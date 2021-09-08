https://ria.ru/20210908/lukashenko-1749147480.html

Лукашенко рассказал, что будет обсуждать с Путиным

Лукашенко рассказал, что будет обсуждать с Путиным - РИА Новости, 08.09.2021

Лукашенко рассказал, что будет обсуждать с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудит в ходе назначенной на 9 сентября встречи с президентом России Владимиром Путиным ситуацию,... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T12:01

2021-09-08T12:01

2021-09-08T12:14

в мире

талибан

белоруссия

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евразийский экономический союз

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудит в ходе назначенной на 9 сентября встречи с президентом России Владимиром Путиным ситуацию, связанную с Афганистаном.Как отмечает госагентство Sputnik.by, Лукашенко в среду встречается с председателем комитета национальной безопасности Казахстана Каримом Масимовым."К месту сегодняшняя наша встреча. Я все собираю информацию: у меня два крупных мероприятия в этом году, можно сказать, знаковых. Завтра мы встречаемся с президентом России. Ясно, что мы будем обсуждать ситуацию и в нашем Евразийском экономическом союзе, и особенно ситуацию, связанную с Афганистаном, влияние афганского фактора на Центральную Азию, Россию. Естественно, и белорусы в стороне от этого не остались и не останутся", - приводит Sputnik.by слова Лукашенко.Президент подчеркнул, что по афганскому вопросу белорусская сторона намерена придерживаться выработанной линии в ОДКБ. "Вам вместе с Россией виднее, что там происходит. Вы, будем говорить откровенно, более подвержены тем событиям, которые происходят на Ближнем Востоке, в Центральной, Южной Азии. Афганистан ни одна беда не обойдет мимо, потому что гигантская страна, притязания и взгляды туда обращены серьезные. Мы это видим по Беларуси: нам иногда непросто в центре Европы. Поэтому очень важно, что мы встречаемся", - заявил глава государства.Талибы (движение признано в РФ террористическим и запрещено) месяц назад активизировали наступление на правительственные силы Афганистана и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.Движение "Талибан"* 7 сентября объявило состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, который занимал кресло главы МИД, когда "Талибан"* прошлый раз был у власти. Ахунд находится под санкциями ООН с 2001 года. И.о.главы МИД назначен Амир Хан Мутаки, бывший представителем руководства талибов. И.о. министра обороны стал заместитель лидера "Талибана"* Мохаммад Якуб. Главой МВД - мулла Сараджуддин Хаккани.* Запрещенная в России террористическая организация.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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https://radiosputnik.ria.ru/20210906/lukashenko-1748849538.html

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в мире, талибан, белоруссия, владимир путин, одкб, александр лукашенко, карим масимов, евразийский экономический союз, россия