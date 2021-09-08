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Китай против преуменьшения вины захватчиков за зверства во Второй мировой
Китай против преуменьшения вины захватчиков за зверства во Второй мировой - РИА Новости, 08.09.2021
Китай против преуменьшения вины захватчиков за зверства во Второй мировой
Китай не допустит преуменьшения вины захватчиков или снятия с них исторической ответственности за зверства, совершенные во время Второй мировой войны, заявили... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T08:26
2021-09-08T08:26
япония
китай
александр федоров (следственный комитет)
следственный комитет россии (ск рф)
вторая мировая война (1939-1945)
фонд президентских грантов
россия
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ПЕКИН, 8 сен - РИА Новости. Китай не допустит преуменьшения вины захватчиков или снятия с них исторической ответственности за зверства, совершенные во время Второй мировой войны, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР.Ранее зампредседателя Следственного комитета РФ Александр Федоров, выступая на Международном научно-практическом форуме "Хабаровский процесс: исторические процессы и современные вызовы", заявил, что СК РФ имеет основания для дачи новой правовой оценки действий японских военных, совершавших зверства в отношении граждан в годы Второй мировой войны."Вторая мировая война стала беспрецедентной катастрофой в истории человечества. Китай и Россия, будучи главными театрами военных действий в Азии и Европе, принесли огромные жертвы и плечом к плечу сражались против фашизма. Они совершили немеркнущий подвиг во имя спасения судьбы человечества и защиты мира во всем мире", - заявили в ведомстве.В китайском МИД подчеркнули, что ради предотвращения повторения исторической трагедии, Китай и Россия всегда считали отстаивание исторической правды и защиту итогов победы во Второй мировой войне общей обязанностью.Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" проходил 6-7 сентября, он был посвящен Хабаровскому процессу 1949 года, который поставил юридическую точку во Второй мировой войне, а также был приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводился при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости являлось одним из организаторов форума.Именно в ходе Хабаровского процесса стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года.
https://ria.ru/20210907/pamyat-1749031084.html
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япония, китай, александр федоров (следственный комитет), следственный комитет россии (ск рф), вторая мировая война (1939-1945), фонд президентских грантов, россия
08:26 08.09.2021
 
Китай против преуменьшения вины захватчиков за зверства во Второй мировой

МИД Китая: Пекин не допустит преуменьшения вины захватчиков за зверства во Второй мировой

© РИА Новости / Тарабащук / Репродукция фотографии / Перейти в фотобанкПодсудимые по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке к применению бактериологического оружия
Подсудимые по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке к применению бактериологического оружия - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Тарабащук / Репродукция фотографии
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ПЕКИН, 8 сен - РИА Новости. Китай не допустит преуменьшения вины захватчиков или снятия с них исторической ответственности за зверства, совершенные во время Второй мировой войны, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР.
Ранее зампредседателя Следственного комитета РФ Александр Федоров, выступая на Международном научно-практическом форуме "Хабаровский процесс: исторические процессы и современные вызовы", заявил, что СК РФ имеет основания для дачи новой правовой оценки действий японских военных, совершавших зверства в отношении граждан в годы Второй мировой войны.
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СК готов работать с другими странами по оценке военных преступлений Японии
"Вторая мировая война стала беспрецедентной катастрофой в истории человечества. Китай и Россия, будучи главными театрами военных действий в Азии и Европе, принесли огромные жертвы и плечом к плечу сражались против фашизма. Они совершили немеркнущий подвиг во имя спасения судьбы человечества и защиты мира во всем мире", - заявили в ведомстве.
В китайском МИД подчеркнули, что ради предотвращения повторения исторической трагедии, Китай и Россия всегда считали отстаивание исторической правды и защиту итогов победы во Второй мировой войне общей обязанностью.
"Мы осуждаем зверства захватчиков, ни при каких условиях не допустим неуклюжего фарса по преуменьшению и снятию исторической ответственности за совершенные преступления, призываем международное сообщество объединить усилия для защиты человеческого достоинства и отстаивания беспристрастности и справедливости", - добавили в ведомстве, отвечая на вопрос о том, готов ли Пекин сотрудничать с Россией в вопросе новой правовой оценки японских зверств в ходе Второй Мировой войны.
Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" проходил 6-7 сентября, он был посвящен Хабаровскому процессу 1949 года, который поставил юридическую точку во Второй мировой войне, а также был приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводился при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости являлось одним из организаторов форума.
Именно в ходе Хабаровского процесса стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года.
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В СК рассказали об изучении материалов проекта "Без срока давности"
 
ЯпонияКитайАлександр Федоров (Следственный Комитет)Следственный комитет России (СК РФ)Вторая мировая война (1939-1945)Фонд президентских грантовРоссия
 
 
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