https://ria.ru/20210908/krizis-1749147792.html
Кудрин призвал готовиться к неопределенности на фоне пандемии
Кудрин призвал готовиться к неопределенности на фоне пандемии - РИА Новости, 08.09.2021
Кудрин призвал готовиться к неопределенности на фоне пандемии
Нынешний экономический кризис имеет нестандартный характер, надо быть готовыми к неопределённости, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T12:01
2021-09-08T12:01
2021-09-08T12:15
экономика
алексей кудрин
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Нынешний экономический кризис имеет нестандартный характер, надо быть готовыми к неопределённости, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин."Этот кризис не носит того очищающего характера, который должны носить все кризисы. Мы тем самым должны быть готовы к большей неопределенности и к большей гибкости, чтобы эти проблемы нестандартного кризиса, не отделяющего эффективных от неэффективных, быть готовыми. Это намного более сложная задача", - сказал он, выступая на Московском финансовом форуме."Этот кризис пандемийный, он еще, вообще-то, не завершился, хотя в этом году многие страны выйдут на докризисный уровень по ВВП, наша страна, как сказал сейчас Михаил Владимирович (Мишустин, председатель правительства РФ – ред.), вышла, и весь мир в целом выйдет, но, допустим, Европа не выйдет, еще только в 2022 году выйдет на докризисный уровень ВВП", - добавил он.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.
https://ria.ru/20210907/krizis-1748916688.html
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экономика, алексей кудрин, коронавирус covid-19, россия
12:01 08.09.2021 (обновлено: 12:15 08.09.2021)
Кудрин призвал готовиться к неопределенности на фоне пандемии
Кудрин: необходимо быть готовым к неопределенности из-за кризиса на фоне пандемии
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.
Нынешний экономический кризис имеет нестандартный характер, надо быть готовыми к неопределённости, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
.
"Этот кризис не носит того очищающего характера, который должны носить все кризисы. Мы тем самым должны быть готовы к большей неопределенности и к большей гибкости, чтобы эти проблемы нестандартного кризиса, не отделяющего эффективных от неэффективных, быть готовыми. Это намного более сложная задача", - сказал он, выступая на Московском финансовом форуме.
"Этот кризис пандемийный, он еще, вообще-то, не завершился, хотя в этом году многие страны выйдут на докризисный уровень по ВВП, наша страна, как сказал сейчас Михаил Владимирович (Мишустин, председатель правительства РФ – ред.), вышла, и весь мир в целом выйдет, но, допустим, Европа не выйдет, еще только в 2022 году выйдет на докризисный уровень ВВП", - добавил он.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.