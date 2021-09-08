https://ria.ru/20210908/kazn-1749131886.html

В ГД заявили об отсутствии правовых оснований для смертной казни

В ГД заявили об отсутствии правовых оснований для смертной казни - РИА Новости, 08.09.2021

В ГД заявили об отсутствии правовых оснований для смертной казни

Никаких юридических оснований для применения смертной казни в России нет, призывы же вернуть высшую меру наказания используются политиками в пиаровских целях,... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T11:09

2021-09-08T11:09

2021-09-08T11:10

страсбург

совет европы

госдума рф

павел крашенинников

россия

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Никаких юридических оснований для применения смертной казни в России нет, призывы же вернуть высшую меру наказания используются политиками в пиаровских целях, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.В этом году исполнилось 25 лет с момента подписания президентом РФ указа "О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы". В связи с вступлением в Совет Европы в 1996 году в РФ был введен мораторий на высшую меру наказания. Последний смертный приговор в стране был приведен в исполнение, по одним данным, 2 августа 1996 года, когда был расстрелян серийный убийца и педофил Сергей Головкин, по другим данным - 2 сентября того же года (но имя последнего казненного неизвестно).Протокол N6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод "Относительно отмены смертной казни" был подписан РФ 16 апреля 1997 года в Страсбурге. Протокол был внесен на ратификацию в Государственную Думу письмом президента РФ от 6 августа 1999 года, однако документ до сих пор не ратифицирован Российской Федерацией. Несмотря на действующий в стране мораторий, ряд политиков периодически высказывается за возврат смертной казни в отношении совершивших особо жестокие преступления."Жизнь - абсолютное право""То, что мы подписали протокол относительно смертной казни, это одна составляющая. Но у нас еще есть такая составляющая, как указ президента о неприменении смертной казни, и есть решение Конституционного суда о невынесении соответствующих приговоров. Так что даже юридически на сегодняшний день мы не имеем возможности ни кого-то убить с помощью смертной казни, ни вынести даже такой приговор. Поэтому мы можем говорить, что у нас смертной казни нет", - сказал Крашенинников.По его словам, основной закон – Конституция РФ, ее 20-я статья на этот счет также однозначно говорит, что жизнь человека - это его абсолютное право, и человека не может лишить этого права никакой государственный, политический или судебный орган. Даже упоминание о том, что "смертная казнь, впредь до ее отмены, может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания", так или иначе свидетельствует об этом, указал Крашенинников."Дело в том, что когда в 1993 году конституция выносилась на всенародное голосование, смертная казнь была, и это специально так написали, что "впредь до ее отмены" - понимая, что когда-то ее надо отменять, хотя на тот момент она была. У нас здесь фактически переходная норма", - пояснил эксперт.Поляризация в обществеВместе с тем он признал серьезную поляризацию в обществе по этому вопросу, в том числе и в среде законодателей, с чем как раз связаны неудачные попытки убрать существующее упоминание о смертной казни из Уголовного кодекса РФ и ратифицировать ранее подписанный протокол к европейской конвенции. Результаты соцопросов сейчас показывают, что, в среднем, около 60% населения выступают за смертную казнь, "за 50% - всегда", при том, что в прошлые годы этот процент был еще больше – до 90%, указал депутат ГД."У нас даже Дума не готова рассматривать этот вопрос. Мы неоднократно пытались его ставить в повестку дня - и никак не получалось. Мы даже заседание комитета проводили, комитет поддерживал, - все равно никак не получается. Потому что это такая история, которая даже в душе человека оставляет серьезный след, и сломать, уговорить его по этому поводу достаточно сложно, если нет соответствующих убеждений", - отметил Крашенинников.В целом оценивая правомерность данной меры наказания, собеседник агентства заметил, что наличие смертной казни никак не влияет на улучшение криминогенной ситуации в стране, в том числе и потому, что закоренелых преступников и террористов подобные вещи не останавливают, "они и сами идут на смерть"."Эмоционально человек, который совершает особо тяжкое преступление, достаточно часто просто не думает о последствиях. Но если он будет знать, что его будет точно ждать смертная казнь, он будет убивать всех, чтобы не оставлять свидетелей преступления", - считает собеседник агентства.В то же время он обратил внимание на то, что, общаясь с заключенными, нередко слышал о том, что пожизненный срок лишения свободы для них гораздо сложнее и тяжелее, чем смертная казнь. Крашенинников также привел высказывания известного юриста, философа Богдана Кистяковского о том, что "те, которые считают смертную казнь устрашительною, обыкновенно судят преступников по себе". Кроме того, никогда нельзя исключать и вероятность ошибки при вынесении приговора.Пиаровская тема"Это всё достаточно известные и давно исследованные вещи… Но часто сама тема смертной казни используется с точки зрения пиаровской, в политических целях. Сейчас она, скорее, носит такой спекулятивно-политический характер", - считает Крашенинников.На просьбу прокомментировать заявления некоторых политических лидеров о том, что целесообразно было бы оставить лишь некоторые статьи УК РФ, по которым могли бы выносить "высшую меру", например, за терроризм или убийство детей, глава думского комитета заметил, что "понятно, что если мы хоть чуть-чуть где-то что-то откроем, то потом это откроется еще больше". "Это первое. А второе – мы тогда подменяем принцип неотвратимости наказания на принцип жестокости, а это всегда говорит об уровне развития нашего общества. Я считаю, что это неприемлемая история", - подчеркнул Крашенинников.Когда на фоне каких-то особо жестоких преступлений у людей возникает закономерное чувство и желание мести, "государство не должно идти на поводу и становится инструментом мщения", заметил депутат.Так же, по его мнению, нужно расценивать и призывы "провести референдум" по поводу смертной казни. "Слушайте, ну давайте, проведите референдум о том, "нужно ли показывать порнографию по центральному телевидению". Или спросите на референдуме, нужно ли депутатов расстрелять или распустить Думу, – как вы думаете, что вам ответят? Есть какие-то вопросы, на которые ответ должен быть более профессиональным, что ли", - заключил Крашенинников.

https://ria.ru/20210825/kazn-1747218823.html

https://ria.ru/20210802/predstavitel-1744031470.html

https://ria.ru/20210811/kazn-1745361201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

страсбург, совет европы, госдума рф, павел крашенинников, россия