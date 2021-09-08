https://ria.ru/20210908/karakul-1749129267.html

Омский губернатор посетил восстановленную после пожара деревню Каракуль

Омский губернатор посетил восстановленную после пожара деревню Каракуль - РИА Новости, 08.09.2021

Омский губернатор посетил восстановленную после пожара деревню Каракуль

Губернатор Омской области Александр Бурков и заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев поздравили жителей восстановленной после пожара деревни... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T10:59

2021-09-08T10:59

2021-09-08T11:05

омская область

общество

республика татарстан (татарстан)

омская область

александр бурков

василь шайхразиев

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ОМСК, 8 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков и заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев поздравили жителей восстановленной после пожара деревни Каракуль с 360-летием, сообщили в пресс-службе облправительства.В деревне Каракуль Большереченского района Омской области 6 мая огонь уничтожил 25 строений, 14 из которых - жилые дома. Также сгорел мемориал павшим в Великой Отечественной войне. Спустя четыре месяца после пожара в деревне с нуля возвели восемь домов, ещё два дома - в процессе строительства. Татарская деревня Каракуль 7 сентября отпраздновала 360 лет со дня основания. На праздник приехали губернатор Омской области Александр Бурков и заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев."Шестого мая случилась беда: в Каракуль пришёл пожар, и история этой славной деревни могла прерваться. Но благодаря вам, дорогие жители, благодаря вашей стойкости, силе и вашему трудолюбию жизнь в деревне продолжается, и история Каракуля будет вечной. На второй день после пожара, когда я к вам приехал, я сказал, что будем строить всем миром. Так и получилось. Своими руками при поддержке всех жителей Омской области, при поддержке Республики Татарстан вы, действительно, возродили деревню, и она стала ещё краше. От имени всех омичей благодарю Рустама Нургалиевича, президента Республики Татарстан, Василя Шайхразиева, который находит время и в трудную минуту приезжает к нам с помощью и словами поддержки" - поздравил жителей деревни Александр Бурков.Заместитель премьер-министра Татарстана отметил слаженность работы команды губернатора, и тот факт, что восстановление деревни проходило под пристальным контролем властей."Такое счастье – видеть за более 200 километров от Омска, более 2000 километров от Казани такие татарские деревни, где наши татары смогли сохранить свою культуру, традиции, веру… Спасибо Александру Леонидовичу, его команде за такое отношение, за поддержку, за помощь", - подчеркнул Василь Шайхразиев.В качестве символа возрождения Каракуля в деревне заложили памятную аллею дружбы, на которой высадили деревья Александр Бурков, Василь Шайхразиев, глава Большереченского района Василий Майстепанов, а также участники Всероссийского форума татарских краеведов. Делегация возложила цветы к восстановленному памятнику фронтовикам деревни Каракуль.После праздника глава региона побывал в гостях в новых домах двух семей. Новое жильё построили на выплаты: семья фермера Самата Хасанова получила более 1,4 миллиона рублей, семья водителя Азата Ганеева и его жены, соцработника Индиры Ибрагимовой, получила более 790 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210506/pozhar-1731320562.html

https://ria.ru/20210907/bolnitsy-1748975557.html

республика татарстан (татарстан)

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика татарстан (татарстан), омская область, александр бурков, василь шайхразиев