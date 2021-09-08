https://ria.ru/20210908/kuba-1749166992.html

Куба изменила правила въезда в страну для иностранных туристов

Куба изменила правила въезда в страну для иностранных туристов - РИА Новости, 08.09.2021

Куба изменила правила въезда в страну для иностранных туристов

С 8 сентября изменились правила въезда на Кубу: теперь проходить тестирование на коронавирус туристам нужно не в аэропорту, а в отеле, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T13:16

2021-09-08T13:16

2021-09-08T13:16

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. С 8 сентября изменились правила въезда на Кубу: теперь проходить тестирование на коронавирус туристам нужно не в аэропорту, а в отеле, сообщает АТОР.Если экспресс-тест окажется положительным, отдыхающего попросят сделать полноценный ПЦР-тест. Если и он подтвердит наличие заболевания, туриста изолируют для наблюдения и лечения, а в более тяжких случая — госпитализируют.Помимо тестирования в отеле, для въезда на Кубу по-прежнему необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия.С 15 ноября тестирование на COVID-19 для иностранных туристов отменят полностью: проверять наличие симптомов будут с помощью термометрии. Также на Кубе планируют начать принимать зарубежные сертификаты о вакцинации.

https://ria.ru/20210907/alanya-1748600364.html

куба

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2021

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отдых, куба, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, коронавирус covid-19