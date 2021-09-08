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Глава Евросовета рассказал о переговорах с президентом Ирана
Глава Евросовета рассказал о переговорах с президентом Ирана - РИА Новости, 08.09.2021
Глава Евросовета рассказал о переговорах с президентом Ирана
Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что обсудил с президентом Ирана Ибрахимом Раиси важность скорейшего возобновления переговоров по иранскому ядерному... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T14:35
2021-09-08T14:35
2021-09-08T14:35
захват власти в афганистане талибами
в мире
иран
афганистан
шарль мишель
евросовет
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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БРЮССЕЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что обсудил с президентом Ирана Ибрахимом Раиси важность скорейшего возобновления переговоров по иранскому ядерному досье."Обсудил с президентом Ирана развитие в Афганистане и важность скорейшего возобновления переговоров по иранскому ядерному досье для полноценного восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)", - написал Мишель в своем аккаунте в Twitter.Он добавил, что "ЕС и Иран вместе заинтересованы в совместной работе по региональным и мировым проблемам, включая Афганистан".
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в мире, иран, афганистан, шарль мишель, евросовет, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
Глава Евросовета рассказал о переговорах с президентом Ирана
Глава Евросовета Мишель обсудил с президентом Ирана возобновление диалога по СВПД