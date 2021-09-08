Китай против преуменьшения вины захватчиков за зверства во Второй мировой
МИД Китая: Пекин не допустит преуменьшения вины захватчиков за зверства во Второй мировой
© РИА Новости / Тарабащук / Репродукция фотографии / Перейти в фотобанкПодсудимые по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке к применению бактериологического оружия
Ранее зампредседателя Следственного комитета РФ Александр Федоров, выступая на Международном научно-практическом форуме "Хабаровский процесс: исторические процессы и современные вызовы", заявил, что СК РФ имеет основания для дачи новой правовой оценки действий японских военных, совершавших зверства в отношении граждан в годы Второй мировой войны.
"Вторая мировая война стала беспрецедентной катастрофой в истории человечества. Китай и Россия, будучи главными театрами военных действий в Азии и Европе, принесли огромные жертвы и плечом к плечу сражались против фашизма. Они совершили немеркнущий подвиг во имя спасения судьбы человечества и защиты мира во всем мире", - заявили в ведомстве.
В китайском МИД подчеркнули, что ради предотвращения повторения исторической трагедии, Китай и Россия всегда считали отстаивание исторической правды и защиту итогов победы во Второй мировой войне общей обязанностью.
"Мы осуждаем зверства захватчиков, ни при каких условиях не допустим неуклюжего фарса по преуменьшению и снятию исторической ответственности за совершенные преступления, призываем международное сообщество объединить усилия для защиты человеческого достоинства и отстаивания беспристрастности и справедливости", - добавили в ведомстве, отвечая на вопрос о том, готов ли Пекин сотрудничать с Россией в вопросе новой правовой оценки японских зверств в ходе Второй Мировой войны.
Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" проходил 6-7 сентября, он был посвящен Хабаровскому процессу 1949 года, который поставил юридическую точку во Второй мировой войне, а также был приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводился при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости являлось одним из организаторов форума.
Именно в ходе Хабаровского процесса стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года.
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