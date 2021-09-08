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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210908/kino-1749117795.html
Фильм Андрея Зайцева "Блокадный дневник" вышел в российский прокат
Фильм Андрея Зайцева "Блокадный дневник" вышел в российский прокат - РИА Новости, 08.09.2021
Фильм Андрея Зайцева "Блокадный дневник" вышел в российский прокат
Фильм Андрея Зайцева "Блокадный дневник", получивший главные призы Международного московского кинофестиваля и кинематографической премии "Золотой орел", выходит РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T13:42
2021-09-08T13:42
культура
даниил гранин (герман)
ленинград
блокада ленинграда (1941-1944)
алесь адамович (александр адамович)
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Фильм Андрея Зайцева "Блокадный дневник", получивший главные призы Международного московского кинофестиваля и кинематографической премии "Золотой орел", выходит в российский прокат в День памяти жертв блокады Ленинграда, сообщила пресс-служба проекта."Блокадный дневник" выходит в широкий прокат 8 сентября, в День памяти жертв блокады Ленинграда", - сказано в сообщении пресс-службы.Как рассказал режиссер картины Андрей Зайцев, идея фильма возникла после того, как он прочитал "Блокадную книгу" Даниила Гранина и Алеся Адамовича."Мы все знаем про блокаду со школы, видим в фильмах, в документальном кино. Так как я был советским школьником, то про блокаду довольно хорошо знал, но "Блокадная книга" как-то прошла мимо меня, и, может быть, хорошо, что я прочитал ее не в 16 лет, а около 30. Когда ты не просто знаешь про блокаду, а читаешь воспоминания блокадников, которых в "Блокадной книге" очень много, то чувствуешь концентрацию страданий и боли, слышишь их прямую речь, как они чувствовали, что они пережили, что с ними происходило", - рассказал режиссер на пресс-конференции, посвященной выходу фильма в прокат.Зайцев подчеркнул, что в своем фильме старался перенести прямую речь блокадников на экран, избегая интерпретаций.События фильма "Блокадный дневник" разворачиваются в первую блокадную зиму. По сюжету молодая женщина, недавно похоронившая мужа, пешком через весь город идет к своему отцу, чтобы увидеть его в последний раз. Зритель вместе с героиней проходит весь этот непростой путь. Главные роли исполнили Ольга Озоллапиня и Сергей Дрейден."Ее Одиссея через блокадный город и стала основой нашего кино. Плюс туда вошли многочисленные воспоминания других блокадников, таким образом, к ее походу добавились другие воспоминания и получилась такая Блокадная Одиссея, как мне кажется", - поделился режиссер.
https://ria.ru/20210908/kino-1748912325.html
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даниил гранин (герман), ленинград, блокада ленинграда (1941-1944), алесь адамович (александр адамович), новости культуры, кино и сериалы
13:42 08.09.2021
 
Фильм Андрея Зайцева "Блокадный дневник" вышел в российский прокат

Фильм Андрея Зайцева "Блокадный дневник" вышел в российский прокат

© Пресс-служба ММКФКадр из фильма "Блокадный дневник"
Кадр из фильма Блокадный дневник
© Пресс-служба ММКФ
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Фильм Андрея Зайцева "Блокадный дневник", получивший главные призы Международного московского кинофестиваля и кинематографической премии "Золотой орел", выходит в российский прокат в День памяти жертв блокады Ленинграда, сообщила пресс-служба проекта.
"Блокадный дневник" выходит в широкий прокат 8 сентября, в День памяти жертв блокады Ленинграда", - сказано в сообщении пресс-службы.
Как рассказал режиссер картины Андрей Зайцев, идея фильма возникла после того, как он прочитал "Блокадную книгу" Даниила Гранина и Алеся Адамовича.
"Мы все знаем про блокаду со школы, видим в фильмах, в документальном кино. Так как я был советским школьником, то про блокаду довольно хорошо знал, но "Блокадная книга" как-то прошла мимо меня, и, может быть, хорошо, что я прочитал ее не в 16 лет, а около 30. Когда ты не просто знаешь про блокаду, а читаешь воспоминания блокадников, которых в "Блокадной книге" очень много, то чувствуешь концентрацию страданий и боли, слышишь их прямую речь, как они чувствовали, что они пережили, что с ними происходило", - рассказал режиссер на пресс-конференции, посвященной выходу фильма в прокат.
Зайцев подчеркнул, что в своем фильме старался перенести прямую речь блокадников на экран, избегая интерпретаций.
События фильма "Блокадный дневник" разворачиваются в первую блокадную зиму. По сюжету молодая женщина, недавно похоронившая мужа, пешком через весь город идет к своему отцу, чтобы увидеть его в последний раз. Зритель вместе с героиней проходит весь этот непростой путь. Главные роли исполнили Ольга Озоллапиня и Сергей Дрейден.
"Ее Одиссея через блокадный город и стала основой нашего кино. Плюс туда вошли многочисленные воспоминания других блокадников, таким образом, к ее походу добавились другие воспоминания и получилась такая Блокадная Одиссея, как мне кажется", - поделился режиссер.
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