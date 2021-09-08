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Туризм
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Курильское озеро снова откроется для туристов
Курильское озеро снова откроется для туристов - РИА Новости, 08.09.2021
Курильское озеро снова откроется для туристов
С 9 сентября туристы снова смогут посещать Курильское озеро на Камчатке, сообщается на сайте Кроноцкого заповедника. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T14:15
2021-09-08T14:15
туризм
камчатский край
кроноцкий заповедник
новости - туризм
туристы
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МОСКВА, 8 сен — РИА новости. С 9 сентября туристы снова смогут посещать Курильское озеро на Камчатке, сообщается на сайте Кроноцкого заповедника."Кордон "Озёрный", где собирается большинство участников однодневных экскурсий и многодневных маршрутов по периметру Курильского озера, возобновляет работу в обычном режиме. Как и прежде, у нас в приоритете — безопасность отдыхающих", — сообщили представители пресс-службы заповедника.Уточняется, что на кордоне завершились следственные действия, связанные с крушением вертолета Ми-8. Воздушное судно, которое подняли со дна водоема в понедельник, вывезено с заповедной территории.Пока вертолетные туры на озеро не продают. Туристов до места отдыха доставляют на автомобилях.С кордона путешественники смогут совершить обзорную водную экскурсию к устью реки Хакыцин, посмотреть на лавовые острова, отправиться в пешие походы на сопку Домашняя или в бухту Северная и посетить пемзовые скалы.
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камчатский край, кроноцкий заповедник, новости - туризм, туристы
14:15 08.09.2021
 

Курильское озеро снова откроется для туристов

© РИА Новости / Евгений Нескоромный / Перейти в фотобанкКурильское озеро. Архив
Курильское озеро. Архив - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Евгений Нескоромный
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МОСКВА, 8 сен — РИА новости. С 9 сентября туристы снова смогут посещать Курильское озеро на Камчатке, сообщается на сайте Кроноцкого заповедника.
"Кордон "Озёрный", где собирается большинство участников однодневных экскурсий и многодневных маршрутов по периметру Курильского озера, возобновляет работу в обычном режиме. Как и прежде, у нас в приоритете — безопасность отдыхающих", — сообщили представители пресс-службы заповедника.
Уточняется, что на кордоне завершились следственные действия, связанные с крушением вертолета Ми-8. Воздушное судно, которое подняли со дна водоема в понедельник, вывезено с заповедной территории.
Пока вертолетные туры на озеро не продают. Туристов до места отдыха доставляют на автомобилях.
С кордона путешественники смогут совершить обзорную водную экскурсию к устью реки Хакыцин, посмотреть на лавовые острова, отправиться в пешие походы на сопку Домашняя или в бухту Северная и посетить пемзовые скалы.
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