https://ria.ru/20210908/klimat-1749178740.html

Путин проведет совещание по климату в октябре

Путин проведет совещание по климату в октябре - РИА Новости, 08.09.2021

Путин проведет совещание по климату в октябре

Президент РФ Владимир Путин проведет в октябре совещание по климату, сообщил в среду специальный представитель главы государства по вопросам климата Руслан... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T13:49

2021-09-08T13:49

2021-09-08T13:49

политика

глазго (город)

владимир путин

россия

руслан эдельгериев

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в октябре совещание по климату, сообщил в среду специальный представитель главы государства по вопросам климата Руслан Эдельгериев."Об участии президента (в конференции по климату в Глазго - ред.) сейчас однозначно я ответить не смогу, но мы готовим по поручению президента совещание с его участием. После этого совещания, когда будут получены все ответы, тогда уже будет окончательно принимать решение президент, примет он участие либо не примет. Это где-то, скорее, будет ближе к Глазго, в октябре", - сказал Эдельгериев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

https://ria.ru/20210907/klimat-1749066719.html

глазго (город)

россия

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политика, глазго (город), владимир путин, россия, руслан эдельгериев