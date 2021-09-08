https://ria.ru/20210908/kitay-1749175922.html

СМИ: китайские компании перестают принимать заказы на доставку из-за рубежа

СМИ: китайские компании перестают принимать заказы на доставку из-за рубежа - РИА Новости, 08.09.2021

СМИ: китайские компании перестают принимать заказы на доставку из-за рубежа

Средний и малый бизнес Китая все чаще отказывается принимать новые заказы из-за рубежа в связи с увеличением сроков доставки, пишет издание South China Morning... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T13:43

2021-09-08T13:43

2021-09-08T13:43

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ПЕКИН, 8 сен - РИА Новости. Средний и малый бизнес Китая все чаще отказывается принимать новые заказы из-за рубежа в связи с увеличением сроков доставки, пишет издание South China Morning Post.Как отмечает издание, все больше малых и средних экспортных производителей в Китае отклоняют заказы и сокращают производство, чтобы избежать заполнения складов на фоне задержек в поставках из-за ограничительных мер, вызванных COVID-19. Из-за длительного срока отправки товаров компании-экспортеры испытывают дефицит денежных средств."Заказов много, но я не решаюсь их принимать. Сейчас у нас на складе 80 контейнеров, ожидающих отправки. У меня заканчиваются средства, и я испытываю сильное давление, чтобы оплачивать свою деятельность, как и другие фабрики", - цитирует издание одного из бизнесменов.В странах-экспортерах по всей Азии компании-поставщики изо всех сил пытаются найти доступные контейнеры для товаров, в то время как в Соединенных Штатах, Европе и Австралии пустые контейнеры скапливаются в портах, потому что производство не вернулось к допандемийному уровню, что задерживает их возвращение в Китай, отмечает издание.В августе на терминале в китайском порту Нинбо-Чжоушань, третьем в мире по грузообороту, на две недели была остановлена работа из-за заболевшего COVID-19 работника. Перевозки по воздуху также затруднились. Цены на авиаперевозки в международном аэропорте "Пудун" в Шанхае выросли после того, как в прошлом месяце из-за вспышки коронавируса были ограничены грузовые операции.

https://ria.ru/20210820/kitay-1746508621.html

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экономика, в мире, шанхай, азия, европа, китай