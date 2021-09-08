https://ria.ru/20210908/kudrin-1749160743.html
Кудрин призвал дать больше свободы частному бизнесу
Кудрин призвал дать больше свободы частному бизнесу - РИА Новости, 08.09.2021
Кудрин призвал дать больше свободы частному бизнесу
Нужно сократить государственный сектор и дать больше свободы частному, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T12:42
2021-09-08T12:42
2021-09-08T14:04
экономика
счетная палата рф
алексей кудрин
россия
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Нужно сократить государственный сектор и дать больше свободы частному, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.Чиновник отметил, что сейчас нужно сотрудничать с госкомпаниями, чтобы "что-то делать реально". Глава Счетной палаты призвал обеспечить большую свободу бизнеса."Я думаю, это как раз фактор, влияющий на объем частных инвестиций", — заключил он.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума — 2021.
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экономика, счетная палата рф, алексей кудрин, россия
12:42 08.09.2021 (обновлено: 14:04 08.09.2021)
Кудрин призвал дать больше свободы частному бизнесу
Кудрин: госкорпорации перекрыли все сферы, надо дать больше свободы частному бизнесу