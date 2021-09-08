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Мантуров назвал срок начала выпуска коммерческого транспорта на водороде
Мантуров назвал срок начала выпуска коммерческого транспорта на водороде - РИА Новости, 08.09.2021
Мантуров назвал срок начала выпуска коммерческого транспорта на водороде
Серийное производство коммерческого транспорта, работающего на водородном топливе, может начаться в России в 2023 году, сообщил журналистам глава Минпромторга... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T14:59
2021-09-08T16:17
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости/Прайм. Серийное производство коммерческого транспорта, работающего на водородном топливе, может начаться в России в 2023 году, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров."После выхода серийных коммерческих транспортных средств на водородном топливе (2023 год) этот тип транспорта будет включен в программы льготного лизинга", - сказал министр.Ранее на международной выставке коммерческого автотранспорта Comtrans -2021 в Москве свои разработки в области водородной техники представили "Группа ГАЗ" и "Камаз". Первый автоконцерн продемонстрировал две модели автобуса на водороде: CITYMAX Hydrogen большого класса вместимостью 85 человек и "ГАЗель City" малого класса для перевозки 22 пассажиров. Второй показал водоробус "Камаз" и прототип грузовика с системой водородных топливных элементов (совместная разработка с GT).В рамках выставки "Группа ГАЗ" также заявляла о планах создать в 2023 году автобус с водородным двигателем внутреннего сгорания (ДВС).
https://ria.ru/20210903/vodorot-1748574224.html
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров
14:59 08.09.2021 (обновлено: 16:17 08.09.2021)
 
Мантуров назвал срок начала выпуска коммерческого транспорта на водороде

Мантуров: выпуск коммерческого транспорта на водороде могут начать в 2023 году

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости/Прайм. Серийное производство коммерческого транспорта, работающего на водородном топливе, может начаться в России в 2023 году, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
"После выхода серийных коммерческих транспортных средств на водородном топливе (2023 год) этот тип транспорта будет включен в программы льготного лизинга", - сказал министр.
Сахалин - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 15:32
"Газпром" и "Росатом" заключили соглашение по водородной энергетике
Ранее на международной выставке коммерческого автотранспорта Comtrans -2021 в Москве свои разработки в области водородной техники представили "Группа ГАЗ" и "Камаз". Первый автоконцерн продемонстрировал две модели автобуса на водороде: CITYMAX Hydrogen большого класса вместимостью 85 человек и "ГАЗель City" малого класса для перевозки 22 пассажиров. Второй показал водоробус "Камаз" и прототип грузовика с системой водородных топливных элементов (совместная разработка с GT).
В рамках выставки "Группа ГАЗ" также заявляла о планах создать в 2023 году автобус с водородным двигателем внутреннего сгорания (ДВС).
Як-40 ЛЛ на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 07:44
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ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис Мантуров
 
 
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