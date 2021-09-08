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На остров Беринга выбросило тушу горбатого кита
На остров Беринга выбросило тушу горбатого кита - РИА Новости, 08.09.2021
На остров Беринга выбросило тушу горбатого кита
Тушу тринадцатиметрового горбатого кита обнаружили на побережье острова Беринга в Камчатском крае, сообщает природный заповедник "Командорский". РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T11:24
2021-09-08T11:24
происшествия
камчатский край
остров беринга
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 сен - РИА Новости. Тушу тринадцатиметрового горбатого кита обнаружили на побережье острова Беринга в Камчатском крае, сообщает природный заповедник "Командорский"."Тринадцатиметрового горбатого кита выкинуло на остров Беринга. Во время патрулирования территории обнаружили выброшенного на берег мёртвого исполина", - говорится в сообщении заповедника на официальной странице в Instagram.Специалисты научного отдела выехали на место и провели морфометрию, а также взяли пробы тканей для исследований, добавили в заповеднике.Второго сентября мертвого кита, молодого финвала, нашли на Халактырском пляже. Тогда ученые сообщили, что животное могло погибнуть от укусов косаток.
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происшествия, камчатский край, остров беринга
11:24 08.09.2021
 
На остров Беринга выбросило тушу горбатого кита

На остров Беринга в Камчатском крае выбросило тушу горбатого кита длиной 13 метров

© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкДальний Восток
Дальний Восток - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 сен - РИА Новости. Тушу тринадцатиметрового горбатого кита обнаружили на побережье острова Беринга в Камчатском крае, сообщает природный заповедник "Командорский".
"Тринадцатиметрового горбатого кита выкинуло на остров Беринга. Во время патрулирования территории обнаружили выброшенного на берег мёртвого исполина", - говорится в сообщении заповедника на официальной странице в Instagram.
Специалисты научного отдела выехали на место и провели морфометрию, а также взяли пробы тканей для исследований, добавили в заповеднике.
Второго сентября мертвого кита, молодого финвала, нашли на Халактырском пляже. Тогда ученые сообщили, что животное могло погибнуть от укусов косаток.
 
ПроисшествияКамчатский крайОстров Беринга
 
 
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