФ по просьбе представителей бизнеса освободило от обязательной маркировки одежду ремесленного производства, сообщает пресс-служба кабмина."Товары легкой промышленности, изготовленные ремесленниками, исключены из перечня, подлежащего обязательной маркировке. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В списке таких товаров - трикотажные блузки машинной и ручной вязки, пальто, накидки, плащи, куртки, ветровки, текстиль для кухни и постельное белье. Решение принято по просьбе предпринимателей", - говорится в сообщении.Ранее, также по просьбе представителей бизнеса, правительство освободило ремесленников от обязательной маркировки обуви, напоминает пресс-служба.Отмечается, что этим же распоряжением переносится срок введения обязательной маркировки велосипедов на полгода, с 1 сентября 2021 года на 1 марта 2022 года.Поэтапное введение системы маркировки началось в России в 2016 году и должно завершиться в 2024-м. Уникальный цифровой код, наносимый на продукцию при маркировке, позволяет каждому покупателю убедиться, что перед ним легально произведенный качественный товар. Он также дает возможность проследить весь путь товара - от производителя или импортера до конечного потребителя.

https://ria.ru/20210906/velosiped-1748806210.html

https://ria.ru/20210823/elektronika-1746805451.html

россия

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экономика, михаил мишустин, россия