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Эксперт объяснил, когда не стоит гасить ипотеку раньше срока
Эксперт объяснил, когда не стоит гасить ипотеку раньше срока - РИА Новости, 08.09.2021
Эксперт объяснил, когда не стоит гасить ипотеку раньше срока
Прежде всего невыгодно досрочно гасить ипотеку, если вы взяли кредит под низкий процент, например, по программе льготной или семейной ипотеки по ставке 6,5... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T01:15
2021-09-08T01:18
общество
ипотека
россия
кирилл кулаков
московский государственный строительный университет
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Прежде всего невыгодно досрочно гасить ипотеку, если вы взяли кредит под низкий процент, например, по программе льготной или семейной ипотеки по ставке 6,5 процента, рассказал агентству "Прайм" профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.Даже сейчас, при достаточно низких ставках дохода по банковским депозитам и другим финансовым инструментам, есть варианты вложения средств под больший процент, чем процент по ипотечному кредиту, отметил собеседник агентства.Еще одна ситуация, при которой гасить досрочно ипотеку невыгодно — это штрафные санкции, которые предусматриваются в некоторых банках за погашение ипотеки раньше определенного периода, сказал Кулаков.
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общество, ипотека, россия, кирилл кулаков, московский государственный строительный университет
01:15 08.09.2021 (обновлено: 01:18 08.09.2021)
 
Эксперт объяснил, когда не стоит гасить ипотеку раньше срока

Эксперт Кулаков: досрочно гасить ипотеку невыгодно, если она взята под низкий процент

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Прежде всего невыгодно досрочно гасить ипотеку, если вы взяли кредит под низкий процент, например, по программе льготной или семейной ипотеки по ставке 6,5 процента, рассказал агентству "Прайм" профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.
Даже сейчас, при достаточно низких ставках дохода по банковским депозитам и другим финансовым инструментам, есть варианты вложения средств под больший процент, чем процент по ипотечному кредиту, отметил собеседник агентства.
"А ведь уже в ближайшее время, из-за повышения ЦБ в июле этого года ключевой ставки до тех же 6,5 процента, ставки по депозитам могут только вырасти, в отличие от процента по ипотеке, который, как правило, фиксирован на весь срок", — пояснил эксперт.
Еще одна ситуация, при которой гасить досрочно ипотеку невыгодно — это штрафные санкции, которые предусматриваются в некоторых банках за погашение ипотеки раньше определенного периода, сказал Кулаков.
Здание Счетной Палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Вчера, 03:01Льготная ипотека
Счетная палата предложила разрешить брать льготную ипотеку только один раз
 
ОбществоИпотекаРоссияКирилл КулаковМосковский государственный строительный университет
 
 
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