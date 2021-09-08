https://ria.ru/20210908/izobrazheniya-1749168885.html
Китайский спутник Fengyun-3E получил высокоточные изображения Солнца
Китайский спутник Fengyun-3E получил высокоточные изображения Солнца - РИА Новости, 08.09.2021
Китайский спутник Fengyun-3E получил высокоточные изображения Солнца
Китайский метеорологический спутник Fengyun-3E (FY-3E) получил свой первый набор высокоточных и многополосных изображений Солнца, пишет портал expert.com. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T13:12
2021-09-08T13:12
2021-09-08T13:29
россия-китай: главное
китай
солнце
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749169705_0:185:1108:808_1920x0_80_0_0_49c515491921718dddc9dd7b60b762e5.jpg
МОСКВА, 8 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский метеорологический спутник Fengyun-3E (FY-3E) получил свой первый набор высокоточных и многополосных изображений Солнца, пишет портал expert.com.Спутник Fengyun-3E был запущен 5 июля.Тепловизор делал снимки Солнца в крайнем ультрафиолетовом свете, в рентгеновском диапазоне и тонкую спектральную интенсивность излучения в ультрафиолетовом и коротковолновом инфракрасном диапазоне. Изображения контролировались солнечным рентгеновским сканером в крайнем ультрафиолетовом диапазоне и монитором солнечной спектральной освещенности, прикрепленным к спутнику FY-3E.Солнечный рентгеновский сканер в крайнем ультрафиолете – это первый космический солнечный телескоп в Китае. Он может отслеживать активность солнечной короны, фиксировать процесс солнечных бурь, прогнозировать изменения как геопространственных электромагнитных полей, так и заряженных частиц, а также отправлять предупреждения о влиянии солнечной активности на авиацию, телекоммуникационную навигацию, электрические сети и нефтепроводы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210901/kataklizmy-1748242781.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749169705_0:81:1108:912_1920x0_80_0_0_2e58477cd358cfc3f9b31359512bd2ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, солнце