https://ria.ru/20210908/kollektory-1749174130.html
В Калининграде оштрафовали коллекторов за звонки человеку без долгов
В Калининграде оштрафовали коллекторов за звонки человеку без долгов - РИА Новости, 08.09.2021
В Калининграде оштрафовали коллекторов за звонки человеку без долгов
Коллекторское агентство в Калининграде оштрафовали за звонки человеку, у которого не было долгов перед финансовыми организациями, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T13:39
2021-09-08T13:39
2021-09-08T16:03
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КАЛИНИНГРАД, 8 сен — РИА Новости. Коллекторское агентство в Калининграде оштрафовали за звонки человеку, у которого не было долгов перед финансовыми организациями, сообщила пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов.Как рассказали в ведомстве, местный житель пожаловался, что его постоянно беспокоят коллекторы, принимая за другого человека. Он многократно объяснял, что они ошиблись, и просил его не беспокоить, но звонки не прекращались.Приставы выяснили, что знакомый заявителя оформил займ в микрофинансовой организации и оставил его номер телефона как дополнительный для связи. У мужчины, взявшего деньги, образовалась просроченная задолженность.Отмечается, что коллекторы нарушили федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности". Материалы дела передали в Арбитражный суд Калининградской области, агентство оштрафовали на 70 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210624/dolgi-1738375484.html
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происшествия, калининград, калининградская область, коллекторы
13:39 08.09.2021 (обновлено: 16:03 08.09.2021)
В Калининграде оштрафовали коллекторов за звонки человеку без долгов
Калининградские коллекторы получили штраф в 70 тысяч рублей за звонки человеку без долгов
КАЛИНИНГРАД, 8 сен — РИА Новости.
Коллекторское агентство в Калининграде
оштрафовали за звонки человеку, у которого не было долгов перед финансовыми организациями, сообщила пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов.
Как рассказали в ведомстве, местный житель пожаловался, что его постоянно беспокоят коллекторы, принимая за другого человека. Он многократно объяснял, что они ошиблись, и просил его не беспокоить, но звонки не прекращались.
Приставы выяснили, что знакомый заявителя оформил займ в микрофинансовой организации и оставил его номер телефона как дополнительный для связи. У мужчины, взявшего деньги, образовалась просроченная задолженность.
Отмечается, что коллекторы нарушили федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности". Материалы дела передали в Арбитражный суд Калининградской области, агентство оштрафовали на 70 тысяч рублей.