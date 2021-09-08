Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210908/izobrazheniya-1749168885.html
Китайский спутник Fengyun-3E получил высокоточные изображения Солнца
Китайский спутник Fengyun-3E получил высокоточные изображения Солнца - РИА Новости, 08.09.2021
Китайский спутник Fengyun-3E получил высокоточные изображения Солнца
Китайский метеорологический спутник Fengyun-3E (FY-3E) получил свой первый набор высокоточных и многополосных изображений Солнца, пишет портал expert.com. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T13:12
2021-09-08T13:29
россия-китай: главное
китай
солнце
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749169705_0:185:1108:808_1920x0_80_0_0_49c515491921718dddc9dd7b60b762e5.jpg
МОСКВА, 8 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский метеорологический спутник Fengyun-3E (FY-3E) получил свой первый набор высокоточных и многополосных изображений Солнца, пишет портал expert.com.Спутник Fengyun-3E был запущен 5 июля.Тепловизор делал снимки Солнца в крайнем ультрафиолетовом свете, в рентгеновском диапазоне и тонкую спектральную интенсивность излучения в ультрафиолетовом и коротковолновом инфракрасном диапазоне. Изображения контролировались солнечным рентгеновским сканером в крайнем ультрафиолетовом диапазоне и монитором солнечной спектральной освещенности, прикрепленным к спутнику FY-3E.Солнечный рентгеновский сканер в крайнем ультрафиолете – это первый космический солнечный телескоп в Китае. Он может отслеживать активность солнечной короны, фиксировать процесс солнечных бурь, прогнозировать изменения как геопространственных электромагнитных полей, так и заряженных частиц, а также отправлять предупреждения о влиянии солнечной активности на авиацию, телекоммуникационную навигацию, электрические сети и нефтепроводы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210901/kataklizmy-1748242781.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749169705_0:81:1108:912_1920x0_80_0_0_2e58477cd358cfc3f9b31359512bd2ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай, солнце
13:12 08.09.2021 (обновлено: 13:29 08.09.2021)
 

Китайский спутник Fengyun-3E получил высокоточные изображения Солнца

© Фото : NSMCИзображение солнца, сделанное спутником Fengyun-3E
Изображение солнца, сделанное спутником Fengyun-3E - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© Фото : NSMC
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский метеорологический спутник Fengyun-3E (FY-3E) получил свой первый набор высокоточных и многополосных изображений Солнца, пишет портал expert.com.
Спутник Fengyun-3E был запущен 5 июля.
Тепловизор делал снимки Солнца в крайнем ультрафиолетовом свете, в рентгеновском диапазоне и тонкую спектральную интенсивность излучения в ультрафиолетовом и коротковолновом инфракрасном диапазоне. Изображения контролировались солнечным рентгеновским сканером в крайнем ультрафиолетовом диапазоне и монитором солнечной спектральной освещенности, прикрепленным к спутнику FY-3E.
Солнечный рентгеновский сканер в крайнем ультрафиолете – это первый космический солнечный телескоп в Китае. Он может отслеживать активность солнечной короны, фиксировать процесс солнечных бурь, прогнозировать изменения как геопространственных электромагнитных полей, так и заряженных частиц, а также отправлять предупреждения о влиянии солнечной активности на авиацию, телекоммуникационную навигацию, электрические сети и нефтепроводы.
Волна - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 21:51В мире
Китай запустит спутники для предупреждения о природных катаклизмах
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайСолнце
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:18Пушков ответил на слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС
05:18Несколько медведей вышли в населенные пункты на Камчатке
05:12ЦПВС: боевики в сирийском Дераа сдали оружие правительственным силам
05:04Мощный тайфун "Чансу" надвигается на Японию
04:49СМИ: теракты 2001 года в США навсегда изменили жизнь в стране
04:37"Ростелеком" выяснил, кто виновен в утечках данных российского бизнеса
04:33Глава Пентагона отложил визит в Саудовскую Аравию
04:22Аэропорт Владивостока обслужил свыше 36 тысяч пассажиров в дни работы ВЭФ
04:15Сопротивление заявило о контроле над 65 процентами территории Панджшера
04:13Врач предупредила об опасности бабьего лета
04:07Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году
03:55Кинолог рассказал, как не превратить щенка в пугливую и агрессивную собаку
03:46Источник: Россия начнет экспортировать ракету-убийцу командных пунктов
03:35Дворкович оценил шансы на появление универсального лекарства от COVID-19
03:34Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей, посвященной коренному населению
03:26На Украине умерших начали хоронить на огородах из-за COVID-19
03:24Космонавты установят контейнер с российской почвой в открытом космосе
03:18Эксперт научил, как быть, если на вас повесили долг, который вы не брали
03:17Комиссия стран-участниц МКС: станция сможет работать после 2024 года
03:13На Украине объяснили, почему для Зеленского важна встреча с Путиным
Лента новостейМолния