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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210908/kabul-1749125627.html
В Кабуле женщины вышли на акцию протеста
В Кабуле женщины вышли на акцию протеста - РИА Новости, 08.09.2021
В Кабуле женщины вышли на акцию протеста
Жительницы Кабула снова вышли на акцию протеста, сообщил РИА Новости один из участников манифестации. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T10:42
2021-09-08T10:42
захват власти в афганистане талибами
в мире
оон
талибан
герат (провинция)
парван
россия
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КАБУЛ, 8 сен - РИА Новости. Жительницы Кабула снова вышли на акцию протеста, сообщил РИА Новости один из участников манифестации.По его словам, они несли плакаты с портретом Негар Масуми - убитой на восьмом месяце беременности сотрудницы тюрьмы в провинции Гор. Представитель талибов опроверг информацию о причастности боевиков к смерти Масуми.Участницы шествия требуют обеспечить участие женщин в управлении страной, тогда как талибы, объявив состав временного правительства днем ранее, фактически исключили такую возможность. "Кабинет министров не является полным без участия женщин в его работе. Ни одно правительство не может исключать женщин. Правами женщин нельзя пренебрегать", - говорят участницы акции.По словам собеседника агентства, талибы пытаются помешать шествию, которое началось в районе Даште-Барчи в западной части Кабула. Данных о применении силы в отношении протестующих пока не поступало.Это уже не первая акция, в ходе которой афганцы выражают недовольство политикой новых властей. Седьмого сентября жители столицы вышли на улицы после визита в город главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида. Как и сейчас, большинство протестующих составляли женщины. Сообщалось, что для разгона акции, носившей ярко выраженный антипакистанский характер, талибы открывали огонь, а также избивали участниц палками. В тот день протесты поддержали в провинции Парван к северу от Кабула, а также в Герате, центре одноименной провинции на западе страны.Со своей стороны, талибы в который раз заявляют, что права женщин в Афганистане будут защищены в рамках ислама, в большинстве случаев не объясняя это дальше предписанных шариатом канонов.Месяц назад они активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день талибы заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана: возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210907/protest-1749014880.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210907/taliby-1749077797.html
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в мире, оон, талибан, герат (провинция), парван, россия
10:42 08.09.2021
 
В Кабуле женщины вышли на акцию протеста

В Кабуле женщины вышли на акцию протеста и требуют участия в управлении страной

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖенщины в Афганистане
Женщины в Афганистане - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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КАБУЛ, 8 сен - РИА Новости. Жительницы Кабула снова вышли на акцию протеста, сообщил РИА Новости один из участников манифестации.
По его словам, они несли плакаты с портретом Негар Масуми - убитой на восьмом месяце беременности сотрудницы тюрьмы в провинции Гор. Представитель талибов опроверг информацию о причастности боевиков к смерти Масуми.
Участницы шествия требуют обеспечить участие женщин в управлении страной, тогда как талибы, объявив состав временного правительства днем ранее, фактически исключили такую возможность. "Кабинет министров не является полным без участия женщин в его работе. Ни одно правительство не может исключать женщин. Правами женщин нельзя пренебрегать", - говорят участницы акции.
По словам собеседника агентства, талибы пытаются помешать шествию, которое началось в районе Даште-Барчи в западной части Кабула. Данных о применении силы в отношении протестующих пока не поступало.
Это уже не первая акция, в ходе которой афганцы выражают недовольство политикой новых властей. Седьмого сентября жители столицы вышли на улицы после визита в город главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида. Как и сейчас, большинство протестующих составляли женщины. Сообщалось, что для разгона акции, носившей ярко выраженный антипакистанский характер, талибы открывали огонь, а также избивали участниц палками. В тот день протесты поддержали в провинции Парван к северу от Кабула, а также в Герате, центре одноименной провинции на западе страны.
Участники антипакистанской акции в Кабуле. 7 сентября 2021 - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 13:46Захват власти в Афганистане талибами
СМИ: в Кабуле журналисты пострадали во время освещения акций протеста
Со своей стороны, талибы в который раз заявляют, что права женщин в Афганистане будут защищены в рамках ислама, в большинстве случаев не объясняя это дальше предписанных шариатом канонов.
Месяц назад они активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день талибы заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана: возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* Террористическая организация, запрещена в России
Антипакистанский протест в Кабуле - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 19:56В мире
"Ситуация критическая". "Талибан"* обосновал запрет протестов в стране
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреООНТалибанГерат (провинция)ПарванРоссия
 
 
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