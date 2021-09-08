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В Госдуме призвали ЕС прекратить нотации насчет Крыма
В Госдуме призвали ЕС прекратить нотации насчет Крыма - РИА Новости, 08.09.2021
В Госдуме призвали ЕС прекратить нотации насчет Крыма
Депутат Госдумы Руслан Бальбек призвал Евросоюз прекратить нотации России насчет Крыма и ее действий в отношении задержанных диверсантов. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T06:35
2021-09-08T18:39
в мире
украина
республика крым
симферополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
евросоюз
госдума рф
брюссель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек призвал Евросоюз прекратить нотации России насчет Крыма и ее действий в отношении задержанных диверсантов.Ранее в Евросоюзе заявили, что считают "политически мотивированными" и незаконными задержания в Крыму подозреваемых в диверсии на газопроводе.Депутат подчеркнул, что если бы подобную диверсию украинские спецслужбы организовали в одной из западных стран, то риторика ЕС была бы совершенно иной."Посмотрел бы я на них, если бы где-нибудь под Брюсселем трубопровод взорвали, тогда бы, наверное, пух и перья летели, требуя максимально жестко наказать диверсантов. Так что пусть все останется как есть: преступники сядут в тюрьму, а европарламентарии отправятся по домам с чувством выполненного долга — обращение к России утвердили. Есть ли толк от этого обращения — вопрос другой, но ведь в ЕС не интересуются подобными вопросами, им важно отметку о выполнении поставить", — сказал депутат.Ранее в пресс-службе МВД Крыма сообщали, что неизвестные 23 августа повредили газопровод в горной части региона. Работу газопровода восстановили на следующий день.ФСБ 4 сентября задержала жителей Крыма: посредник – зампредседателя запрещенной в РФ экстремистской организации "Меджлис"* Нариман ДжеляловНариман Джелялов, непосредственные исполнители диверсии - Асан и Азиз Ахтемовы. В июне исполнители выезжали на Украину, где их обучили взрывному делу. За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им около 2000 долларов. Взрывное устройство в июле было доставлено в Крым. Акцию планировалось приурочить ко Дню независимости Украины.Ведомство отмечает, что диверсия была санкционирована начальником ГУР минобороны Украины Кириллом Будановым – "участником неудачной акции в 2016 году, в ходе которой им был убит сотрудник ФСБ России".Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 281 УК России ("диверсия"), которая предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Все трое арестованы.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210908/gazoprovod-1749101534.html
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в мире, украина, республика крым, симферополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), евросоюз, госдума рф, брюссель, руслан бальбек, нариман джелял, россия
06:35 08.09.2021 (обновлено: 18:39 08.09.2021)
 
В Госдуме призвали ЕС прекратить нотации насчет Крыма

Депутат Госдумы Руслан Бальбек призвал Евросоюз прекратить нотации России насчет Крыма

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек призвал Евросоюз прекратить нотации России насчет Крыма и ее действий в отношении задержанных диверсантов.
Ранее в Евросоюзе заявили, что считают "политически мотивированными" и незаконными задержания в Крыму подозреваемых в диверсии на газопроводе.

"Мы если будем слушать ЕС, то завтра должны будем с поднятыми руками сдаться на милость Украине, а затем, собрав вещи, покинуть полуостров как граждане якобы государства-агрессора. Так что обойдемся без европейских советов и нотаций", — сказал РИА Новости Бальбек.

Депутат подчеркнул, что если бы подобную диверсию украинские спецслужбы организовали в одной из западных стран, то риторика ЕС была бы совершенно иной.
"Посмотрел бы я на них, если бы где-нибудь под Брюсселем трубопровод взорвали, тогда бы, наверное, пух и перья летели, требуя максимально жестко наказать диверсантов. Так что пусть все останется как есть: преступники сядут в тюрьму, а европарламентарии отправятся по домам с чувством выполненного долга — обращение к России утвердили. Есть ли толк от этого обращения — вопрос другой, но ведь в ЕС не интересуются подобными вопросами, им важно отметку о выполнении поставить", — сказал депутат.
Ранее в пресс-службе МВД Крыма сообщали, что неизвестные 23 августа повредили газопровод в горной части региона. Работу газопровода восстановили на следующий день.
Сотрудники правоохранительных органов у участка газопровода в районе населенного пункта Перевальное Республики Крым, где в результате диверсии был совершен подрыва - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
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В Крыму призвали ООН осудить диверсию Украины на газопроводе
ФСБ 4 сентября задержала жителей Крыма: посредник – зампредседателя запрещенной в РФ экстремистской организации "Меджлис"* Нариман ДжеляловНариман Джелялов, непосредственные исполнители диверсии - Асан и Азиз Ахтемовы. В июне исполнители выезжали на Украину, где их обучили взрывному делу. За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им около 2000 долларов. Взрывное устройство в июле было доставлено в Крым. Акцию планировалось приурочить ко Дню независимости Украины.
Ведомство отмечает, что диверсия была санкционирована начальником ГУР минобороны Украины Кириллом Будановым – "участником неудачной акции в 2016 году, в ходе которой им был убит сотрудник ФСБ России".
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 281 УК России ("диверсия"), которая предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Все трое арестованы.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 11:27
Аксенов назвал Украину террористическим государством после диверсии в Крыму
 
В миреУкраинаРеспублика КрымСимферопольФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ЕвросоюзГосдума РФБрюссельРуслан БальбекНариман ДжелялРоссия
 
 
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