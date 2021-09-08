12:01 08.09.2021 (обновлено: 12:14 08.09.2021)
Лукашенко рассказал, что будет обсуждать с Путиным
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что обсудит с Путиным ситуацию в Афганистане
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи "Большой разговор с Президентом"
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудит в ходе назначенной на 9 сентября встречи с президентом России Владимиром Путиным ситуацию, связанную с Афганистаном.
Как отмечает госагентство Sputnik.by, Лукашенко в среду встречается с председателем комитета национальной безопасности Казахстана Каримом Масимовым.
"К месту сегодняшняя наша встреча. Я все собираю информацию: у меня два крупных мероприятия в этом году, можно сказать, знаковых. Завтра мы встречаемся с президентом России. Ясно, что мы будем обсуждать ситуацию и в нашем Евразийском экономическом союзе, и особенно ситуацию, связанную с Афганистаном, влияние афганского фактора на Центральную Азию, Россию. Естественно, и белорусы в стороне от этого не остались и не останутся", - приводит Sputnik.by слова Лукашенко.
Президент подчеркнул, что по афганскому вопросу белорусская сторона намерена придерживаться выработанной линии в ОДКБ. "Вам вместе с Россией виднее, что там происходит. Вы, будем говорить откровенно, более подвержены тем событиям, которые происходят на Ближнем Востоке, в Центральной, Южной Азии. Афганистан ни одна беда не обойдет мимо, потому что гигантская страна, притязания и взгляды туда обращены серьезные. Мы это видим по Беларуси: нам иногда непросто в центре Европы. Поэтому очень важно, что мы встречаемся", - заявил глава государства.
Талибы (движение признано в РФ террористическим и запрещено) месяц назад активизировали наступление на правительственные силы Афганистана и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
Движение "Талибан"* 7 сентября объявило состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, который занимал кресло главы МИД, когда "Талибан"* прошлый раз был у власти. Ахунд находится под санкциями ООН с 2001 года. И.о.главы МИД назначен Амир Хан Мутаки, бывший представителем руководства талибов. И.о. министра обороны стал заместитель лидера "Талибана"* Мохаммад Якуб. Главой МВД - мулла Сараджуддин Хаккани.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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