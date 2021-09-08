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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210908/klad-1749044034.html
Археолог-любитель обнаружил уникальные золотые сокровища возрастом 1500 лет
Археолог-любитель обнаружил уникальные золотые сокровища возрастом 1500 лет - РИА Новости, 08.09.2021
Археолог-любитель обнаружил уникальные золотые сокровища возрастом 1500 лет
Начинающий охотник за сокровищами Оле Гиннеруп Шитц случайно обнаружил на участке своего бывшего одноклассника в окрестностях Еллинга (город, расположенный на... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T05:22
2021-09-08T05:22
культура
дания
новости культуры
археология
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Начинающий охотник за сокровищами Оле Гиннеруп Шитц случайно обнаружил на участке своего бывшего одноклассника в окрестностях Еллинга (город, расположенный на полуострове Ютландия), один из самых больших золотых кладов, когда-либо обнаруженных на территории Дании, сообщает The Irish Sun. По данным издания, на поиск у Шитца ушло всего несколько часов. Именно столько времени понадобилось для того, чтобы его новый металлоискатель издал громкий сигнал, доносящийся из-под земли. В разговоре с журналистами археолог-любитель заявил, что это была "чистая удача". Благодаря устройству датчанин нашел 22 предмета из драгоценного металла, общим весом почти в один килограмм. Среди наиболее ценных артефактов — большие медальоны, украшенные изображениями скандинавского бога Одина и римского императора Константина, а также другими магическими символами и рунами. На место раскопок уже прибыли археологи. Они полагают, что сокровища пролежали под землей около полутора тысячи лет. Некоторые из предметов относятся к VI веку. По словам экспертов, обнаруженные вещи дают бесценные информацию о том, что скандинавская мифология частично возникла из римской религии и искусства.Специалисты полагают, что клад был похоронен великим вождем, а этот район был крупным экономическим центром, имел торговые отношения с бывшей Римской империей, и был сформирован задолго до возникновения Датского королевства в следующие столетия. Эксперты также выдвинули еще несколько версий о том, каким образом клад мог оказаться здесь. Они считают, что его закопали для того, чтобы защитить золотые изделия от захватчиков или поднести их богам. В 536 году также произошло извержение вулкана в Исландии, вызвавшего климатический хаос и голод в Европе. По информации The Irish Sun, золото будет выставлено в Вайле в феврале этого года, а затем его перевезут в Национальный музей Дании. Кладоискателю выплатят процент, с учетом местного законодательства. Какая это сумма — неизвестно, так как стоимость клада не разглашается.
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дания, новости культуры, археология
05:22 08.09.2021
 

Археолог-любитель обнаружил уникальные золотые сокровища возрастом 1500 лет

© Фото : VejlemuseerneЗолотые предметы VI столетия, найденные около города Еллинг, Дания
Золотые предметы VI столетия, найденные около города Еллинг, Дания - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© Фото : Vejlemuseerne
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Начинающий охотник за сокровищами Оле Гиннеруп Шитц случайно обнаружил на участке своего бывшего одноклассника в окрестностях Еллинга (город, расположенный на полуострове Ютландия), один из самых больших золотых кладов, когда-либо обнаруженных на территории Дании, сообщает The Irish Sun.
По данным издания, на поиск у Шитца ушло всего несколько часов. Именно столько времени понадобилось для того, чтобы его новый металлоискатель издал громкий сигнал, доносящийся из-под земли.
В разговоре с журналистами археолог-любитель заявил, что это была "чистая удача".

"Площадь Дании — 43 тысячи квадратных километров. Но я решил опробовать прибор именно там, где находился клад", — поделился впечатлениями он.

Благодаря устройству датчанин нашел 22 предмета из драгоценного металла, общим весом почти в один килограмм. Среди наиболее ценных артефактов — большие медальоны, украшенные изображениями скандинавского бога Одина и римского императора Константина, а также другими магическими символами и рунами.
© Фото : VejlemuseerneЗолотые предметы VI столетия, найденные около города Еллинг, Дания
Золотые предметы VI столетия, найденные около города Еллинг, Дания - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© Фото : Vejlemuseerne
Золотые предметы VI столетия, найденные около города Еллинг, Дания
На место раскопок уже прибыли археологи. Они полагают, что сокровища пролежали под землей около полутора тысячи лет. Некоторые из предметов относятся к VI веку.
По словам экспертов, обнаруженные вещи дают бесценные информацию о том, что скандинавская мифология частично возникла из римской религии и искусства.

"Здесь мы видим скандинавскую мифологию в зачаточном состоянии, — отметил Петер Ванг Петерсен, ученый и археологи из Национального музея Дании. — Скандинавы всегда умели черпать идеи из того, что видели в других странах, а затем превращать это в то, что близко им".

Специалисты полагают, что клад был похоронен великим вождем, а этот район был крупным экономическим центром, имел торговые отношения с бывшей Римской империей, и был сформирован задолго до возникновения Датского королевства в следующие столетия.
"Только глава этого загадочного общества мог собрать сокровище, подобное тому, что было найдено здесь", — прокомментировал Мадс Равн, руководитель отдела археологии, исследований и коллекций в музеях Вайле в Дании.
Эксперты также выдвинули еще несколько версий о том, каким образом клад мог оказаться здесь. Они считают, что его закопали для того, чтобы защитить золотые изделия от захватчиков или поднести их богам. В 536 году также произошло извержение вулкана в Исландии, вызвавшего климатический хаос и голод в Европе.
© Фото : VejlemuseerneЗолотые предметы VI столетия, найденные около города Еллинг, Дания
Золотые предметы VI столетия, найденные около города Еллинг, Дания
1 из 2
Золотые предметы VI столетия, найденные около города Еллинг, Дания
© Фото : Vejlemuseerne
© Фото : VejlemuseerneЗолотые предметы VI столетия, найденные около города Еллинг, Дания
Золотые предметы VI столетия, найденные около города Еллинг, Дания
2 из 2
Золотые предметы VI столетия, найденные около города Еллинг, Дания
© Фото : Vejlemuseerne
1 из 2
Золотые предметы VI столетия, найденные около города Еллинг, Дания
© Фото : Vejlemuseerne
2 из 2
Золотые предметы VI столетия, найденные около города Еллинг, Дания
© Фото : Vejlemuseerne
По информации The Irish Sun, золото будет выставлено в Вайле в феврале этого года, а затем его перевезут в Национальный музей Дании. Кладоискателю выплатят процент, с учетом местного законодательства. Какая это сумма — неизвестно, так как стоимость клада не разглашается.
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