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В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях потери обоняния при COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях потери обоняния при COVID-19 - РИА Новости, 08.09.2021
В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях потери обоняния при COVID-19
Нарушения обоняния и вкуса при коронавирусной инфекции в среднем сохраняются около восьми дней, причем у женщин они встречаются чаще, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T03:14
2021-09-08T03:14
2021-09-08T03:14
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Нарушения обоняния и вкуса при коронавирусной инфекции в среднем сохраняются около восьми дней, причем у женщин они встречаются чаще, сообщила РИА Новости замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Она отметила, что потеря обоняния может встречаться не только при коронавирусе, но и при других ОРВИ, только реже - где-то в 20% случаев.
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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, наталья пшеничная
В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях потери обоняния при COVID-19
Врач Роспотребнадзора Пшеничная: нарушение обоняния при COVID-19 длится около восьми дней