https://ria.ru/20210908/ipoteka-1749091925.html
Эксперт объяснил, когда не стоит гасить ипотеку раньше срока
Эксперт объяснил, когда не стоит гасить ипотеку раньше срока - РИА Новости, 08.09.2021
Эксперт объяснил, когда не стоит гасить ипотеку раньше срока
Прежде всего невыгодно досрочно гасить ипотеку, если вы взяли кредит под низкий процент, например, по программе льготной или семейной ипотеки по ставке 6,5... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T01:15
2021-09-08T01:15
2021-09-08T01:18
общество
ипотека
россия
кирилл кулаков
московский государственный строительный университет
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Граждан предостерегли от погашения ипотеки раньше срока в некоторых случаях
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Прежде всего невыгодно досрочно гасить ипотеку, если вы взяли кредит под низкий процент, например, по программе льготной или семейной ипотеки по ставке 6,5 процента, рассказал агентству "Прайм" профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.Даже сейчас, при достаточно низких ставках дохода по банковским депозитам и другим финансовым инструментам, есть варианты вложения средств под больший процент, чем процент по ипотечному кредиту, отметил собеседник агентства.Еще одна ситуация, при которой гасить досрочно ипотеку невыгодно — это штрафные санкции, которые предусматриваются в некоторых банках за погашение ипотеки раньше определенного периода, сказал Кулаков.
https://realty.ria.ru/20210907/ipoteka-1748899545.html
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общество, ипотека, россия, кирилл кулаков, московский государственный строительный университет
01:15 08.09.2021 (обновлено: 01:18 08.09.2021)
Эксперт объяснил, когда не стоит гасить ипотеку раньше срока
Эксперт Кулаков: досрочно гасить ипотеку невыгодно, если она взята под низкий процент