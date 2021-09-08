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Звезду фильма "В бой идут одни старики" обвинили в изнасиловании

Звезду фильма "В бой идут одни старики" обвинили в изнасиловании - РИА Новости, 08.09.2021

Звезду фильма "В бой идут одни старики" обвинили в изнасиловании

Маркетолог Мария Матрос обвинила актера и преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Владимира Талашко... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T17:11

2021-09-08T17:11

2021-09-08T18:12

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КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Маркетолог Мария Матрос обвинила актера и преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Владимира Талашко в изнасиловании.Матрос рассказала, что знала артиста с четырех лет — он был другом ее семьи. Когда девушке было 17 лет, Талашко предложил ей поступить в этот столичный вуз."Я узнаю даты экзаменов и вижу, что он приглашает меня к себе на две недели позже этих экзаменов. Но я подумала, что он знает, что делает. Когда я приехала, мы поговорили об экзамене, хотя это не очень его интересовало, и он начал ко мне приставать. "Давай на ты, давай выпьем и так далее", — цитирует маркетолога сайт "Суспільне. Новини" ("Общественное. Новости").Как рассказала Мария, в тот момент она напомнила 62-летнему актеру о разнице в возрасте, подчеркнув, что не хочет с ним никаких интимных отношений."Но он продолжает настаивать, и я понимаю, что мне никто не поверит. И я решила поддаться этой всей истории и уехать как можно скорее", — добавила она.Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины уже инициировало против 75-летнего Талашко служебное расследование из-за обвинений в домогательствах к студенткам. Актер, известный по фильмам "В бой идут одни старики" и "Капитан Немо", отрицает все обвинения.Как сказала Матрос, когда дело касалось только ее, она не хотела предавать поведение артиста огласке. Но теперь решила поддержать других женщин, которые выступили против него."Я присоединюсь к любому движению. Я готова выступать, ходить в суд, еще что-то. Сейчас я присоединилась, чтобы поддержать тех, кто этим занимается, потому что мне и моей маме очень приятно, что его кто-то накажет", — подчеркнула она.В комментарии "Суспільне. Новини" Талашко заявил, что впервые слышит об обвинениях со стороны Матрос.

https://ria.ru/20210420/yumorist-1729134519.html

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