https://ria.ru/20210908/klad-1749044034.html
Археолог-любитель обнаружил уникальные золотые сокровища возрастом 1500 лет
Археолог-любитель обнаружил уникальные золотые сокровища возрастом 1500 лет - РИА Новости, 08.09.2021
Археолог-любитель обнаружил уникальные золотые сокровища возрастом 1500 лет
Начинающий охотник за сокровищами Оле Гиннеруп Шитц случайно обнаружил на участке своего бывшего одноклассника в окрестностях Еллинга (город, расположенный на... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T05:22
2021-09-08T05:22
2021-09-08T05:22
культура
дания
новости культуры
археология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749022436_0:90:3086:1826_1920x0_80_0_0_80d363c1a3ab06d4ad6da5da265f03dc.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Начинающий охотник за сокровищами Оле Гиннеруп Шитц случайно обнаружил на участке своего бывшего одноклассника в окрестностях Еллинга (город, расположенный на полуострове Ютландия), один из самых больших золотых кладов, когда-либо обнаруженных на территории Дании, сообщает The Irish Sun. По данным издания, на поиск у Шитца ушло всего несколько часов. Именно столько времени понадобилось для того, чтобы его новый металлоискатель издал громкий сигнал, доносящийся из-под земли. В разговоре с журналистами археолог-любитель заявил, что это была "чистая удача". Благодаря устройству датчанин нашел 22 предмета из драгоценного металла, общим весом почти в один килограмм. Среди наиболее ценных артефактов — большие медальоны, украшенные изображениями скандинавского бога Одина и римского императора Константина, а также другими магическими символами и рунами. На место раскопок уже прибыли археологи. Они полагают, что сокровища пролежали под землей около полутора тысячи лет. Некоторые из предметов относятся к VI веку. По словам экспертов, обнаруженные вещи дают бесценные информацию о том, что скандинавская мифология частично возникла из римской религии и искусства.Специалисты полагают, что клад был похоронен великим вождем, а этот район был крупным экономическим центром, имел торговые отношения с бывшей Римской империей, и был сформирован задолго до возникновения Датского королевства в следующие столетия. Эксперты также выдвинули еще несколько версий о том, каким образом клад мог оказаться здесь. Они считают, что его закопали для того, чтобы защитить золотые изделия от захватчиков или поднести их богам. В 536 году также произошло извержение вулкана в Исландии, вызвавшего климатический хаос и голод в Европе. По информации The Irish Sun, золото будет выставлено в Вайле в феврале этого года, а затем его перевезут в Национальный музей Дании. Кладоискателю выплатят процент, с учетом местного законодательства. Какая это сумма — неизвестно, так как стоимость клада не разглашается.
https://ria.ru/20210907/raskopki-1748896533.html
дания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749022436_266:0:2821:1916_1920x0_80_0_0_35c40850ebf1d1ea7654293b7a27e00e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дания, новости культуры, археология
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.
Начинающий охотник за сокровищами Оле Гиннеруп Шитц случайно обнаружил на участке своего бывшего одноклассника в окрестностях Еллинга (город, расположенный на полуострове Ютландия), один из самых больших золотых кладов, когда-либо обнаруженных на территории Дании, сообщает
The Irish Sun.
По данным издания, на поиск у Шитца ушло всего несколько часов. Именно столько времени понадобилось для того, чтобы его новый металлоискатель издал громкий сигнал, доносящийся из-под земли.
В разговоре с журналистами археолог-любитель заявил, что это была "чистая удача".
"Площадь Дании — 43 тысячи квадратных километров. Но я решил опробовать прибор именно там, где находился клад", — поделился впечатлениями он.
Благодаря устройству датчанин нашел 22 предмета из драгоценного металла, общим весом почти в один килограмм. Среди наиболее ценных артефактов — большие медальоны, украшенные изображениями скандинавского бога Одина и римского императора Константина, а также другими магическими символами и рунами.
На место раскопок уже прибыли археологи. Они полагают, что сокровища пролежали под землей около полутора тысячи лет. Некоторые из предметов относятся к VI веку.
По словам экспертов, обнаруженные вещи дают бесценные информацию о том, что скандинавская мифология частично возникла из римской религии и искусства.
"Здесь мы видим скандинавскую мифологию в зачаточном состоянии, — отметил Петер Ванг Петерсен, ученый и археологи из Национального музея Дании. — Скандинавы всегда умели черпать идеи из того, что видели в других странах, а затем превращать это в то, что близко им".
Специалисты полагают, что клад был похоронен великим вождем, а этот район был крупным экономическим центром, имел торговые отношения с бывшей Римской империей, и был сформирован задолго до возникновения Датского королевства в следующие столетия.
"Только глава этого загадочного общества мог собрать сокровище, подобное тому, что было найдено здесь", — прокомментировал Мадс Равн, руководитель отдела археологии, исследований и коллекций в музеях Вайле в Дании.
Эксперты также выдвинули еще несколько версий о том, каким образом клад мог оказаться здесь. Они считают, что его закопали для того, чтобы защитить золотые изделия от захватчиков или поднести их богам. В 536 году также произошло извержение вулкана в Исландии, вызвавшего климатический хаос и голод в Европе.
1 из 2
Золотые предметы VI столетия, найденные около города Еллинг, Дания
2 из 2
Золотые предметы VI столетия, найденные около города Еллинг, Дания
1 из 2
Золотые предметы VI столетия, найденные около города Еллинг, Дания
2 из 2
Золотые предметы VI столетия, найденные около города Еллинг, Дания
По информации The Irish Sun, золото будет выставлено в Вайле в феврале этого года, а затем его перевезут в Национальный музей Дании. Кладоискателю выплатят процент, с учетом местного законодательства. Какая это сумма — неизвестно, так как стоимость клада не разглашается.