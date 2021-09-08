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На остров Беринга выбросило тушу горбатого кита

На остров Беринга выбросило тушу горбатого кита - РИА Новости, 08.09.2021

На остров Беринга выбросило тушу горбатого кита

Тушу тринадцатиметрового горбатого кита обнаружили на побережье острова Беринга в Камчатском крае, сообщает природный заповедник "Командорский". РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T11:24

2021-09-08T11:24

2021-09-08T11:24

происшествия

камчатский край

остров беринга

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 сен - РИА Новости. Тушу тринадцатиметрового горбатого кита обнаружили на побережье острова Беринга в Камчатском крае, сообщает природный заповедник "Командорский"."Тринадцатиметрового горбатого кита выкинуло на остров Беринга. Во время патрулирования территории обнаружили выброшенного на берег мёртвого исполина", - говорится в сообщении заповедника на официальной странице в Instagram.Специалисты научного отдела выехали на место и провели морфометрию, а также взяли пробы тканей для исследований, добавили в заповеднике.Второго сентября мертвого кита, молодого финвала, нашли на Халактырском пляже. Тогда ученые сообщили, что животное могло погибнуть от укусов косаток.

камчатский край

остров беринга

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, камчатский край, остров беринга