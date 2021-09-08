https://ria.ru/20210908/kitay-1749107118.html

Китай против преуменьшения вины захватчиков за зверства во Второй мировой

Китай против преуменьшения вины захватчиков за зверства во Второй мировой - РИА Новости, 08.09.2021

Китай против преуменьшения вины захватчиков за зверства во Второй мировой

Китай не допустит преуменьшения вины захватчиков или снятия с них исторической ответственности за зверства, совершенные во время Второй мировой войны, заявили... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T08:26

2021-09-08T08:26

2021-09-08T08:26

япония

китай

александр федоров (следственный комитет)

следственный комитет россии (ск рф)

вторая мировая война (1939-1945)

фонд президентских грантов

россия

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ПЕКИН, 8 сен - РИА Новости. Китай не допустит преуменьшения вины захватчиков или снятия с них исторической ответственности за зверства, совершенные во время Второй мировой войны, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР.Ранее зампредседателя Следственного комитета РФ Александр Федоров, выступая на Международном научно-практическом форуме "Хабаровский процесс: исторические процессы и современные вызовы", заявил, что СК РФ имеет основания для дачи новой правовой оценки действий японских военных, совершавших зверства в отношении граждан в годы Второй мировой войны."Вторая мировая война стала беспрецедентной катастрофой в истории человечества. Китай и Россия, будучи главными театрами военных действий в Азии и Европе, принесли огромные жертвы и плечом к плечу сражались против фашизма. Они совершили немеркнущий подвиг во имя спасения судьбы человечества и защиты мира во всем мире", - заявили в ведомстве.В китайском МИД подчеркнули, что ради предотвращения повторения исторической трагедии, Китай и Россия всегда считали отстаивание исторической правды и защиту итогов победы во Второй мировой войне общей обязанностью.Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" проходил 6-7 сентября, он был посвящен Хабаровскому процессу 1949 года, который поставил юридическую точку во Второй мировой войне, а также был приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводился при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости являлось одним из организаторов форума.Именно в ходе Хабаровского процесса стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года.

https://ria.ru/20210907/pamyat-1749031084.html

https://ria.ru/20210907/pamyat-1749029073.html

япония

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

япония, китай, александр федоров (следственный комитет), следственный комитет россии (ск рф), вторая мировая война (1939-1945), фонд президентских грантов, россия