https://ria.ru/20210908/malchik-1749202819.html

На востоке Москвы водитель сбил мальчика и скрылся

На востоке Москвы водитель сбил мальчика и скрылся - РИА Новости, 08.09.2021

На востоке Москвы водитель сбил мальчика и скрылся

На востоке Москвы автомобилист наехал на 11-летнего мальчика, ехавшего на самокате, сообщила столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T15:34

2021-09-08T15:34

2021-09-08T16:50

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. На востоке Москвы автомобилист наехал на 11-летнего мальчика, ехавшего на самокате, сообщила столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.Инцидент произошел во дворе дома на Сахалинской улице.Отмечается, что ребенок ехал по проезжей части один. После наезда автомобиля он ушиб левую голень, его госпитализировали. Водитель скрылся, его ищут инспекторы.

https://ria.ru/20210905/opros-1748778417.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, авто