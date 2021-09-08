https://ria.ru/20210908/koronavirusy-1749100848.html

СМИ: США финансировали исследования коронавирусов в Китае

СМИ: США финансировали исследования коронавирусов в Китае - РИА Новости, 08.09.2021

СМИ: США финансировали исследования коронавирусов в Китае

США выделили более 3 миллионов долларов на исследование рисков зарождения коронавирусов среди летучих мышей и их передачи человеку, распределив грант среди... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T05:40

2021-09-08T05:40

2021-09-08T05:40

распространение коронавируса

в мире

сша

ухань

китай

вашингтон

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. США выделили более 3 миллионов долларов на исследование рисков зарождения коронавирусов среди летучих мышей и их передачи человеку, распределив грант среди нескольких научных организаций, включая институт вирусологии в китайском Ухане, пишет интернет-издание Intercept со ссылкой на истребованную им документацию.Издание утверждает, что в его распоряжении оказалось 900 страниц материалов на тему американского финансирования вирусологических изысканий в Китае, включая сведения о гранте, который выделялся по линии Национальных институтов здоровья в 2014-2019 годах.Институт вирусологии в Ухане, будущем эпицентре коронавирусной пандемии, значится в числе грантополучателей.Публикация материалов дала очередной повод для спекуляций на тему того, что зарождению COVID-19 мог поспособствовать проект, профинансированный американскими налогоплательщиками.Разведсообщество США ранее признало, что не располагает достаточной информацией, чтобы определить, является ли коронавирус естественным явлением или стал результатом утечки из лаборатории в Ухане.

https://ria.ru/20210830/koronavirus-1747892414.html

сша

ухань

китай

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в мире, сша, ухань, китай, вашингтон, коронавирус covid-19