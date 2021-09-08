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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210908/iran-1749189363.html
Глава Евросовета рассказал о переговорах с президентом Ирана
Глава Евросовета рассказал о переговорах с президентом Ирана - РИА Новости, 08.09.2021
Глава Евросовета рассказал о переговорах с президентом Ирана
Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что обсудил с президентом Ирана Ибрахимом Раиси важность скорейшего возобновления переговоров по иранскому ядерному... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T14:35
2021-09-08T14:35
захват власти в афганистане талибами
в мире
иран
афганистан
шарль мишель
евросовет
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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БРЮССЕЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что обсудил с президентом Ирана Ибрахимом Раиси важность скорейшего возобновления переговоров по иранскому ядерному досье."Обсудил с президентом Ирана развитие в Афганистане и важность скорейшего возобновления переговоров по иранскому ядерному досье для полноценного восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)", - написал Мишель в своем аккаунте в Twitter.Он добавил, что "ЕС и Иран вместе заинтересованы в совместной работе по региональным и мировым проблемам, включая Афганистан".
https://ria.ru/20210826/terrorizm-1747399999.html
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в мире, иран, афганистан, шарль мишель, евросовет, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
14:35 08.09.2021
 
Глава Евросовета рассказал о переговорах с президентом Ирана

Глава Евросовета Мишель обсудил с президентом Ирана возобновление диалога по СВПД

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Глава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что обсудил с президентом Ирана Ибрахимом Раиси важность скорейшего возобновления переговоров по иранскому ядерному досье.
"Обсудил с президентом Ирана развитие в Афганистане и важность скорейшего возобновления переговоров по иранскому ядерному досье для полноценного восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)", - написал Мишель в своем аккаунте в Twitter.
Он добавил, что "ЕС и Иран вместе заинтересованы в совместной работе по региональным и мировым проблемам, включая Афганистан".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля. 31 января 2018 - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
26 августа, 18:15Захват власти в Афганистане талибами
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреИранАфганистанШарль МишельЕвросоветСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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