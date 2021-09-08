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Туризм
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Куба изменила правила въезда в страну для иностранных туристов
Куба изменила правила въезда в страну для иностранных туристов - РИА Новости, 08.09.2021
Куба изменила правила въезда в страну для иностранных туристов
С 8 сентября изменились правила въезда на Кубу: теперь проходить тестирование на коронавирус туристам нужно не в аэропорту, а в отеле, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T13:16
2021-09-08T13:16
туризм
отдых
куба
новости - туризм
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туристы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. С 8 сентября изменились правила въезда на Кубу: теперь проходить тестирование на коронавирус туристам нужно не в аэропорту, а в отеле, сообщает АТОР.Если экспресс-тест окажется положительным, отдыхающего попросят сделать полноценный ПЦР-тест. Если и он подтвердит наличие заболевания, туриста изолируют для наблюдения и лечения, а в более тяжких случая — госпитализируют.Помимо тестирования в отеле, для въезда на Кубу по-прежнему необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия.С 15 ноября тестирование на COVID-19 для иностранных туристов отменят полностью: проверять наличие симптомов будут с помощью термометрии. Также на Кубе планируют начать принимать зарубежные сертификаты о вакцинации.
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отдых, куба, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, коронавирус covid-19
13:16 08.09.2021
 

Куба изменила правила въезда в страну для иностранных туристов

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкКубинцы и туристы отдыхают на набережной Малекон в Гаване
Кубинцы и туристы отдыхают на набережной Малекон в Гаване - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. С 8 сентября изменились правила въезда на Кубу: теперь проходить тестирование на коронавирус туристам нужно не в аэропорту, а в отеле, сообщает АТОР.
Если экспресс-тест окажется положительным, отдыхающего попросят сделать полноценный ПЦР-тест. Если и он подтвердит наличие заболевания, туриста изолируют для наблюдения и лечения, а в более тяжких случая — госпитализируют.
Помимо тестирования в отеле, для въезда на Кубу по-прежнему необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия.
С 15 ноября тестирование на COVID-19 для иностранных туристов отменят полностью: проверять наличие симптомов будут с помощью термометрии. Также на Кубе планируют начать принимать зарубежные сертификаты о вакцинации.
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