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https://ria.ru/20210908/klimat-1749178740.html
Путин проведет совещание по климату в октябре
Путин проведет совещание по климату в октябре - РИА Новости, 08.09.2021
Путин проведет совещание по климату в октябре
Президент РФ Владимир Путин проведет в октябре совещание по климату, сообщил в среду специальный представитель главы государства по вопросам климата Руслан... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T13:49
2021-09-08T13:49
политика
глазго (город)
владимир путин
россия
руслан эдельгериев
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в октябре совещание по климату, сообщил в среду специальный представитель главы государства по вопросам климата Руслан Эдельгериев."Об участии президента (в конференции по климату в Глазго - ред.) сейчас однозначно я ответить не смогу, но мы готовим по поручению президента совещание с его участием. После этого совещания, когда будут получены все ответы, тогда уже будет окончательно принимать решение президент, примет он участие либо не примет. Это где-то, скорее, будет ближе к Глазго, в октябре", - сказал Эдельгериев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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политика, глазго (город), владимир путин, россия, руслан эдельгериев
13:49 08.09.2021
 
Путин проведет совещание по климату в октябре

Спецпредставитель по климату Эдельгериев: Путин проведет совещание по климату в октябре

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в формате видеоконференции с модераторами и спикерами сессий Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин на встрече в формате видеоконференции с модераторами и спикерами сессий Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в октябре совещание по климату, сообщил в среду специальный представитель главы государства по вопросам климата Руслан Эдельгериев.
"Об участии президента (в конференции по климату в Глазго - ред.) сейчас однозначно я ответить не смогу, но мы готовим по поручению президента совещание с его участием. После этого совещания, когда будут получены все ответы, тогда уже будет окончательно принимать решение президент, примет он участие либо не примет. Это где-то, скорее, будет ближе к Глазго, в октябре", - сказал Эдельгериев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
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ПолитикаГлазго (город)Владимир ПутинРоссияРуслан Эдельгериев
 
 
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