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Шоубиз
https://ria.ru/20210908/iznasilovanie-1749224099.html
Звезду фильма "В бой идут одни старики" обвинили в изнасиловании
Звезду фильма "В бой идут одни старики" обвинили в изнасиловании - РИА Новости, 08.09.2021
Звезду фильма "В бой идут одни старики" обвинили в изнасиловании
Маркетолог Мария Матрос обвинила актера и преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Владимира Талашко... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T17:11
2021-09-08T18:12
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КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Маркетолог Мария Матрос обвинила актера и преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Владимира Талашко в изнасиловании.Матрос рассказала, что знала артиста с четырех лет — он был другом ее семьи. Когда девушке было 17 лет, Талашко предложил ей поступить в этот столичный вуз."Я узнаю даты экзаменов и вижу, что он приглашает меня к себе на две недели позже этих экзаменов. Но я подумала, что он знает, что делает. Когда я приехала, мы поговорили об экзамене, хотя это не очень его интересовало, и он начал ко мне приставать. "Давай на ты, давай выпьем и так далее", — цитирует маркетолога сайт "Суспільне. Новини" ("Общественное. Новости").Как рассказала Мария, в тот момент она напомнила 62-летнему актеру о разнице в возрасте, подчеркнув, что не хочет с ним никаких интимных отношений."Но он продолжает настаивать, и я понимаю, что мне никто не поверит. И я решила поддаться этой всей истории и уехать как можно скорее", — добавила она.Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины уже инициировало против 75-летнего Талашко служебное расследование из-за обвинений в домогательствах к студенткам. Актер, известный по фильмам "В бой идут одни старики" и "Капитан Немо", отрицает все обвинения.Как сказала Матрос, когда дело касалось только ее, она не хотела предавать поведение артиста огласке. Но теперь решила поддержать других женщин, которые выступили против него."Я присоединюсь к любому движению. Я готова выступать, ходить в суд, еще что-то. Сейчас я присоединилась, чтобы поддержать тех, кто этим занимается, потому что мне и моей маме очень приятно, что его кто-то накажет", — подчеркнула она.В комментарии "Суспільне. Новини" Талашко заявил, что впервые слышит об обвинениях со стороны Матрос.
https://ria.ru/20210420/yumorist-1729134519.html
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в мире, украина, знаменитости, новости культуры
17:11 08.09.2021 (обновлено: 18:12 08.09.2021)
 
Звезду фильма "В бой идут одни старики" обвинили в изнасиловании

На Украине звезду фильма "В бой идут одни старики" Талашко обвинили в изнасиловании

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Владимир Талашко
Актер Владимир Талашко - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Маркетолог Мария Матрос обвинила актера и преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Владимира Талашко в изнасиловании.
Матрос рассказала, что знала артиста с четырех лет — он был другом ее семьи. Когда девушке было 17 лет, Талашко предложил ей поступить в этот столичный вуз.
"Я узнаю даты экзаменов и вижу, что он приглашает меня к себе на две недели позже этих экзаменов. Но я подумала, что он знает, что делает. Когда я приехала, мы поговорили об экзамене, хотя это не очень его интересовало, и он начал ко мне приставать. "Давай на ты, давай выпьем и так далее", — цитирует маркетолога сайт "Суспільне. Новини" ("Общественное. Новости").
Как рассказала Мария, в тот момент она напомнила 62-летнему актеру о разнице в возрасте, подчеркнув, что не хочет с ним никаких интимных отношений.
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Юморист из "Кривого зеркала" ответил на обвинения в изнасиловании
"Но он продолжает настаивать, и я понимаю, что мне никто не поверит. И я решила поддаться этой всей истории и уехать как можно скорее", — добавила она.
Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины уже инициировало против 75-летнего Талашко служебное расследование из-за обвинений в домогательствах к студенткам. Актер, известный по фильмам "В бой идут одни старики" и "Капитан Немо", отрицает все обвинения.
Как сказала Матрос, когда дело касалось только ее, она не хотела предавать поведение артиста огласке. Но теперь решила поддержать других женщин, которые выступили против него.
"Я присоединюсь к любому движению. Я готова выступать, ходить в суд, еще что-то. Сейчас я присоединилась, чтобы поддержать тех, кто этим занимается, потому что мне и моей маме очень приятно, что его кто-то накажет", — подчеркнула она.
В комментарии "Суспільне. Новини" Талашко заявил, что впервые слышит об обвинениях со стороны Матрос.
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