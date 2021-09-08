https://ria.ru/20210908/klad-1749044034.html

Археолог-любитель обнаружил уникальные золотые сокровища возрастом 1500 лет

Археолог-любитель обнаружил уникальные золотые сокровища возрастом 1500 лет - РИА Новости, 08.09.2021

Археолог-любитель обнаружил уникальные золотые сокровища возрастом 1500 лет

Начинающий охотник за сокровищами Оле Гиннеруп Шитц случайно обнаружил на участке своего бывшего одноклассника в окрестностях Еллинга (город, расположенный на... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T05:22

2021-09-08T05:22

2021-09-08T05:22

культура

дания

новости культуры

археология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749022436_0:90:3086:1826_1920x0_80_0_0_80d363c1a3ab06d4ad6da5da265f03dc.jpg

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Начинающий охотник за сокровищами Оле Гиннеруп Шитц случайно обнаружил на участке своего бывшего одноклассника в окрестностях Еллинга (город, расположенный на полуострове Ютландия), один из самых больших золотых кладов, когда-либо обнаруженных на территории Дании, сообщает The Irish Sun. По данным издания, на поиск у Шитца ушло всего несколько часов. Именно столько времени понадобилось для того, чтобы его новый металлоискатель издал громкий сигнал, доносящийся из-под земли. В разговоре с журналистами археолог-любитель заявил, что это была "чистая удача". Благодаря устройству датчанин нашел 22 предмета из драгоценного металла, общим весом почти в один килограмм. Среди наиболее ценных артефактов — большие медальоны, украшенные изображениями скандинавского бога Одина и римского императора Константина, а также другими магическими символами и рунами. На место раскопок уже прибыли археологи. Они полагают, что сокровища пролежали под землей около полутора тысячи лет. Некоторые из предметов относятся к VI веку. По словам экспертов, обнаруженные вещи дают бесценные информацию о том, что скандинавская мифология частично возникла из римской религии и искусства.Специалисты полагают, что клад был похоронен великим вождем, а этот район был крупным экономическим центром, имел торговые отношения с бывшей Римской империей, и был сформирован задолго до возникновения Датского королевства в следующие столетия. Эксперты также выдвинули еще несколько версий о том, каким образом клад мог оказаться здесь. Они считают, что его закопали для того, чтобы защитить золотые изделия от захватчиков или поднести их богам. В 536 году также произошло извержение вулкана в Исландии, вызвавшего климатический хаос и голод в Европе. По информации The Irish Sun, золото будет выставлено в Вайле в феврале этого года, а затем его перевезут в Национальный музей Дании. Кладоискателю выплатят процент, с учетом местного законодательства. Какая это сумма — неизвестно, так как стоимость клада не разглашается.

https://ria.ru/20210907/raskopki-1748896533.html

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дания, новости культуры, археология