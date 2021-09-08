https://ria.ru/20210908/krym-1749102133.html

В Госдуме призвали ЕС прекратить нотации насчет Крыма

В Госдуме призвали ЕС прекратить нотации насчет Крыма - РИА Новости, 08.09.2021

В Госдуме призвали ЕС прекратить нотации насчет Крыма

Депутат Госдумы Руслан Бальбек призвал Евросоюз прекратить нотации России насчет Крыма и ее действий в отношении задержанных диверсантов. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T06:35

2021-09-08T06:35

2021-09-08T18:39

в мире

украина

республика крым

симферополь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

евросоюз

госдума рф

брюссель

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек призвал Евросоюз прекратить нотации России насчет Крыма и ее действий в отношении задержанных диверсантов.Ранее в Евросоюзе заявили, что считают "политически мотивированными" и незаконными задержания в Крыму подозреваемых в диверсии на газопроводе.Депутат подчеркнул, что если бы подобную диверсию украинские спецслужбы организовали в одной из западных стран, то риторика ЕС была бы совершенно иной."Посмотрел бы я на них, если бы где-нибудь под Брюсселем трубопровод взорвали, тогда бы, наверное, пух и перья летели, требуя максимально жестко наказать диверсантов. Так что пусть все останется как есть: преступники сядут в тюрьму, а европарламентарии отправятся по домам с чувством выполненного долга — обращение к России утвердили. Есть ли толк от этого обращения — вопрос другой, но ведь в ЕС не интересуются подобными вопросами, им важно отметку о выполнении поставить", — сказал депутат.Ранее в пресс-службе МВД Крыма сообщали, что неизвестные 23 августа повредили газопровод в горной части региона. Работу газопровода восстановили на следующий день.ФСБ 4 сентября задержала жителей Крыма: посредник – зампредседателя запрещенной в РФ экстремистской организации "Меджлис"* Нариман ДжеляловНариман Джелялов, непосредственные исполнители диверсии - Асан и Азиз Ахтемовы. В июне исполнители выезжали на Украину, где их обучили взрывному делу. За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им около 2000 долларов. Взрывное устройство в июле было доставлено в Крым. Акцию планировалось приурочить ко Дню независимости Украины.Ведомство отмечает, что диверсия была санкционирована начальником ГУР минобороны Украины Кириллом Будановым – "участником неудачной акции в 2016 году, в ходе которой им был убит сотрудник ФСБ России".Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 281 УК России ("диверсия"), которая предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Все трое арестованы.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210908/gazoprovod-1749101534.html

https://ria.ru/20210907/aksenov-1748984757.html

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симферополь

брюссель

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