СМИ: китайские компании перестают принимать заказы на доставку из-за рубежа
South China Morning Post:
© AP Photo / Andy WongСотрудники службы доставки сортируют посылки возле офисного здания в Пекине
© AP Photo / Andy Wong
ПЕКИН, 8 сен - РИА Новости. Средний и малый бизнес Китая все чаще отказывается принимать новые заказы из-за рубежа в связи с увеличением сроков доставки, пишет издание South China Morning Post.
Как отмечает издание, все больше малых и средних экспортных производителей в Китае отклоняют заказы и сокращают производство, чтобы избежать заполнения складов на фоне задержек в поставках из-за ограничительных мер, вызванных COVID-19. Из-за длительного срока отправки товаров компании-экспортеры испытывают дефицит денежных средств.
"Заказов много, но я не решаюсь их принимать. Сейчас у нас на складе 80 контейнеров, ожидающих отправки. У меня заканчиваются средства, и я испытываю сильное давление, чтобы оплачивать свою деятельность, как и другие фабрики", - цитирует издание одного из бизнесменов.
В странах-экспортерах по всей Азии компании-поставщики изо всех сил пытаются найти доступные контейнеры для товаров, в то время как в Соединенных Штатах, Европе и Австралии пустые контейнеры скапливаются в портах, потому что производство не вернулось к допандемийному уровню, что задерживает их возвращение в Китай, отмечает издание.
В августе на терминале в китайском порту Нинбо-Чжоушань, третьем в мире по грузообороту, на две недели была остановлена работа из-за заболевшего COVID-19 работника. Перевозки по воздуху также затруднились. Цены на авиаперевозки в международном аэропорте "Пудун" в Шанхае выросли после того, как в прошлом месяце из-за вспышки коронавируса были ограничены грузовые операции.