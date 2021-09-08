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На востоке Москвы водитель сбил мальчика и скрылся
На востоке Москвы водитель сбил мальчика и скрылся - РИА Новости, 08.09.2021
На востоке Москвы водитель сбил мальчика и скрылся
На востоке Москвы автомобилист наехал на 11-летнего мальчика, ехавшего на самокате, сообщила столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T15:34
2021-09-08T15:34
2021-09-08T16:50
происшествия
москва
авто
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. На востоке Москвы автомобилист наехал на 11-летнего мальчика, ехавшего на самокате, сообщила столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.Инцидент произошел во дворе дома на Сахалинской улице.Отмечается, что ребенок ехал по проезжей части один. После наезда автомобиля он ушиб левую голень, его госпитализировали. Водитель скрылся, его ищут инспекторы.
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происшествия, москва, авто
15:34 08.09.2021 (обновлено: 16:50 08.09.2021)
На востоке Москвы водитель сбил мальчика и скрылся
ГИБДД Москвы: на востоке столицы водитель сбил 11-летнего мальчика и скрылся