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Наука
https://ria.ru/20210908/kosmos-1749117501.html
Экипаж с актрисой и режиссером начал сдачу экзаменов перед полетом на МКС
Экипаж с актрисой и режиссером начал сдачу экзаменов перед полетом на МКС - РИА Новости, 08.09.2021
Экипаж с актрисой и режиссером начал сдачу экзаменов перед полетом на МКС
Экипаж с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко, который в октябре отправится на МКС для съемок на орбите художественного фильма, начал сдавать... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T09:54
2021-09-08T09:55
наука
байконур (город)
антон шкаплеров
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
центр подготовки космонавтов
земля
юлия пересильд
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Экипаж с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко, который в октябре отправится на МКС для съемок на орбите художественного фильма, начал сдавать итоговые экзамены, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы подмосковного Центра подготовки космонавтов (ЦПК)."В ЦПК начались комплексные экзаменационные тренировки основного и дублирующего экипажей корабля "Союз МС-19", - сказал собеседник агентства.По его словам, в среду основной экипаж, в который входят космонавт Антон Шкаплеров, Шипенко и Пересильд, сдает экзамен на тренажере российского сегмента МКС, а дублирующий - космонавт Олег Артемьев, оператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина - на тренажере корабля "Союз МС". На следующий день экипажи поменяются местами.Затем для экипажей запланирован недельный отдых, после которого 16 сентября межведомственная комиссия в ЦПК по результатам экзаменов допустит экипажи к предстартовой подготовке на космодроме Байконур. Вылет экипажей на космодром намечается на 18 сентября.Запуск корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 5 октября. Ожидается, что после съемки на МКС первого художественного фильма в космосе "Вызов" 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.
https://ria.ru/20210811/mks-1745278614.html
https://ria.ru/20210622/mks-1738003036.html
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байконур (город), антон шкаплеров, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), центр подготовки космонавтов, земля, юлия пересильд, клим шипенко, новости культуры
09:54 08.09.2021 (обновлено: 09:55 08.09.2021)
 
Экипаж с актрисой и режиссером начал сдачу экзаменов перед полетом на МКС

"Киноэкипаж" с актрисой и режиссером начал сдачу итоговых экзаменов перед полетом на МКС

© Фото : РоскосмосМодуль "Звезда" Международной космической станции
Модуль Звезда Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Экипаж с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко, который в октябре отправится на МКС для съемок на орбите художественного фильма, начал сдавать итоговые экзамены, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы подмосковного Центра подготовки космонавтов (ЦПК).
"В ЦПК начались комплексные экзаменационные тренировки основного и дублирующего экипажей корабля "Союз МС-19", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, в среду основной экипаж, в который входят космонавт Антон Шкаплеров, Шипенко и Пересильд, сдает экзамен на тренажере российского сегмента МКС, а дублирующий - космонавт Олег Артемьев, оператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина - на тренажере корабля "Союз МС". На следующий день экипажи поменяются местами.
Затем для экипажей запланирован недельный отдых, после которого 16 сентября межведомственная комиссия в ЦПК по результатам экзаменов допустит экипажи к предстартовой подготовке на космодроме Байконур. Вылет экипажей на космодром намечается на 18 сентября.
Запуск корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 5 октября. Ожидается, что после съемки на МКС первого художественного фильма в космосе "Вызов" 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.
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НаукаБайконур (город)Антон ШкаплеровКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Центр подготовки космонавтовЗемляЮлия ПересильдКлим ШипенкоНовости культуры
 
 
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