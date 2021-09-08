https://ria.ru/20210908/koronavirus-1749098445.html

В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях потери обоняния при COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях потери обоняния при COVID-19 - РИА Новости, 08.09.2021

В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях потери обоняния при COVID-19

Нарушения обоняния и вкуса при коронавирусной инфекции в среднем сохраняются около восьми дней, причем у женщин они встречаются чаще, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T03:14

2021-09-08T03:14

2021-09-08T03:14

распространение коронавируса

общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Нарушения обоняния и вкуса при коронавирусной инфекции в среднем сохраняются около восьми дней, причем у женщин они встречаются чаще, сообщила РИА Новости замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Она отметила, что потеря обоняния может встречаться не только при коронавирусе, но и при других ОРВИ, только реже - где-то в 20% случаев.

https://ria.ru/20210902/koronavirus-1748261809.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, наталья пшеничная