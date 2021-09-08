https://ria.ru/20210908/kater-1749114052.html

В Мурманской области продолжают поиски пропавших после опрокидывания катера

В Мурманской области продолжают поиски пропавших после опрокидывания катера - РИА Новости, 08.09.2021

В Мурманской области продолжают поиски пропавших после опрокидывания катера

Службы спасения продолжают поиски трех человек, пропавших без вести с борта маломерного судна во вторник вечером, в среду группировка спасателей будет... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T09:33

2021-09-08T09:33

2021-09-08T09:33

происшествия

мурманская область

печенгский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МУРМАНСК, 8 сен – РИА Новости. Службы спасения продолжают поиски трех человек, пропавших без вести с борта маломерного судна во вторник вечером, в среду группировка спасателей будет увеличена, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС."Поиски продолжались всю ночь. Сегодня группировка будет увеличена", - сообщил собеседник агентства.Во вторник вечером стало известно о том, что маломерное судно, отправившееся на рыбалку около 10 утра с четырьмя пассажирами и судовладельцем на борту, перевернулось в Печенгском районе области и было обнаружено в бухте Долгая Щель. В результате ЧП один человек погиб, одного удалось спасти. Во вторник поиски пропавших велись с вертолета. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

https://ria.ru/20210908/delo-1749113146.html

мурманская область

печенгский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мурманская область, печенгский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)