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Умер один из героев штурма дворца Амина в Кабуле Кузнецов
Умер один из героев штурма дворца Амина в Кабуле Кузнецов - РИА Новости, 08.09.2021
Умер один из героев штурма дворца Амина в Кабуле Кузнецов
Один из героев штурма резиденции президента Афганистана Амина, полковник в отставке Геннадий Кузнецов скончался на 74-м году жизни, сообщил совет Международной... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T14:12
2021-09-08T14:12
2021-09-08T18:40
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Один из героев штурма резиденции президента Афганистана Амина, полковник в отставке Геннадий Кузнецов скончался на 74-м году жизни, сообщил совет Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа"."Геннадий Андреевич пользовался огромным уважением. Его отличали дружелюбие, позитивный настрой, выдержка, стойкость, профессионализм и ответственность за порученное дело. Светлая память о Геннадии Андреевиче навсегда останется в наших сердцах", — рассказали его бывшие коллеги.Кузнецова пригласили на работу в КГБ в 1974 году, он стал одним из тридцати сотрудников группы "А" Седьмого управления, составивших первый набор подразделения.Двадцать седьмого декабря 1979 года в составе группы "Гром" ("Альфа") участвовал в штурме укрепрайона и дворца Тадж-бек в Кабуле, который привел к свержению президента Хафизуллы Амина и приходу к власти Бабрака Кармаля. Кузнецов был тяжело ранен в бедро. Награжден орденом Красного Знамени.В 1980-х годах выезжал в Афганистан на "боевую стажировку", где проверял в реальных условиях войны пришедшую в "Альфу" молодежь, отрабатывал с ней все необходимые для бойца спецназа профессиональные навыки.В марте 1990-го стал первым командиром краснодарской "Альфы", когда были созданы региональные подразделения.Кузнецов завершил государственную службу в 2001 году в звании полковника.
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общество, балашиха, афганистан, москва, россия
14:12 08.09.2021 (обновлено: 18:40 08.09.2021)
Умер один из героев штурма дворца Амина в Кабуле Кузнецов
Умер один из героев штурма дворца Амина в Кабуле в 1979 году Геннадий Кузнецов
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Один из героев штурма резиденции президента Афганистана Амина, полковник в отставке Геннадий Кузнецов скончался на 74-м году жизни, сообщил совет Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа".
"Геннадий Андреевич пользовался огромным уважением. Его отличали дружелюбие, позитивный настрой, выдержка, стойкость, профессионализм и ответственность за порученное дело. Светлая память о Геннадии Андреевиче навсегда останется в наших сердцах", — рассказали его бывшие коллеги.
Кузнецова пригласили на работу в КГБ в 1974 году, он стал одним из тридцати сотрудников группы "А" Седьмого управления, составивших первый набор подразделения.
Двадцать седьмого декабря 1979 года в составе группы "Гром" ("Альфа") участвовал в штурме укрепрайона и дворца Тадж-бек в Кабуле
, который привел к свержению президента Хафизуллы Амина и приходу к власти Бабрака Кармаля. Кузнецов был тяжело ранен в бедро. Награжден орденом Красного Знамени.
В 1980-х годах выезжал в Афганистан
на "боевую стажировку", где проверял в реальных условиях войны пришедшую в "Альфу" молодежь, отрабатывал с ней все необходимые для бойца спецназа профессиональные навыки.
В марте 1990-го стал первым командиром краснодарской "Альфы", когда были созданы региональные подразделения.
Кузнецов завершил государственную службу в 2001 году в звании полковника.