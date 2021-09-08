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Natura Siberica возобновит работу магазинов в России
Natura Siberica возобновит работу магазинов в России - РИА Новости, 08.09.2021
Natura Siberica возобновит работу магазинов в России
Российский производитель косметики Natura Siberica возобновляет работу части своих магазинов, с 8 сентября открываются розничные точки Organic Shop, говорится в РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T18:08
2021-09-08T18:29
россия
natura siberica
экономика
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российский производитель косметики Natura Siberica возобновляет работу части своих магазинов, с 8 сентября открываются розничные точки Organic Shop, говорится в сообщении компании."Natura Siberica сообщает о возобновлении работы части розничных магазинов в России. С 8 сентября двери перед посетителями откроют магазины сети Organic Shop. В настоящее время ведётся работа по восстановлению продаж в России всей линейки продукции Natura Siberica", - сообщает производитель.Компания отмечает, что в настоящее время в России находится 39 магазинов Organic Shop и 41 магазин Natura Siberica. "Они располагаются в торговых центрах и отдельно стоящих зданиях. В первую очередь мы работаем над открытием торговых точек Organic Shop, в последствии рассчитываем запустить все 80 точек", - добавляется в релизе.Natura Siberica приостановила выпуск товаров, а также работу своей розничной сети в России 1 сентября. Согласно сообщению, подобная вынужденная мера стала результатом "неправомерного одностороннего расторжения эстонской компанией OU Good Design договора на лицензионное использование товарных знаков" группы по инициативе одного из ее акционеров Ирины Трубниковой.Производитель указывает, что эстонской компании принадлежат такие бренды, как "Рецепты бабушки Агафьи", "Аптечка Агафьи", Planeta Organica, Natura Siberica."Мы прилагаем все усилия по разблокировке этих торговых знаков. Несмотря на трудности и препятствия, искусственно создаваемые людьми, желающими зла Natura Siberica, мы не прекращаем искать возможности для полноценного возобновления работы всей нашей розничной сети", - сказал президент Natura Siberica Сергей Буйлов, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20210902/kosmetika-1748439232.html
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россия, natura siberica, экономика
18:08 08.09.2021 (обновлено: 18:29 08.09.2021)
 
Natura Siberica возобновит работу магазинов в России

Natura Siberica возобновит работу магазинов в России, 8 сентября откроются Organic Shop

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМагазин компании Natura Siberica в Москве
Магазин компании Natura Siberica в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российский производитель косметики Natura Siberica возобновляет работу части своих магазинов, с 8 сентября открываются розничные точки Organic Shop, говорится в сообщении компании.
"Natura Siberica сообщает о возобновлении работы части розничных магазинов в России. С 8 сентября двери перед посетителями откроют магазины сети Organic Shop. В настоящее время ведётся работа по восстановлению продаж в России всей линейки продукции Natura Siberica", - сообщает производитель.
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Компания отмечает, что в настоящее время в России находится 39 магазинов Organic Shop и 41 магазин Natura Siberica. "Они располагаются в торговых центрах и отдельно стоящих зданиях. В первую очередь мы работаем над открытием торговых точек Organic Shop, в последствии рассчитываем запустить все 80 точек", - добавляется в релизе.
Natura Siberica приостановила выпуск товаров, а также работу своей розничной сети в России 1 сентября. Согласно сообщению, подобная вынужденная мера стала результатом "неправомерного одностороннего расторжения эстонской компанией OU Good Design договора на лицензионное использование товарных знаков" группы по инициативе одного из ее акционеров Ирины Трубниковой.
Производитель указывает, что эстонской компании принадлежат такие бренды, как "Рецепты бабушки Агафьи", "Аптечка Агафьи", Planeta Organica, Natura Siberica.
"Мы прилагаем все усилия по разблокировке этих торговых знаков. Несмотря на трудности и препятствия, искусственно создаваемые людьми, желающими зла Natura Siberica, мы не прекращаем искать возможности для полноценного возобновления работы всей нашей розничной сети", - сказал президент Natura Siberica Сергей Буйлов, слова которого приводятся в сообщении.
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