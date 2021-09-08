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Китайский спутник Fengyun-3E получил высокоточные изображения Солнца

Китайский спутник Fengyun-3E получил высокоточные изображения Солнца - РИА Новости, 08.09.2021

Китайский спутник Fengyun-3E получил высокоточные изображения Солнца

Китайский метеорологический спутник Fengyun-3E (FY-3E) получил свой первый набор высокоточных и многополосных изображений Солнца, пишет портал expert.com. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T13:12

2021-09-08T13:12

2021-09-08T13:29

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МОСКВА, 8 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский метеорологический спутник Fengyun-3E (FY-3E) получил свой первый набор высокоточных и многополосных изображений Солнца, пишет портал expert.com.Спутник Fengyun-3E был запущен 5 июля.Тепловизор делал снимки Солнца в крайнем ультрафиолетовом свете, в рентгеновском диапазоне и тонкую спектральную интенсивность излучения в ультрафиолетовом и коротковолновом инфракрасном диапазоне. Изображения контролировались солнечным рентгеновским сканером в крайнем ультрафиолетовом диапазоне и монитором солнечной спектральной освещенности, прикрепленным к спутнику FY-3E.Солнечный рентгеновский сканер в крайнем ультрафиолете – это первый космический солнечный телескоп в Китае. Он может отслеживать активность солнечной короны, фиксировать процесс солнечных бурь, прогнозировать изменения как геопространственных электромагнитных полей, так и заряженных частиц, а также отправлять предупреждения о влиянии солнечной активности на авиацию, телекоммуникационную навигацию, электрические сети и нефтепроводы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210901/kataklizmy-1748242781.html

китай

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китай, солнце