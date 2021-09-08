https://ria.ru/20210908/iran-1749189363.html

Глава Евросовета рассказал о переговорах с президентом Ирана

Глава Евросовета рассказал о переговорах с президентом Ирана - РИА Новости, 08.09.2021

Глава Евросовета рассказал о переговорах с президентом Ирана

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что обсудил с президентом Ирана Ибрахимом Раиси важность скорейшего возобновления переговоров по иранскому ядерному... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T14:35

2021-09-08T14:35

2021-09-08T14:35

захват власти в афганистане талибами

в мире

иран

афганистан

шарль мишель

евросовет

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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БРЮССЕЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что обсудил с президентом Ирана Ибрахимом Раиси важность скорейшего возобновления переговоров по иранскому ядерному досье."Обсудил с президентом Ирана развитие в Афганистане и важность скорейшего возобновления переговоров по иранскому ядерному досье для полноценного восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)", - написал Мишель в своем аккаунте в Twitter.Он добавил, что "ЕС и Иран вместе заинтересованы в совместной работе по региональным и мировым проблемам, включая Афганистан".

https://ria.ru/20210826/terrorizm-1747399999.html

иран

афганистан

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в мире, иран, афганистан, шарль мишель, евросовет, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)