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Куба изменила правила въезда в страну для иностранных туристов
Куба изменила правила въезда в страну для иностранных туристов - РИА Новости, 08.09.2021
Куба изменила правила въезда в страну для иностранных туристов
С 8 сентября изменились правила въезда на Кубу: теперь проходить тестирование на коронавирус туристам нужно не в аэропорту, а в отеле, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T13:16
2021-09-08T13:16
2021-09-08T13:16
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. С 8 сентября изменились правила въезда на Кубу: теперь проходить тестирование на коронавирус туристам нужно не в аэропорту, а в отеле, сообщает АТОР.Если экспресс-тест окажется положительным, отдыхающего попросят сделать полноценный ПЦР-тест. Если и он подтвердит наличие заболевания, туриста изолируют для наблюдения и лечения, а в более тяжких случая — госпитализируют.Помимо тестирования в отеле, для въезда на Кубу по-прежнему необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия.С 15 ноября тестирование на COVID-19 для иностранных туристов отменят полностью: проверять наличие симптомов будут с помощью термометрии. Также на Кубе планируют начать принимать зарубежные сертификаты о вакцинации.
https://ria.ru/20210907/alanya-1748600364.html
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отдых, куба, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, коронавирус covid-19