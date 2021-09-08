https://ria.ru/20210908/iran-1749111622.html

Москва призвала Иран восстановить сотрудничество с МАГАТЭ

Москва призвала Иран восстановить сотрудничество с МАГАТЭ - РИА Новости, 08.09.2021

Москва призвала Иран восстановить сотрудничество с МАГАТЭ

Москва призывает Тегеран проявить должное понимание по восстановлению сотрудничества с МАГАТЭ, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T09:15

2021-09-08T09:15

2021-09-08T10:22

тегеран (город)

москва

магатэ

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Москва призывает Тегеран проявить должное понимание по восстановлению сотрудничества с МАГАТЭ, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы призываем иранскую сторону проявить в этом вопросе должное понимание того, что здесь требуются дополнительные усилия со стороны Тегерана", - отметил замминистра.

https://ria.ru/20210812/iran-1745445970.html

тегеран (город)

москва

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тегеран (город), москва, магатэ