https://ria.ru/20210908/krizis-1749147792.html

Кудрин призвал готовиться к неопределенности на фоне пандемии

Кудрин призвал готовиться к неопределенности на фоне пандемии - РИА Новости, 08.09.2021

Кудрин призвал готовиться к неопределенности на фоне пандемии

Нынешний экономический кризис имеет нестандартный характер, надо быть готовыми к неопределённости, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T12:01

2021-09-08T12:01

2021-09-08T12:15

экономика

алексей кудрин

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Нынешний экономический кризис имеет нестандартный характер, надо быть готовыми к неопределённости, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин."Этот кризис не носит того очищающего характера, который должны носить все кризисы. Мы тем самым должны быть готовы к большей неопределенности и к большей гибкости, чтобы эти проблемы нестандартного кризиса, не отделяющего эффективных от неэффективных, быть готовыми. Это намного более сложная задача", - сказал он, выступая на Московском финансовом форуме."Этот кризис пандемийный, он еще, вообще-то, не завершился, хотя в этом году многие страны выйдут на докризисный уровень по ВВП, наша страна, как сказал сейчас Михаил Владимирович (Мишустин, председатель правительства РФ – ред.), вышла, и весь мир в целом выйдет, но, допустим, Европа не выйдет, еще только в 2022 году выйдет на докризисный уровень ВВП", - добавил он.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.

https://ria.ru/20210907/krizis-1748916688.html

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экономика, алексей кудрин, коронавирус covid-19, россия