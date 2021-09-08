https://ria.ru/20210908/konkurentsiya-1749135453.html
Правительство утвердило национальный план развития конкуренции
Правительство утвердило национальный план развития конкуренции - РИА Новости, 08.09.2021
Правительство утвердило национальный план развития конкуренции
Правительство РФ утвердило национальный план развития конкуренции на 2021-2025 годы, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T11:23
2021-09-08T11:23
2021-09-08T11:23
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Правительство РФ утвердило национальный план развития конкуренции на 2021-2025 годы, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемый национальный план ("дорожную карту") развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы", - говорится в документе.Уточняется, что реализация национального плана осуществляется соответствующими федеральными органами исполнительной власти в пределах установленной численности работников, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете. При этом руководители этих органов должны ежеквартально направлять в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ информацию о ходе реализации национального плана. ФАС же необходимо ежеквартально представлять отчет в правительство.Определены следующие задачи национального плана: развитие добросовестной конкуренции на товарных рынках, снижение барьеров для поставщиков и потребителей товаров работ и услуг, развитие малого и среднего предпринимательства, цифровизация антимонопольного и тарифного регулирования. Кроме того, целями плана названы, в частности, унификация и систематизация государственных и муниципальных преференций хозяйствующим субъектам и замена мер государственного регулирования экономических отношений на меры экономического стимулирования.Для контроля выполнения поставленных задач и достижения целей совершенствования госполитики также устанавливаются ключевые показатели развития конкуренции. Так, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, должна в 2025 году составлять не менее 25 миллионов человек. Кроме того, доля закупок в денежном выражении, осуществляемых акционерными обществами, равно как и доля организаций с гос- и муниципальным участием в ряде отраслей, должна в 2025 году быть меньше, чем в 2020 году.В документе содержатся также ожидаемые результаты развития конкуренции в отдельных отраслях экономики. Так, в агропромышленном комплексе ожидается расширение номенклатуры сельскохозяйственных товаров, реализуемых на бирже, а в сфере транспорта - создание цифровой платформы, обеспечивающей взаимодействие грузоотправителей, перевозчиков и операторов в рамках грузовых перевозок железнодорожным транспортом на недискриминационной основе.
https://ria.ru/20210908/markirovka-1749110143.html
https://ria.ru/20210224/fsb-1598782998.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия
Правительство утвердило национальный план развития конкуренции
Правительство утвердило национальный план развития конкуренции на 2021-2025 годы
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Правительство РФ утвердило национальный план развития конкуренции на 2021-2025 годы, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый национальный план ("дорожную карту") развития конкуренции в Российской Федерации
на 2021-2025 годы", - говорится в документе.
Уточняется, что реализация национального плана осуществляется соответствующими федеральными органами исполнительной власти в пределах установленной численности работников, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете. При этом руководители этих органов должны ежеквартально направлять в Федеральную антимонопольную службу (ФАС
) РФ информацию о ходе реализации национального плана. ФАС же необходимо ежеквартально представлять отчет в правительство.
Определены следующие задачи национального плана: развитие добросовестной конкуренции на товарных рынках, снижение барьеров для поставщиков и потребителей товаров работ и услуг, развитие малого и среднего предпринимательства, цифровизация антимонопольного и тарифного регулирования. Кроме того, целями плана названы, в частности, унификация и систематизация государственных и муниципальных преференций хозяйствующим субъектам и замена мер государственного регулирования экономических отношений на меры экономического стимулирования.
Для контроля выполнения поставленных задач и достижения целей совершенствования госполитики также устанавливаются ключевые показатели развития конкуренции. Так, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, должна в 2025 году составлять не менее 25 миллионов человек. Кроме того, доля закупок в денежном выражении, осуществляемых акционерными обществами, равно как и доля организаций с гос- и муниципальным участием в ряде отраслей, должна в 2025 году быть меньше, чем в 2020 году.
В документе содержатся также ожидаемые результаты развития конкуренции в отдельных отраслях экономики. Так, в агропромышленном комплексе ожидается расширение номенклатуры сельскохозяйственных товаров, реализуемых на бирже, а в сфере транспорта - создание цифровой платформы, обеспечивающей взаимодействие грузоотправителей, перевозчиков и операторов в рамках грузовых перевозок железнодорожным транспортом на недискриминационной основе.