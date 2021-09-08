https://ria.ru/20210908/kosmos-1749117501.html

Экипаж с актрисой и режиссером начал сдачу экзаменов перед полетом на МКС

Экипаж с актрисой и режиссером начал сдачу экзаменов перед полетом на МКС - РИА Новости, 08.09.2021

Экипаж с актрисой и режиссером начал сдачу экзаменов перед полетом на МКС

Экипаж с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко, который в октябре отправится на МКС для съемок на орбите художественного фильма, начал сдавать... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T09:54

2021-09-08T09:54

2021-09-08T09:55

наука

байконур (город)

антон шкаплеров

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

центр подготовки космонавтов

земля

юлия пересильд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1f/1743740045_215:219:1746:1080_1920x0_80_0_0_97179df1a59a7241405813d5099ceecb.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Экипаж с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко, который в октябре отправится на МКС для съемок на орбите художественного фильма, начал сдавать итоговые экзамены, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы подмосковного Центра подготовки космонавтов (ЦПК)."В ЦПК начались комплексные экзаменационные тренировки основного и дублирующего экипажей корабля "Союз МС-19", - сказал собеседник агентства.По его словам, в среду основной экипаж, в который входят космонавт Антон Шкаплеров, Шипенко и Пересильд, сдает экзамен на тренажере российского сегмента МКС, а дублирующий - космонавт Олег Артемьев, оператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина - на тренажере корабля "Союз МС". На следующий день экипажи поменяются местами.Затем для экипажей запланирован недельный отдых, после которого 16 сентября межведомственная комиссия в ЦПК по результатам экзаменов допустит экипажи к предстартовой подготовке на космодроме Байконур. Вылет экипажей на космодром намечается на 18 сентября.Запуск корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 5 октября. Ожидается, что после съемки на МКС первого художественного фильма в космосе "Вызов" 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.

https://ria.ru/20210811/mks-1745278614.html

https://ria.ru/20210622/mks-1738003036.html

байконур (город)

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

байконур (город), антон шкаплеров, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), центр подготовки космонавтов, земля, юлия пересильд, клим шипенко, новости культуры