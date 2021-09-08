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В России за сутки выписали 18 262 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 18 262 человека после COVID-19 - РИА Новости, 08.09.2021
В России за сутки выписали 18 262 человека после COVID-19
За сутки в России выписаны 18 262 человека после COVID-19, за все время - 6 320 512, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T11:50
2021-09-08T11:50
2021-09-08T11:50
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общество
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московская область (подмосковье)
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здоровье - общество
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. За сутки в России выписаны 18 262 человека после COVID-19, за все время - 6 320 512, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 262 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 320 512", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 1513, Санкт-Петербурге - 963, Подмосковье - 809.
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 18 262 человека после COVID-19
Оперштаб: в России за сутки выписали 18 262 человека после COVID-19