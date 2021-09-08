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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210908/koronavirusy-1749100848.html
СМИ: США финансировали исследования коронавирусов в Китае
СМИ: США финансировали исследования коронавирусов в Китае - РИА Новости, 08.09.2021
СМИ: США финансировали исследования коронавирусов в Китае
США выделили более 3 миллионов долларов на исследование рисков зарождения коронавирусов среди летучих мышей и их передачи человеку, распределив грант среди... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T05:40
2021-09-08T05:40
распространение коронавируса
в мире
сша
ухань
китай
вашингтон
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. США выделили более 3 миллионов долларов на исследование рисков зарождения коронавирусов среди летучих мышей и их передачи человеку, распределив грант среди нескольких научных организаций, включая институт вирусологии в китайском Ухане, пишет интернет-издание Intercept со ссылкой на истребованную им документацию.Издание утверждает, что в его распоряжении оказалось 900 страниц материалов на тему американского финансирования вирусологических изысканий в Китае, включая сведения о гранте, который выделялся по линии Национальных институтов здоровья в 2014-2019 годах.Институт вирусологии в Ухане, будущем эпицентре коронавирусной пандемии, значится в числе грантополучателей.Публикация материалов дала очередной повод для спекуляций на тему того, что зарождению COVID-19 мог поспособствовать проект, профинансированный американскими налогоплательщиками.Разведсообщество США ранее признало, что не располагает достаточной информацией, чтобы определить, является ли коронавирус естественным явлением или стал результатом утечки из лаборатории в Ухане.
https://ria.ru/20210830/koronavirus-1747892414.html
сша
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китай
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в мире, сша, ухань, китай, вашингтон, коронавирус covid-19
05:40 08.09.2021
 
СМИ: США финансировали исследования коронавирусов в Китае

Intercept: США выделили более трех миллионов долларов на изучение коронавирусов в Китае

© AP Photo / Mu Yu/XinhuaМедицинские работники с контейнером с тестами на коронавирус в провинции Хэбэй
Медицинские работники с контейнером с тестами на коронавирус в провинции Хэбэй - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© AP Photo / Mu Yu/Xinhua
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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. США выделили более 3 миллионов долларов на исследование рисков зарождения коронавирусов среди летучих мышей и их передачи человеку, распределив грант среди нескольких научных организаций, включая институт вирусологии в китайском Ухане, пишет интернет-издание Intercept со ссылкой на истребованную им документацию.
Издание утверждает, что в его распоряжении оказалось 900 страниц материалов на тему американского финансирования вирусологических изысканий в Китае, включая сведения о гранте, который выделялся по линии Национальных институтов здоровья в 2014-2019 годах.
"Проект призван помочь выяснить, какие факторы позволяют животным коронавирусам развиваться и проникать в человеческую популяцию через изучение разнообразия вирусов в критической группе животных (летучие мыши) в местах с высоким риском зарождения (рынки дикой природы) в очаге появления новых заболеваний (Китай)", - говорится в документе.
Институт вирусологии в Ухане, будущем эпицентре коронавирусной пандемии, значится в числе грантополучателей.
Публикация материалов дала очередной повод для спекуляций на тему того, что зарождению COVID-19 мог поспособствовать проект, профинансированный американскими налогоплательщиками.
Разведсообщество США ранее признало, что не располагает достаточной информацией, чтобы определить, является ли коронавирус естественным явлением или стал результатом утечки из лаборатории в Ухане.
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Распространение коронавирусаВ миреСШАУханьКитайВашингтонКоронавирус COVID-19
 
 
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